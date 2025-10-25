Be galo skani, tiršta ir soti, bet neapsunkinanti sriuba – alkanų prie stalo neliks

Pati skirtingų produktų bei ingredientų kombinacija yra šiek tiek neįprasta, bet patikėkite – rezultatas stulbinančiai geras. Kai pirmą kartą pasiryžau išmėginti šį receptą nieko ypatingo nesitikėjau, bet viliojo patikimas autorės vardas (Mary Berry) ir buvo smalsu sužinoti į ką gi pavirs pieno ir rūkytos žuvies derinys (apie chowder’ius tuo metu dar nebuvau girdėjusi).
Skonis pranoko visus drąsiausius mano lūkesčius, bet kai ko man buvo per daug, kai ko per mažai, tad bėgant metams receptas natūraliai koregavosi, kol galutinis rezultatas tapo toks, prie kurio jau daugiau nebegaliu prikibti. Originaliame sriubos pavadinime yra žodis „indiškas“, tad jį nusprendžiau palikti, bet pats patiekalas yra pakankamai švelnaus skonio ir indiškų prieskonių gausa tikrai neišsprogdins jūsų receptorių. O tai yra gera žinia labiau mėgstantiems klasikinę virtuvę ar gaminantiems vaikams.
Patarimų šį kartą vos keli. Sultinį sriubai dažniausiai renkuosi žuvies ir dažniausiai virtą iš lašišos galvų , bet esu virusi ir su vištienos sultiniu – buvo taip pat labai skanu. Sriuboje esu išbandžiusi keletą skirtingų rūkytų žuvų variantus ir galutinai apsistojau ties jūros lydeka, nes sriuboje ji neišsausėja, rūkytas poskonis nėra pernelyg intensyvus, o ir kaina labai draugiška.
Taigi, pakaks rašyti – metas ir jums išbandyti naują bei fantastiškai gerą žuvienės receptą!
Skanaus!
Ingredientai:
- apie 1 kg. nedarinėtų rūkytų jūros lydekų
- 1 didesnio svogūno
- 2 vidutinio dydžio saliero stiebų
- 2 vidutinio dydžio morkų
- 2 didesnių česnako skiltelių
- 1 šaukšto smulkiai supjaustytų krapų stiebų
- apie 500 g. bulvių (svoris nurodytas nuluptų)
- 750 ml. gero žuvies, vištienos arba daržovių sultinio
- 600 ml. didesnio riebumo pieno
- 400 g. skardinės konservuotų smulkintų pomidorų
- apie 35–38 g. baltų kvietinių miltų
- 2 arbatinių šaukštelių kario miltelių
- 0,5 arbatinio šaukštelio maltos ciberžolės
- 0,5 arbatinio šaukštelio malto imbiero
- 1,5 šaukšto smulkiai supjaustytų krapų lapelių
- 0,5 šaukšto šviežiai spaustų citrinos sulčių
- druskos, šviežiai maltų juodųjų pipirų
- 2 šaukštų sviesto
- 2 šaukštų alyvuogių aliejaus
- Džiovintų čili dribsnių patiekimui (nebūtinai)
- Smulkintų šviežios kalendros lapelių (nebūtinai)
- Svogūnų laiškų patiekimui
Sriubos gaminimo eiga:
Išdarinėkite jūros lydekas ir žuvies mėsą sudėkite į dubenėlį. Į atskirą dubenėlį sudėkite smulkiai supjaustytą svogūną, labai smulkiai supjaustytus česnakus, nedideliais kubeliais supjaustytas morkas su saliero stiebais bei smulkintus krapų stiebus. Į kitą dubenėlį sudėkite ne itin dideliais gabalėliais supjaustytas bulves ir užpilkite šaltu vandeniu, kad nepajuoduotų.
Atskirame indelyje sumaišykite miltus bei sausus prieskonius (karis, ciberžolė, imbieras). Į puodą, kuriami virsite sriubą, sudėkite sviestą, įpilkite aliejų ir įkaitinkite ant vidutinės mažos ugnies. Į įkaitintą puodą suberkite visas daržoves (išskyrus bulves), išmaišykite ir uždenkite dangčiu. Retkarčiais pamaišydami lėtai kepkite apie 25–30 minučių, kol daržovės suminkštės (neapskrudinkite).
Ant apkeptų daržovių suberkite bulves (be vandens, kuriame jos mirko), padidinkite ugnį iki vidutinės ir maišydami kepkite apie 2 minutes. Į puodą suberkite miltų bei prieskonių mišinį ir nuolat maišydami kepkite apie 1 minutę, kol pasklis prieskonių aromatas. Supilkite sultinį, viską labai gerai išmaišykite, pilnai uždenkite puodą dangčiu ir vėl sumažinę ugnį iki mažos lėtai virkite (kad viskas tik švelniai kunkuliuotų) apie 15 minučių, kol bulvės bus minkštos. Į sriubą supilkite konservuotus pomidorus, pieną, sudėkite žuvį, gausiai pagardinkite juodaisiais pipirais (nesūdykite, nes rūkyta žuvis turi pakankamai druskos) ir užvirkite. Puodą pridenkite dangčiu (neuždenkite pilnai) ir kartkartėmis pamaišydami lėtai virkite apie 15 minučių. Puodą nuimkite nuo ugnies ir paragaukite ar netrūksta druskos, pipirų. Į sriubą suberkite smulkintus krapus (1,5 šaukšto), supilkite citrinos sultis, viską gerai išmaišykite ir uždengę dangčiu leiskite sriubai 10 minučių pailsėti, kad tolygiai pasiskirstytų skoniai. Sriubą pilkite į lėkštes ar dubenėlius ir apibarstykite smulkinta kalendra (nebūtina), svogūnų laiškais bei čili dribsniais (nebūtina). Skanaus!
indiška virtuvėsriubaLydeka
Rodyti daugiau žymių