Šis naminis desertas primins vaikystės irisą: minkštas ir švelnus

Šis gardus skanėstas, dar vadinamas kaju barfi, lengvai ir greitai pagaminamas – vos keli ingredientai ir trupinėlis kantrybės.
Receptas, įkvėptas Indijos ir „Bbcgoodfood“.
Desertui „Kaju barfi“ (Kaju Katli) reikės:
- 1½ v. š. ghi sviesto, šiek tiek papildomai kočiojimui
- 250 g nesūdytų anakardžių riešutų
- 175 g baltojo cukraus
- žiupsnelio šafrano siūlelių
- ¼ a. š. malto kardamono
Indiško deserto gaminimas:
Kepimo skardą (apie 30×20 cm) išklokite kepimo popieriumi ir patepkite plonu ghi sviesto sluoksniu. Anakardžius suberkite į keptuvę ir lengvai paskrudinkite 3–4 minutes, vis pamaišydami, kad neapdegtų.
Atvėsusius anakardžius susmulkinkite maisto smulkintuvu. Svarbu nemalti per ilgai – kitaip iš riešutų išsiskirs aliejus ir masė taps lipni. Gautus miltelius persijokite per sietelį, stambesnius gabalėlius dar kartą sumalkite ir vėl persijokite.
Į keptuvę supilkite 80 ml vandens ir suberkite cukrų. Kaitinkite ant vidutinės ugnies, kol cukrus ištirps (apie 2–3 min.). Tada sumažinkite kaitrą ir suberkite anakardžių miltelius, maišykite mentele, kad neliktų gumuliukų. Sudėkite šafrano siūlelius ir kardamoną. Virkite dar apie 5 minutes, nuolat maišydami. Įdėkite 1 v. š. ghi sviesto ir maišykite, kol masė sutirštės – ji turi priminti tirštą karamelę ar minkštą irisą (po 8–10 min.).
Patikrinkite, ar masė paruošta: mažą šaukštelį tešlos atvėsinkite 5 min., tuomet rankomis pabandykite suformuoti rutuliuką. Jei limpa, pavirkite dar kelias minutes. Kai masė dar šilta, bet nekaršta, paskleiskite ant skardos ir palikite 15 minučių.
Rankas patepkite ghi sviestu, trumpai paminkykite tešlą (ji primins minkštą irisą) ir pirštais suplotą masę lengvai pakočiokite iki maždaug 1 cm storio.
Naudodami picos peilį ar aštrų peilį, supjaustykite į rombelius – apie 3 cm dydžio. Palikite sustingti kambario temperatūroje maždaug 1 valandai.
Tuomet saldumynas bus paruoštas – minkštas, primenantis švelnų irisą.