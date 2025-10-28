Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
MaistasPasigamink

Bulvių ir špinatų pyragas: tiks ir pietums su salotomis, ir kaip sotus užkandis

2025 m. spalio 28 d. 13:01
Lrytas.lt
Šie aštrūs, indiško skonio filo tešlos pyragas puikiai tiks pietums su salotomis arba kaip užkandis šventiniam stalui.
Daugiau nuotraukų (1)
Bombėjaus bulvių ir špinatų pyragas
Įdarui:
  • 1¼ kg didelių bulvių, perpjautų pusiau
  • 85 g sviesto
  • 2 svogūnų, smulkintų
  • 1 v. š. kmynų sėklų
  • 1 v. š. garstyčių sėklų
  • 2 v. š. smulkinto imbiero
  • 2 raudonųjų čili pipirų, perpjautų, be sėklų, plonai pjaustytų
  • 3 v. š. korma prieskonių padažo
  • 400 g šviežių špinatų
  • 4 pomidorų, smulkintų 
  • mažo pundelis kalendrų, smulkintų
Tešlai:
  • 270 g filo tešlos (6 dideli lakštai)
  • 50 g ištirpinto sviesto
  • 1 a. š. garstyčių sėklų

Bulvių pyragėlių gaminimas:

Įkaitinkite orkaitę iki 190 °C (170 °C su vėjeliu). Pasūdytame vandenyje išvirkite bulves – virkite apie 15 min., kol suminkštės.
Tuo metu keptuvėje ištirpinkite sviestą ir kelias minutes pakepinkite svogūnus. Sudėkite kmynus, garstyčių sėklas, imbierą ir čili, kepkite maišydami apie 7 minutes, kol suminkštės ir pradės skleistis aromatas. Įmaišykite korma padažą.
Špinatus dėkite į mikrobangų krosnelę ir kaitinkite 5 minutes aukščiausioje temperatūroje. Gerai nusunkite ir susmulkinkite. Nukoškite bulves ir suberkite jas į prieskonių mišinį. Šiek tiek suspauskite šakute – kad liktų stambesni gabalėliai, o ne tyrė. Pagardinkite druska, sudėkite špinatus, pomidorus ir kalendras.
Atsargiai išvyniokite filo tešlą. Dvi 20 cm skersmens kepimo formas su nuimamu dugnu patepkite sviestu. Pirmą tešlos lakštą patepkite sviestu ir dėkite į formą taip, kad kraštai kabotų žemyn. Tą patį padarykite su antru lakštu. Trečią lakštą perlenkite per pusę ir dėkite į dugną – tai bus tvirta pagrindo dalis. Tą patį pakartokite su kita forma.
Į formą sudėkite įdarą, o kabantį tešlos kraštą užlenkite ant viršaus, kad apdengtų. Gausiai patepkite likusiu sviestu ir pabarstykite garstyčių sėklomis, rašo „Bbcgoodfood“.
Kepkite 35 minutes, kol pyragas taps auksinis ir traškus.
Patiekite su šviežiomis salotomis, mango čatniu arba jogurtiniu raita padažu.
bulvių patiekalaiindiška virtuvėSanta Maria

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.