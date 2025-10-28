Garsus virtuvės šefas dalinasi burgundišku jautienos troškiniu – sodrus, šildantis ir išraiškingas

Rezultatas – sodrus, šildantis ir išraiškingas troškinys, kuris virtuvę pripildo nepakartojamo kvapo, o lėkštėje virsta tikru jaukumo simboliu.
Šis patiekalas puikiai tinka savaitgaliams, šventėms ar jaukioms vakarienėms, kai norisi lėto maisto ir gero vyno skonio istorijos viename puode.
Virtuvės šefas Ruslanas Bolgovas dalinasi savo mėgstamu receptu.
Burgundiškas jautienos troškinys
Reikės (4 asm.):
- 1,2 kg jautienos mentės ar sprandinės (supjaustytos apie 4 cm gabaliukais)
- 200 g parūkytos šoninės (supjaustytos juostelėmis)
- 300 g pievagrybių (perpjautų per pusę)
- 3 morkų (apie 250 g, stambiais griežinėliais)
- 2 svogūnų (apie 250 g, kubeliais)
- 4 skiltelių susmulkinto česnako
- 2 v. š. pomidorų pastos
- 750 ml raudonojo sauso vyno (pvz., „Pinot Noir“ ar kito sauso vyno)
- 150 ml jautienos sultinio (tik kad nepritrūktų skysčio)
- 2 v. š. miltų (mėsai apvolioti)
- 2 laurų lapų
- 2–3 šakelių čiobrelių
- 8–10 žirnelių juodųjų pipirų
- druskos
- 2–3 v. š. alyvuogių aliejaus
- šviežių petražolių
Kepsnio gaminimas:
Jautienos gabaliukus nusausinti, apibarstyti druska, pipirais, apvolioti miltuose.
Apkepinti keptuvėje su aliejumi iki rusvos plutelės. Dėti į storasienį puodą arba ketaus troškintuvą.
Toje pačioje keptuvėje apkepinti šoninę, kad išsiskirtų riebalai. Sudėti prie jautienos.
Į riebalus suberti svogūnus, morkas, česnaką. Karamelizuoti, įmaišyti pomidorų pastą. Trumpai pakepinti, supilti vyną, nugrandyti dugną, kad patiekalas sugertų visas skonio nuosėdas.
Vyno ir daržovių mišinį užpilti ant jautienos. Jei trūksta skysčio, įpilti šiek tiek sultinio (tik tiek, kad mėsa būtų beveik apsemta).
Sudėti laurų lapus, čiobrelius, pipirus.
Troškinti orkaitėje 160 laipsnių temperatūroje apie 2,5–3 val., kol mėsa visiškai suminkštės.
Atskirai keptuvėje su trupučiu sviesto apkepinti pievagrybius. Sudėti į troškinį likus apie 20 min. iki gaminimo pabaigos.
Pakoreguoti skonį druska, pipirais. Patiekti pabarstytą šviežiomis petražolėmis, su bulvių piurė arba sviestiniais „tagliatelle“ makaronais, šalia – prancūziška duona ar bagetė padažui sugerti.