Nauja MAGGI prieskonių linija – viena pirmųjų Baltijos šalyse: gaminti karšto oro gruzdintuvėje bus dar paprasčiau

Norime vienodai mėgautis procesu ir rezultatu
Pasak žinomo kulinaro, vieno pirmųjų modernaus maisto dizaino pradininkų Lietuvoje Alfo Ivanausko, komfortas jau seniai tapo svarbia namų virtuvės dalimi, nes šiuolaikinis gyvenimo tempas reikalauja greitų sprendimų daugelyje kasdienių situacijų.
„Kultūra, kai išsiuntę elektroninį laišką atsakymo tikimės sulaukti per kelias minutes, o gauti siuntas – per dieną ar kelias, persikėlė ir į virtuvę. Nebenorime valandų valandas stovėti prie puodų, todėl ieškome būdų, kaip neinvestuojant daug laiko ir pastangų mėgautis kokybišku naminiu maistu“, – sako A.Ivanauskas.
Jam pačiam patogumas virtuvėje reiškia turėti čia viską, ko reikia: kokybiškus ingredientus, patikimus įrankius ir prietaisus, kurie leidžia dirbti be rūpesčių. Visa tai ne tik pagreitina procesą, bet ir suteikia kūrybinės laisvės bei malonumą mėgautis tiek rezultatu, tiek procesu.
„Be to, niekada nepavargsiu priminti žmonėms, kad sveikatai palankus maistas gali būti ir greitai paruošiamas, ir skanus. Tuo ypač pasižymi patiekalai, gaminami karšto oro gruzdintuvėje. Pavyzdžiui, vos su šaukštu aliejaus galima iškepti vištienos kepsnelius, lašišą, žiedinį kopūstą ar net varškės apkepą. Rezultatas – gardus, lengvesnis patiekalas, kuris dažnai nustebina net tuos, kurie iš pradžių į šį prietaisą žiūri skeptiškai“, – dalijasi gastronomijos ekspertas.
Prieskonių linija „MAGGI Air Fryer“: pirmoji tokio tipo Baltijos šalyse
„Nestlé Baltics“ maisto kategorijos vadovė Vilma Kapočienė savo ruožtu detalizuoja karšto oro gruzdintuvės naudojimo statistiką Baltijos šalių regione.
Anot jos, bendrovės užsakymu atliktas tyrimas „Kantar Europe Modern Meals & Top dish study 2024“ (liet. „Kantar“ modernių ir populiariausių patiekalų tyrimas Europoje, 2024 m.) kartu su „Omnibus“ apklausa parodė, kad Estijoje šis prietaisas populiariausias – jį naudoja net 43 proc gyventojų. Lietuvoje karšto oro gruzdintuvę turi apie 36 proc., o Latvijoje – 22 proc. apklaustųjų. Panašūs skaičiai vyrauja ir kitose Europos šalyse.
„Pastebime, kad žmonės vis labiau vertina patogumą ir rinkdamiesi maisto produktus – tai antras svarbiausias kriterijus po skonio. Mums kuriant produktus vartotojų lūkesčiai ir rinkos tendencijos yra didžiausias prioritetas. Ne išimtis ir naujoji „MAGGI Air Fryer“ linija, kuri, tikimės, padės atrasti dar paprastesnį gaminimo būdą, neaukojant skonio“, – pasakoja V.Kapočienė.
Specialiai karšto oro gruzdintuvėje ruošiamam maistui skirtą asortimentą – žolelių ir tinkamai subalansuotų prieskonių mišinius – „Nestlé“ pristatė viena pirmųjų rinkoje. Baltijos šalyse tai visiška naujiena.
„Su bet kuriuo naujuoju mišiniu be vargo paruošite mėgstamus produktus: nuo vištienos filė iki žuvies ar daržovių. Užteks tik apvolioti, iškepti karšto oro gruzdintuvėje ir patiekalas bus pagamintas vos per keliolika minučių, – pasakoja ji. – Iki šiol susiruošus gaminti traškios tekstūros valgius, tai užtrukdavo ilgiau, nes tekdavo ingredientus mirkyti kiaušinių plakinyje, įprastuose prieskoniuose ir džiūvėsėliuose ar tešloje. Su naująja prieskonių linija linija šis procesas daug paprastesnis ir greitesnis.“
Sūrio skonio „Cheesy Crispy Chicken“, meksikietiškos virtuvės įkvėptas „Tex Mex Crispy Chicken“ ir „Mexican Style Fajita“ gardžiam fachitos įdarui – „MAGGI Air Fryer“ mišiniai, kurių jau galima rasti didžiųjų prekybos tinklų parduotuvių lentynose Baltijos šalyse.
V.Kapočienės teigimu, ateityje asortimentas bus plečiamas, siekiant vartotojams suteikti kuo didesnę įvairovę patogiau gaminti sveikatai palankius, skanesnius patiekalus karšto oro gruzdintuvėje.
Eksperto patarimai ir firminiai receptai traškiems atradimams
Tuo tarpu A.Ivanauskas pateikia kelias paprastas gudrybes, kaip naudojantis karšto oro gruzdintuve kaskart džiaugtis nepriekaištingu rezultatu: „Jei naudojate aliejų, geriausia rinktis purškiamą arba tepti teptuku – patiekalai iškeps tolygiau. Dažniausiai pakanka 180 °C temperatūros – ji užtikrina tolygų iškepimą ir apskrudimą, nesvarbu, gaminate mėsą, žuvį, daržoves ar konditerinius gaminius.“
Svarbu atminti, kad dėl prietaise greitai judančio karšto oro technologijos patiekalai paruošiami greičiau nei orkaitėje. Jei gaminant šioje reikia 30 min., pasitelkus karšto oro gruzdintuvę užteks apie 20 min. Taip pat rekomenduojama neperkrauti krepšelio. Jei ingredientų bus per daug, jie neiškeps tolygiai – geriau kepti keliais etapais, bet mėgautis tikrai puikiu rezultatu.
„Naudokite kepimo popierių arba silikonines formas – taip įrenginį bus lengviau išvalyti“, – pataria gastronomijos ekspertas ir galiausiai primena, kad apetitą žadinantys atradimai virtuvėje gimsta nebijant eksperimentuoti.
„Būtent tam idealiai tinka naujasis „MAGGI Air Fryer“ asortimentas, kurį jau išbandžiau. Traškūs žiediniai kopūstai bei lašišos ir cukinijų iešmeliai su pomidorų salsa – kelios idėjos, kurių ryškus skonis ir maloni tekstūra tikrai nenuvils. Skanaus!“ – išbandyti savo firminius receptus su naujaisiais mišiniais siūlo A.Ivanauskas.
Traškus žiediniai kopūstai
2–3 asm. | Gaminimo laikas: 25 min.
Reikės:
- 1 žiedinio kopūsto
- 2 šaukštų majonezo
- 70 g mišinio „MAGGI Air Fryer Cheesy Crispy Chicken“
Gaminimo eiga:
Žiedinį kopūstą supjaustykite nedideliais žiedynais. Suberkite į dubenį ir išmaišykite su majonezu. Paruoštus žiedynus tolygiai (vienu sluoksniu) išdėliokite ant lėkštės ar padėklo. Kiekvieną žiedyną atskirai apvoliokite MAGGI mišinyje traškiai vištienai „Cheesy Crispy Chicken“, kad prieskoniai padengtų visą paviršių. Kepkite karšto oro gruzdintuvėje, nustatę 190 °C apie 12 min., kol paviršius taps auksinis ir traškus. Patiekite su mėgstamu padažu, pavyzdžiui: grietinės ar jogurto.
Lašišos ir cukinijų iešmeliai su salsa
2 asm. | Gaminimo laikas: 25 min.
Reikės:
Iešmeliams:
- 400 g lašišos filė (be odos)
- 1 nedidelės cukinijos
- 2–3 papurškimų purškiamo alyvuogių aliejaus
- 27 g mišinio „MAGGI Air Fryer Mexican Style Fajita“
Pomidorų padažui:
- 2 prinokusių pomidorų
- 1 skiltelės smulkinto česnako
- Žiupsnelio maltų raudonėlių
- Žiupsnelio druskos
- Žiupsnelio juodųjų pipirų
- 1 šaukštelio aštraus padažo
- Žiupsnelio tarkuotos citrinos žievelės
Gaminimo eiga:
Lašišą ir cukiniją supjaustykite vidutinio dydžio gabaliukais. Sudėkite į dubenį ir plonu sluoksniu apipurkškite alyvuogių aliejumi. Išmaišykite. Apibarstykite MAGGI prieskonių mišiniu. Švelniai įtrinkite, kad skonis pasiskirstytų tolygiai (norint intensyvesnio skonio, rekomenduojama pamarinuoti apie 1 valandą). Lašišos ir cukinijos gabaliukus suverkite ant medinių iešmelių. Kepkite karšto oro gruzdintuvėje, nustatę 200 °C apie 8–10 min., kol lašiša taps sultinga, o cukinija – lengvai apskrudusi. Pomidorus nuplikykite, nulupkite odelę ir sutrinkite šakute. Įmaišykite česnaką, raudonėlius, druską, pipirus, aštrų padažą ir citrinos žievelę. Iešmelius patiekite su paruošta namine salsa.