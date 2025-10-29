Sunku atsispirti: šie gardūs, auksiniai ir traškūs kepsneliai nuo stalo dingsta pirmi

Pakoras patiekite kaip užkandį, lengvą patiekalą arba kaip vieno kąsnio užkandžius.
Šie daržovių kepsneliai yra traškūs, nes gausiai pagardinti aromatingais indiškais prieskoniais yra kepami aliejuje. Šie gardūs kąsneliai nuo stalo dingsta pirmi.
Ingredientai (4 porcijoms)
Tešlai:
- 1 puodelis avinžirnių miltų
- ½ puodelio vandens (maždaug, pagal konsistenciją)
- 1 a. š. druskos
- ½ a. š. maltos ciberžolės
- 1 a. š. maltų kalendrų
- 1 a. š. kumino (maltas arba sėklos)
- ½–1 a. š. aitriųjų paprikų miltelių (pagal aštrumą)
- 1 a. š. garam masalos
- mažas gabalėlis šviežio imbiero, sutarkuoto (arba ½ a. š. imbiero miltelių)
- 1–2 skiltelės česnako, smulkinto
- šviežių kalendrų saujelė, smulkiai pjaustytų
Daržovėms:
- 1 mažas svogūnas (plonai pjaustytas)
- 1 bulvė (pjaustyta plonais šiaudeliais)
- Žiedinio kopūsto sauja (smulkinto)
- morkos
- špinatai
- cukinija ar brokoliai
- aliejaus gruzdinimui
Pakoros gaminimas:
Pasiruoškite daržoves: supjaustykite svogūną, bulvę ir kitas pasirinktas daržoves plonais šiaudeliais arba mažais gabaliukais. Jas suberkite į dubenį.
Paruoškite tešlą: dubenyje sumaišykite avinžirnių miltus, druską ir visus prieskonius. Po truputį pilkite vandenį ir maišykite, kol gausit tirštą, vientisą tešlą – konsistencija turėtų priminti tirštą blynų tešlą.
Suberkite daržoves į tešlą ir gerai išmaišykite, kad visos daržovės pasidengtų prieskonų tešla.
Kepkite puode arba gilesnėje keptuvėje, įkaitintame aliejuje. Šaukštu dėkite nedidelius tešlos ir daržovių „gumuliukus“ į aliejų ir kepkite, kol pakoros taps auksinės ir traškios (apie 3–5 minutes). Išėmus dėkite ant popierinio rankšluosčio, kad nutekėtų riebalai.
Patiekite karštas! Tradiciškai pakoros patiekiamos su mėtų–jogurto padažu, mango čatniu arba aštriu tamarindo padažu.