Ne tik sušildys – šias gardžias salotas paruošite greitai, papildysite racioną „superdaržovėmis“

Indiškos pupelių, brokolių ir morkų salotos
Ingredientai
Salotoms:
- 250 g žaliųjų pupelių
- 1 brokolio galva, suskaldyta į žiedynus
- 2 a. š. augalinio aliejaus
- 2 a. š. juodųjų garstyčių sėklų
- ½ a. š. aitriųjų paprikų
- 100 g žirnelių (šaldytų arba šviežių)
- 3 didelės morkos, tarkuotos
- didelis ryšulėlis kalendrų, smulkintų
- 3 valg. š. saulėgrąžų sėklų
Raitai (padažui):
- 200 ml natūralaus jogurto
- ½ agurko, nulupto ir sutarkuoto
- imbiero gabalėlis, sutarkuotas
- ½ a. š. maltų kumino sėklų
- 1 žaliosios citrinos
- (laimo) sultys ir žievelė
- 1 valg. š. smulkintų mėtų lapelių
Patiekimas (nebūtina):
- pitos duona
Salotų gaminimas:
Žaliąsias pupeles virkite pasūdytame verdančiame vandenyje 4–5 minutes, o po poros minučių sudėkite brokolius. Kai daržovės suminkštės, nusunkite. Tuo tarpu sumaišykite visus raitos padažo ingredientus ir atidėkite į šalį.
Keptuvėje įkaitinkite aliejų ir kelias minutes pakepinkite garstyčių sėklas bei aitriąją papriką. Sudėkite žirnelius, žaliąsias pupeles ir brokolius, viską pakaitinkite, maišydami. Išjunkite kaitrą ir įmaišykite morkas bei kalendras.
Patiekite šiltas salotas su šaukštu raitos, pabarstykite saulėgrąžų sėklomis ir, jei norite, patiekite su pitos duona, rašo „Bbcgoodfood“.
indiška virtuvėsalotosdaržovės
Rodyti daugiau žymių