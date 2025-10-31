Naujų skonių tradiciniams kotletams suteiks vos vienas netikėtas ingredientas

„Nors ir paprastas, vos iš kelių ingredientų sudarytas patiekalas, jam pagaminti reikia tikrai kokybiškų produktų, vienas kurių – smulkinta kiauliena. Šviežia mėsa turi būti natūralios spalvos, elastinga ir malonaus kvapo. Norint išsirinkti kokybiškus mėsos gaminius, taip pat svarbu atkreipti dėmesį į jų pakuotę.
Ji turėtų būti neišsipūtusi, nepažeista ar kitaip mechaniškai sugadinta. Taip pat, siekiant įsigyti išskirtinio šviežumo mėsą, rekomenduojama rinktis supakuotus gaminius, nes jie yra apsaugoti nuo tiesioginio kontakto su oru, šviesa ir drėgme, kurie skatina gedimą“, – sako prekybos tinklo viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė.
Išskirtiniam skoniui – netikėtas ingredientas
Jei klasikiniai kiaulienos kotletai skamba ne taip įdomiai ir viliojančiai, prekybos tinklas siūlo išbandyti ypatingą versiją, kuriai skonio suteikia gaivi citrina ir laikas. Šio išskirtinio recepto paslaptis – leisti kiaulienai ilgiau pasimarinuoti ir tik tada kepti kotletus.
Marinuoti kiaulienos kotletai – su citrinos žievele
Jums reikės:
- 500 g smulkintos kiaulienos
- 1 vidutinio dydžio svogūno
- 2 skiltelių česnako
- 1 kiaušinio
- 3–4 v. š. džiūvėsėlių
- 50–70 ml „Pilos“ pieno
- 1 a. š. druskos
- 0,5 a. š. maltų juodųjų pipirų
- 2 v. š. citrinos žievelės
- Žiupsnelio džiovintų čiobrelių, krapų ar saldžiosios paprikos
- „Pilos“ sviesto kepimui
Koteltų paruošimas:
Džiūvėsėlius užpilkite šiltu pienu ir palikite 5–10 minučių, kad suminkštėtų. Svogūną ir česnaką smulkiai sukapokite arba sutarkuokite.
Į dubenį sudėkite smulkintą kiaulieną, įmuškite kiaušinį, sudėkite supjaustytus svogūną ir česnaką, išbrinkusius džiūvėsėlius, prieskonius ir tarkuotą citrinos žievelę. Gerai išminkykite rankomis, kol masė taps vientisa ir šiek tiek lipni.
Užklokite dubenį maistine plėvėle ir padėkite į šaldytuvą. Palaikykite masę šaldytuve bent 12 valandų.
Suformuokite 1,5–2 cm storio kotletus. Juos galite dar lengvai apvolioti džiūvėsėliuose – tuomet jie bus traškesni.
Kepkite įkaitintame svieste ant vidutinės ugnies po 5–6 minutes iš abiejų pusių, kol gražiai apskrus. Jei norite dar sultingesnių kotletų, po kepimo sudėkite į kepimo indą ir pašaukite į 180 °C orkaitę dar 10–15 minučių.
Iškeptus sultingus kotletus patiekite su bulvių koše ir raugintais kopūstais: tai – puikus maistas tokį vėsų rudenį.
Gardumo suteiks ir garnyras: klasikiniai kotletai – su gardžia bulvių ir morkų piurė
Paįvairinti klasikinius kotletus galima ir eksperimentuojant su garnyru. Bulvių košė, grikiai, perlinės kruopos – vieni dažniausių garnyrų pasirinkimų, patiekiant kotletus, tačiau ryškiaspalvė, pikantiška bulvių ir morkų piurė kasdienišką patiekalą gali paversti gurmaniška vakariene.
Bulvių ir morkų piurė
Reikės:
- 4 vidutinių bulvių
- 2 didelių morkų
- 1 mažo svogūno
- 1–2 v. š. „Pilos“ sviesto
- 50–100 ml „Pilos“ pieno
- 1 a. š. aitriosios paprikos miltelių
- Druskos, juodųjų pipirų pagal skonį
- Šlakelio citrinos sulčių
Bulvių piurė gaminimas:
Paruoškite daržoves: bulves ir morkas nulupkite, supjaustykite stambiais gabalais. Sudėkite daržoves į puodą, užpilkite vandeniu, pasūdykite ir virkite apie 20 min., kol suminkštės.
Keptuvėje svieste lengvai apkepinkite smulkintą svogūną, kol jis bus auksinis. Suberkite aitriosios paprikos miltelius ir pamaišykite.
Nupilkite išvirusių daržovių vandenį. Sudėkite sviestą, aitriąją papriką, svogūnus, įpilkite šlakelį pieno. Sutrinkite viską trintuvu iki vientisos, ryškiaspalvės masės.
Pagardinkite piurė druska, pipirais ir patiekite su sultingais kiaulienos kotletais.
Ir skanu, ir sultinga: keliaukite po skonių pasaulį su „keftedes“
Tie, kas domisi pasaulio virtuvėmis, patvirtins: daugelyje jų sutiksite vienokios ar kitokios rūšies mėsos kukulių. Tad jei šią vasarą taip ir nepavyko pakeliauti, tikrą skonių kelionę galima patirti paragavus „keftedes“ – graikiškųjų mėsos kukulių.
„Keftedes“ – tai Graikijoje mėgstami kotletukai, kvapnūs dėl žolelių, sultingi, ir dažnai patiekiami su tzatzikio padažu. Jie šiek tiek primena mūsų kotletus, bet turi išskirtinį Viduržemio regiono aromatą.
„Keftedes“ – graikiški mėsos kukuliai
4 porcijoms reikės:
- 500 g smulkintos kiaulienos
- 1 svogūno
- 2 skiltelių česnako
- 1 kiaušinio
- 2–3 v. š. džiūvėsėlių
- 3 v. š. pieno
- 1 v. š. smulkintų šviežių petražolių
- 1 v. š. smulkintų mėtų
- 0,5 a. š. raudonėlio
- 0,5 a. š. druskos
- 0,5 a. š. juodųjų pipirų
- Žiupsnelio cinamono
- Kepimui – alyvuogių aliejaus
Kukulių paruošimas:
Džiūvėsėlius užpilkite pienu arba vandeniu ir palikite kelioms minutėms, kad suminkštėtų. Svogūną ir česnaką sutarkuokite ar labai smulkiai supjaustykite.
Į dubenį sudėkite smulkintą kiaulieną, išbrinkusius džiūvėsėlius, svogūną, česnaką, kiaušinį, žoleles, druską ir prieskonius. Gerai išminkykite masę – ji turi tapti puri ir šiek tiek lipni.
Uždenkite dubenį ir padėkite į šaldytuvą bent 30 minučių – tai padės prieskoniams susigerti, o kotletai bus tvirtesni.
Suformuokite rutuliukus (graikinio riešuto dydžio) arba pailgus kotletukus. Kepkite juos įkaitintame alyvuogių aliejuje ant vidutinės ugnies po 3–4 minutes iš kiekvienos pusės, kol gražiai apskrus.
„Keftedes“ puikiai dera ne tik su tzatzikio padažu, bet ir graikiškomis salotomis su fetos sūriu arba pitos duona ir šlakeliu citrinos sulčių.
Skanaus!