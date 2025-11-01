Atskleidė tobulo obuolių pyrago receptą: nepaprastai drėgnas, lengvas ir svaiginančiai skanus

Obuolių pyragas, nors ir labai populiarus Lietuvoje, yra žinomas visame pasaulyje. Tradiciniu obuolių pyragu kiekvieną rudenį pakvimpa namai JAV, vokiečiai kepa Apfelkuchen, austrai – Apfelstrudel, kaimynai lenkai skanauja szarlotka. O prancūzai savo pyragą vadina gateau invisible aux pommes – nematomu obuolių pyragu.
„Nematomas obuolių pyragas savo pavadinimą gavo dėl to, kad jame yra nedaug tešlos, bet daug obuolių. Dėl to jis yra lengvas, kupinas vaisių skonio, o obuolių sluoksniai tarsi susilieja ir tampa nepastebimi. Tačiau šis pyragas tikrai neliks nepastebėtas – rafinuotas skonis ir kreminė konsistencija sužavės kiekvieną. Namiškiai pastebės skirtumą jau nuo pirmojo kąsnio ir greičiausiai nuo šiol prašys nebe tradicinės versijos, o būtent prancūziškos“, – sako Th. Lauvray.
Nors receptas – prancūziškas, šis obuolių pyragas išpopuliarėjo visame pasaulyje. Viena iš priežasčių – labai paprasta jo gamyba. Skanėstui nereikia nei įmantrių ingredientų, nei specialių įrankių – pakaks tik nebrangių produktų, vieno dubens ir tik šiek tiek darbo.
„Svarbiausias žingsnis – kuo tolygiau ir ploniau supjaustyti šviežius obuolius. Būtent tai sukurs daugybę sluoksnių, dėl kurio šis desertas toks mėgstamas. Galite naudoti daržovių pjaustyklę, bet jei neturite – lengvai tą padarysite tiesiog aštriu peiliu“, – pasakoja tinklo konditeris.
Nors obuoliai yra kiekvieno obuolių pyrago žvaigždė, šiame recepte jie atsiskleidžia visu savo skoniu – todėl geriausia juos rinktis saldžius, tvirtus. Būtent dėl didelio obuolių kiekio ir mažai tešlos šis desertas yra ypač drėgnas ir sultingas.
Džiugiu atradimu taps ir „nematomas“ obuolių pyragas, kuriame kuklūs vaisiai sukurs tikrą skonių simfoniją – Th. Lauvray dalijasi tradiciniu prancūzišku receptu.
Porcijos: 8
Gaminimo laikas: 25 min. ruošti ir 50 min. kepti
Reikės:
- 1 kg šviežių obuolių,
- 3 kiaušinių,
- 85 g cukraus,
- 30 g sviesto,
- 140 ml pieno,
- 2 šaukštelių vanilės ekstrakto,
- 110 g miltų,
- 2 šaukštelių kepimo miltelių,
- žiupsnelio druskos.
Obuolių pyrago gaminimas:
Orkaitę įkaitinkite iki 200 laipsnių. Kepimo formą ištepkite sviestu ir pabarstykite miltais.
Obuolius nulupkite, išpjaukite šerdį ir supjaustykite 1,5–2 mm storio griežinėliais.
Kiaušinius išplakite su cukrumi. Miltus persijokite, sumaišykite su kepimo milteliais ir suberkite į kiaušinius. Lengvai išmaišykite – tik tiek, kad miltų nesimatytų. Supilkite pieną, tirpintą sviestą, vanilę ir įberkite žiupsnelį druskos. Išmaišykite, kol gausite vientisą masę.
Į tešlą sudėkite obuolius ir atsargiai išmaišykite, kad jie pasidengtų tešla. Sudėkite obuolius į kepimo formą, tešlos likučius užpilkite ant viršaus. Kepkite apie 50 minučių – ar iškepė, patikrinkite su dantų krapštuku. Įsmeigtas į pyragą jis išsitraukti turėtų švarus. Leiskite atvėsti, tuomet padėkite į šaldytuvą bent 2 valandoms, kad pyragas sutvirtėtų. Patiekti galite aplaistę karamele, pabarstę cukraus pudra, migdolų drožlėmis. Skanaus!