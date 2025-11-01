Traškūs ir gradūs „Fish & Chips“ pagal V. Poderytę-Bernatavičę: prireiks vos šlakelio aliejaus

„Fish & Chips“ – sotus ir gardus patiekalas, patiekiamas su šviežiomis daržovėmis ar naminiu tartar padažu. V.Poderytė-Bernatavičė pasakoja, kaip pasigaminti tradicinį britišką valgį, kad jis nebūtų riebus ir permirkęs riebaluose. Žuvį su traškiomis bulvytėmis paruošite daug sveikiau, greičiau ir paprasčiau kepant su karšto oro gruzdintuve.
„Šį receptą dažnas įsivaizduoja tik kaip kepamą aliejuje. Nors tai labai skanus valgis, dažnai jo prisibijome dėl to, kad jis tiesiog mirksta riebaluose. Kad ir kaip mėgčiau „Fish & Chips“, vengdavau jo dėl riebalų. Tačiau Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10l karšo oro guzdintuvė padėjo šiuo patiekalu mėgautis be sąžinės graužaties. Aliejaus reikia minimaliai, – pasakojo V.Poderytė-Bernatavičė. – Apskritai, su šia gruzdintuve gaminant bet kokį patiekalą suvartojama 88 proc., mažiau aliejaus.“
Nepaisant to, kad šiam patiekalui beveik nereikia aliejaus, lėkštėje džiugina toks pat traškus ir gardus, klasikinis „Fish & Chips“ skonis – tik daug gardesnis ir sveikesnis. Karšto oro gruzdintuvėje gaminama žuvis išlieka traškesnė išorėje, bet sultingesnė ir minkštesnė viduje.
Be to, nereikia stovėti prie keptuvės ir nuolat stebėti – tiesiog įdedate produktus ir nustatote laiką. Klasikinį britišką patiekalą galima pagaminti be vargo ir juo mėgautis be jokios kaltės: greičiau, gardžiau ir sveikiau.
Žinoma laidų vedėja džiaugėsi, kad ši karšto oro gruzdintuvė taupo ne tik laiką, bet ir elektrą, nes labai greitai įkaista, maisto gamyba vyksta daug sparčiau. Be to, gruzdintuvė turi net du skyrius ir papildomas groteles, todėl vienu metu galima gaminti net kelis skirtingus patiekalus.
„Ši gruzdintuvė turi ir šildymo funkciją, todėl iš mokyklos grįžęs sūnus dažnai pasišildo iš vakaro paruošto maisto. Nuostabus dalykas, pakeitęs man ir orkaitę, ir mikrobangų krosnelę, ir daug kitų prietaisų“, – užsiminė V.Poderytė-Bernatavičė.
Žinoma TV laidų vedėja V.Poderytė-Bernatavičė pasidalino, kaip gruzdintuvėje pasigaminti klasikinį britišką „Fish & Chips“ – alaus tešloje keptą menkę su bulvytėmis ir tartar padažu.
Fish&Chips karšto oro gruzdintuvėje
Reikės:
Žuviai:
- 500 g baltos žuvies filė (tradicinė – menkė)
- 100 g miltų (+ šiek tiek papildomai apvolioti žuvį)
- ½ šaukštelio kepimo miltelių
- 120 ml šalto lagerio arba šviesaus alaus
- Žiupsnelio druskos
- Citrinos
- Šlakelio alyvuogių aliejaus arba purškiamo aliejaus (tik lengvai patepti)
Bulvytėms:
- 4 didelių bulvių (pjaustytos stambiais „chips“ gabalėliais)
- 1 šaukšto alyvuogių aliejaus
- Jūros druskos
Britiškam TARTAR padažui:
- 120 g majonezo
- 1 šaukšto smulkintų kaparėlių
- 1 šaukšto smulkintų marinuotų agurkėlių
- 1 šaukšto smulkintų šviežių petražolių
- 1 šaukštelio dižono garstyčių
- 1 šaukštelio citrinos sulčių
- ½ šaukštelio baltojo vyno acto
- ½ šaukštelio smulkinto šalotinio svogūno
- Šviežiai maltų juodųjų pipirų
Fish&Chips gaminimas:
TARTAR padažo gaminimas:
Visus ingredientus sumaišyti dubenėlyje. Padažas turi būti subalansuotas: rūgštus, kreminis, su ryškiu kaparėlių ir agurkėlių traškumu. Leisti pastovėti šaldytuve bent 15–30 min., kad skoniai susijungtų, rūgštumas sušvelnėtų.
Bulvyčių gaminimas:
Nuluptas ir supjaustytas bulves pamirkyti šaltame vandenyje 20–30 min. Tada nusausinti, apipurkšti aliejumi ir pabarsyti druska. Sudėti į 1 karšto oro gruzdintuvės zoną.
Žuvies gaminimas:
Sumaišyti miltus, kepimo miltelius, druską ir šaltą alų – tešla turi būti tiršta, kaip grietinė. Žuvies gabaliukus apibarstyti miltais, tada panardinti į tešlą ir dėti į 2 gruzdintuvės zoną ant kepimo grotelių arba kepimo popieriaus.
Lengvai apipurkšti purškiamu aliejumi, kad susidarytų traškus paviršius.
Kepimas ir patiekimas:
Kepimui parinkti bulvyčių ir žuvies kepimo režimus. Panaudoti SYNC funkciją, kad bulvytės ir žuvis iškeptų vienu metu. Patiekti kartu su padažu ir skiltele citrinos, papuošti šviežiomis petražolėmis.
