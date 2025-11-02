Nesenstanti klasika: vištienos salotos su švelniu egzotikos prieskoniu

Indiškos vištienos salotos
Reikės:
- 4 didelių vištienos krūtinėlių be odos
- 1 nubraukto v. š. tandoori masalos prieskonių
- Ryšelio kalendrų Susmulkintų stiebelių, lapelius atskirai pasilikti
- 1 laimo žievelės ir sulčių
- 150 ml kokosų pieno
- 2 nubrauktų v. š. mango čatnio
- ½ agurko, išilgai supjaustyto juostelėmis
- 100 g špinatų lapelių
- 1 mažo raudonojo svogūno, plonai supjaustyto žiedais
- 4 papadamų, sulaužytų stambiais gabalais
Salotų gaminimas:
Vištienos krūtinėles dėkite tarp dviejų maistinės plėvelės sluoksnių ir mėsos muštuku arba kočėlu išlyginkite iki maždaug 1 cm storio. Įtrinkite tandoori prieskonių mišiniu ir druska. Įkaitinkite grilinę keptuvę ant vidutinės ugnies ir kepkite vištieną po 3–5 minutes iš kiekvienos pusės, kol pilnai iškeps.
Padažui sumaišykite kalendrų stiebelius, laimo žievelę ir sultis, kokosų pieną bei mango čatnį, kol gausite pilamo tirštumo padažą. Pagardinkite druska. Didelėje lėkštėje sudėkite salotų ingredientus. Iškeptą vištieną supjaustykite juostelėmis ir sudėkite ant salotų. Apšlakstykite dalimi padažo, pabarstykite kalendrų lapeliais ir papadamų gabalėliais. Patiekite iš karto, rašo „Bbcgoodfood“.