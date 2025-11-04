Traškios vištienos blauzdelės: ruošite per kiekvienas šventes

Tai patiekalas, kuriam būdingas sodrus aromatas ir švelni tekstūra, dažnai ruošiamas per indiškas šventines vakarienes.
Vištienos blauzdelės su anakardžiais ir ciberžole
Reikės:
- 75 g anakardžių riešutų
- 1 citrinos sulčių (ir papildomų skilčių patiekimui)
- 150 g graikiško jogurto
- 50 g imbiero, nulupto ir smulkiai tarkuoto
- 8 česnako skiltelių, sutrintų
- ½ a. š. ciberžolės
- 1 a. š. aitriųjų paprikų miltelių
- 1 a. š. garam masalos
- 1 a. š. kumino
- ¾ a. š. stambiai grūstų juodųjų pipirų
- 50 ml riebios grietinėlės
- 12 vištienos blauzdelių, be odos
- 50 g ghi sviesto arba 75 ml saulėgrąžų aliejaus
- 1 mažo raudonojo svogūno, supjaustyto žiedais, patiekimui
Vištienos blauzdelių gaminimas:
Anakardžius suberkite į dubenį ir užpilkite verdančiu vandeniu. Palikite mirkti mažiausiai 2 valandoms, kad suminkštėtų. Tada nusunkite ir smulkiai sutrinkite maisto smulkintuvu kartu su citrinos sultimis, kad gautųsi vientisa pasta.
Dideliame dubenyje sumaišykite anakardžių pastą su jogurtu, imbieru, česnaku, prieskoniais ir grietinėle.
Kiekvienoje vištienos blauzdelėje padarykite 2–3 įpjovas ir aptepkite jas jogurto marinu. Uždenkite ir palikite marinuotis šaldytuve 1–2 val., o geriausia – pernakt.
Įkaitinkite orkaitę iki 220 laipsnių. Į didelę skardą įdėkite ghi sviestą arba aliejų ir pašildykite.
Sudėkite blauzdeles į skardą vienu sluoksniu. Užtepkite pusę likusio marinato ir dėkite kepti į orkaitę.
Po 15 minučių vištieną apverskite ir patepkite likusiu marinatu. Kepkite dar 15 minučių, kol pradūrus peiliu ištekės skaidros sultys.
Įjunkite stipriausią grotelių (grill) funkcijos kaitrą ir pakepinkite 3–4 minutes, kol mėsa gražiai apskrus. Lėkštėje pabarstykite raudonojo svogūno žiedais ir patiekite su citrinos skiltelėmis, rašo „Bbcgoodfood“.