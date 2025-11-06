Ant stalo – nebrangus ir niekada nenusibostantis patiekalas: įdaryta kiaulienos nugarinė

Pasak virtuvės šefo, nors brandinimas dažniausiai siejamas su jautiena, brandinti galima ir kiaulieną – šis procesas padeda atskleisti naujas jos skonio ir tekstūros savybes. A. Prokša taip pat primena nepamiršti marinatų, kurie ne tik suteikia mėsai naujų skonių, bet ir padeda ją suminkštinti.
„Tradiciniai rūgštūs marinatai su actu, svogūnų ar citrinų sultimis padeda suminkštinti mėsą ir suteikia skoniui gaivumo.
Tačiau marinatams puikiai tinka ir kefyras, jogurtas ar vaisiai – jų fermentai skaido baltymus. Pakanka vos kelių valandų ananasų ar kivių marinate, ir kiaulienos nugarinė atsiskleidžia visiškai naujais skoniais“, – įsitikinęs jis.
Pasak kulinaro, verta paeksperimentuoti ir su padažais – kiauliena dera ne tik su klasikiniais, bet ir su netikėtais skoniais.
„Saldžiarūgštis obuolių padažas išlieka nepakeičiamas prie nugarinės ar kepenų. Garstyčių ir grietinėlės derinys suteikia subtilaus aštrumo, imbiero ir garstyčių padažas – egzotiškos gaivos, o Azijos virtuvės įkvėpti „Hoisin“ ar slyvų padažai prideda saldumo bei tirštumo“, – rekomenduoja A. Prokšta.
Skonio atradimų mėgėjams virtuvės šefas siūlo išbandyti išskirtinį, tačiau nebrangų kiaulienos nugarinės receptą – idealų pasirinkimą tiems, kurie ieško tiek skonio, tiek mažos kainos balanso.
Įdaryta kiaulienos nugarinė
Reikės:
- 1,3 kg atšaldytos kiaulienos nugarinės be kaulo ir odos;
- 1,3 kg svogūnų;
- 800 g mažų bulvių;
- pusės obuolio;
- 100 g mėlynojo pelėsinio sūrio;
- alyvuogių aliejaus;
- šviežio rozmarino šakelės;
- 2 v. š. rudojo cukraus;
- šlakelio raudonojo vyno acto;
- barbekiu prieskonių;
- druskos ir pipirų (pagal skonį);
- klevų sirupo glazūravimui.
Nugarinės gaminimas:
Nulupkite ir pusžiedžiais supjaustykite svogūnus. Įkaitinkite keptuvę, įpilkite šlakelį alyvuogių aliejaus, sudėkite svogūnus. Jiems kepant, pabarstykite pipirais, druska, viską gerai išmaišykite. Suberkite rudąjį cukrų ir vėl nuolat maišydami, supilkite raudonojo vyno actą. Kepkite, kol svogūnai karamelizuosis.
Kiaulienos nugarinę ant lentelės šiek tiek pamuškite, kad mėsa būtų minkštesnė ir sultingesnė. Pabarstykite prieskoniais per visą mėsos plotą, ant viršaus sudėkite karamelizuotus svogūnus, palikdami mėsos kraštelį laisvą užvyniojimui. Užberkite pelėsinį sūrį, kubeliais supjaustytą obuolį ir kruopščiai užvyniokite bei perriškite virvele.
Iš visų pusių apskrudintą vyniotinį dėkite į kepimo indą. Šalia mėsos sudėkite bulves, apšlakstytas aliejumi, druska, pipirais ir rozmarinu. Dėkite į iki 180 laipsnių temperatūros įkaitintą orkaitę ir kepkite 1 valandą. Išėmę iš orkaitės aptepkite klevų sirupu ir kepkite dar 30 minučių Iki kepimo pabaigos likus 5–10 minučių, įjunkite orkaitės ventiliatorių, kad gražiai apskrustų. Patiekite su bulvėmis. Skanaus!