Klasikinis mėsos ir bulvių apkepas: nebrangus, tinkamas užšaldyti, visada nudžiugina būrį valgytojų

Tai nebrangus, šeimos mėgstamas apkepas, kuris puikiai tinka net užšaldyti, ir visada nudžiugina būrį valgytojų.
Klasikinis mėsos ir bulvių apkepas
Reikės:
Įdarui:
- 3 v. š. alyvuogių aliejaus
- 1,25 kg maltos jautienos
- 2 svogūnų, smulkiai supjaustytų
- 3 morkų, supjaustytų
- 3 saliero stiebų, supjaustytų
- 2 česnako skiltelių, smulkiai kapotų
- 3 v. š. kvietinių miltų
- 1 v. š. pomidorų tyrės
- 1 didelės taurės raudono vyno (nebūtina)
- 850 ml jautienos sultinio
- 4 v. š. Vorčesterio padažo
- Keletos čiobrelių šakelių
- 2 lauro lapų
Bulvių košei:
- 1,8 kg bulvių, supjaustytų
- 225 ml pieno
- 25 g sviesto
- 200 g stipraus čederio sūrio, sutarkuoto
- Šviežiai tarkuoto muskato riešuto
Mėsos ir bulvių apkepo gaminimas:
Dideliame puode įkaitinkite 1 v. š. alyvuogių aliejaus ir apkepkite 1,25 kg maltos jautienos, kol apskrus (gali tekti kepti keliais kartais). Iškeptą mėsą atidėkite į šalį.
Į tą patį puodą supilkite likusias 2 v. š. aliejaus, sudėkite 2 smulkiai pjaustytus svogūnus, 3 morkas ir 3 saliero stiebus. Kepkite ant silpnos ugnies, kol suminkštės – apie 20 minučių.
Sudėkite 2 smulkiai kapotas česnako skilteles, 3 v. š. miltų ir 1 v. š. pomidorų tyrės. Padidinkite kaitrą ir kepkite kelias minutes, tuomet grąžinkite mėsą į puodą.
Supilkite taurę raudono vyno (jei naudojate), trumpai pavirkite, kol šiek tiek nugaruos. Tada supilkite 850 ml sultinio, 4 v. š. Vorčesterio padažo, sudėkite čiobrelius ir lauro lapus.
Užvirkite ir troškinkite neuždengtą 45 minutes, kol padažas sutirštės. Maždaug po 30 minučių patikrinkite – jei skysčio daug, padidinkite ugnį, kad padažas labiau nugaruotų. Pagardinkite druska ir pipirais, išimkite lauro lapus ir čiobrelių kotelius.
Kol mėsa troškinasi, paruoškite bulvių košę. Bulves sudėkite į didelį puodą su pasūdytu šaltu vandeniu, užvirkite ir virkite, kol suminkštės.
Nusunkite, palikite kelias minutes, kad nugaruotų garai. Tuomet sutrinkite su 225 ml pieno, 25 g sviesto ir ¾ tarkuoto čederio. Pagardinkite muskatu, druska ir pipirais.
Mėsos įdarą paskirstykite į dvi kepimui tinkamas formas. Užtepkite arba konditeriniu maišeliu užspauskite bulvių košę, kad pilnai uždengtų įdarą. Pabarstykite likusiu sūriu.
Jei kepsite iš karto – įkaitinkite orkaitę iki 220 °C ir kepkite 25–30 min., kol viršus gražiai apskrus.
Jei norite ruošti lėtojoje viryklėje, apkepkite mėsą, tada sudėkite ją į prietaisą, suberkite daržoves, miltus, tyrę, vyną, sultinį, padažą ir žoleles. Uždenkite ir virkite 4–5 val. ant aukštos temperatūros. Bulvių košę ruošite taip pat, o tuomet užbaikite kepdami orkaitėje, kad apskrustų, rašo „Bbcgoodfood“.
apkepasBulvėsbulvių patiekalai
