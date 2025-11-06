Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
MaistasPasigamink

Klasikinis mėsos ir bulvių apkepas: nebrangus, tinkamas užšaldyti, visada nudžiugina būrį valgytojų

2025 m. lapkričio 6 d. 13:58
Lrytas.lt
„Cottage pie“ – klasikinis mėsos ir bulvių apkepas. Paruoškite šį klasikinį, jaukų mėsos bei bulvių patiekalą vakarienei.
Daugiau nuotraukų (1)
Tai nebrangus, šeimos mėgstamas apkepas, kuris puikiai tinka net užšaldyti, ir visada nudžiugina būrį valgytojų.
Klasikinis mėsos ir bulvių apkepas
Reikės:
Įdarui:
  • 3 v. š. alyvuogių aliejaus
  • 1,25 kg maltos jautienos
  • 2 svogūnų, smulkiai supjaustytų
  • 3 morkų, supjaustytų
  • 3 saliero stiebų, supjaustytų
  • 2 česnako skiltelių, smulkiai kapotų
  • 3 v. š. kvietinių miltų
  • 1 v. š. pomidorų tyrės
  • 1 didelės taurės raudono vyno (nebūtina)
  • 850 ml jautienos sultinio
  • 4 v. š. Vorčesterio padažo
  • Keletos čiobrelių šakelių
  • 2 lauro lapų
Bulvių košei:
  • 1,8 kg bulvių, supjaustytų
  • 225 ml pieno
  • 25 g sviesto
  • 200 g stipraus čederio sūrio, sutarkuoto
  • Šviežiai tarkuoto muskato riešuto

Mėsos ir bulvių apkepo gaminimas:

Dideliame puode įkaitinkite 1 v. š. alyvuogių aliejaus ir apkepkite 1,25 kg maltos jautienos, kol apskrus (gali tekti kepti keliais kartais). Iškeptą mėsą atidėkite į šalį.
Į tą patį puodą supilkite likusias 2 v. š. aliejaus, sudėkite 2 smulkiai pjaustytus svogūnus, 3 morkas ir 3 saliero stiebus. Kepkite ant silpnos ugnies, kol suminkštės – apie 20 minučių.
Sudėkite 2 smulkiai kapotas česnako skilteles, 3 v. š. miltų ir 1 v. š. pomidorų tyrės. Padidinkite kaitrą ir kepkite kelias minutes, tuomet grąžinkite mėsą į puodą.
Supilkite taurę raudono vyno (jei naudojate), trumpai pavirkite, kol šiek tiek nugaruos. Tada supilkite 850 ml sultinio, 4 v. š. Vorčesterio padažo, sudėkite čiobrelius ir lauro lapus.
Užvirkite ir troškinkite neuždengtą 45 minutes, kol padažas sutirštės. Maždaug po 30 minučių patikrinkite – jei skysčio daug, padidinkite ugnį, kad padažas labiau nugaruotų. Pagardinkite druska ir pipirais, išimkite lauro lapus ir čiobrelių kotelius.
Kol mėsa troškinasi, paruoškite bulvių košę. Bulves sudėkite į didelį puodą su pasūdytu šaltu vandeniu, užvirkite ir virkite, kol suminkštės.
Nusunkite, palikite kelias minutes, kad nugaruotų garai. Tuomet sutrinkite su 225 ml pieno, 25 g sviesto ir ¾ tarkuoto čederio. Pagardinkite muskatu, druska ir pipirais.
Mėsos įdarą paskirstykite į dvi kepimui tinkamas formas. Užtepkite arba konditeriniu maišeliu užspauskite bulvių košę, kad pilnai uždengtų įdarą. Pabarstykite likusiu sūriu.
Jei kepsite iš karto – įkaitinkite orkaitę iki 220 °C ir kepkite 25–30 min., kol viršus gražiai apskrus.
Jei norite ruošti lėtojoje viryklėje, apkepkite mėsą, tada sudėkite ją į prietaisą, suberkite daržoves, miltus, tyrę, vyną, sultinį, padažą ir žoleles. Uždenkite ir virkite 4–5 val. ant aukštos temperatūros. Bulvių košę ruošite taip pat, o tuomet užbaikite kepdami orkaitėje, kad apskrustų, rašo „Bbcgoodfood“.
apkepasBulvėsbulvių patiekalai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.