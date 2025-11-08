Šildanti egzotika: lengvai pagaminamas kvapnus daržovių troškinys su pupelėmis

Šis patiekalas puikiai tiks kaip garnyras indiškų patiekalų vakarienei arba kaip lengvas pagrindinis patiekalas su čiapati duona.
Sviestinių pupelių troškinys su daržovėmis
Ingredientai:
- 25 g ghi sviesto arba paprasto sviesto
- 1 svogūnas, smulkiai supjaustytas
- 1 a.š. garstyčių sėklų 20 g imbiero, tarkuoto
- 3 česnako skiltelės, sutarkuotos
- 1 žalia aitrioji paprika, smulkiai supjaustyta
- 1 v.š. pomidorų pastos
- 1 a.š. malto kumino
- 1 a.š. malto kalendros
- ½ a.š. ciberžolės
- 400 g šaldytų špinatų
- 400 g konservuotų sviestinių pupelių, nusausintų ir nuplautų
- ½ citrinos sulčių Čiapati duonos ir mangų čatnio – patiekimui
Troškinio gaminimas:
Įkaitinkite ghi sviestą keptuvėje ant vidutinės–stiprios ugnies. Suberkite svogūną ir garstyčių sėklas, kepkite apie 5 minutes, kol svogūnai gražiai apskrus, o sėklos pradės spragsėti.
Sudėkite imbierą, česnaką, aitriąją papriką ir pomidorų pastą. Kepkite dar 4–5 minutes, kol masė taps kvapni ir karamelizuota.
Suberkite likusius prieskonius ir sudėkite šaldytus špinatus su šlakeliu vandens.
Troškinkite apie 10 minučių, kol padažas sutirštės. Tuomet sudėkite sviestines pupeles, įspauskite citrinos sulčių, pagardinkite druska bei pipirais pagal skonį ir lengvai išmaišykite.
Patiekite su čiapati duona ir mangų čatniu, pataria „Bbcgoodfood“.
pupelėstroškinysindiški patiekalai
