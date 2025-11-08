Skaniausias duetas – moliūgas ir makaronai: du pigūs ir paprasti receptai, kurių greitai neliks lėkštėje

„Didelis privalumas tai, kad moliūgas yra švelnaus skonio, todėl nesipyks su kitais ingredientais, galima prisigalvoti įvairių derinių – tiek saldžių, tiek pikantiškų. Tik verta nepamiršti prieskonių, nes pats savaime jo skonis nėra pats išraiškingiausias“, – pataria tinklo maisto žinovė.
Ji turi ir patarimą tiems, kurie mėgsta užkandžius. Dažniausiai, kai moliūgą skaptuojame ar jį pjaustome patiekalams, jo sėklos keliauja tiesiai į šiukšlių dėžę. Tai – klaida, sako J. Tamoševičienė.
„Moliūgų sėklose ne tik gausu tokių mineralų kaip cinkas, siera, kalis, magnis ir kalcis, bet jas labai lengva paruošti kaip sveiką užkandį, prie kurio bus sunku nepriprasti.
Atskyrus sėklas nuo minkštimo, jas nuplaukite, gerai nudžiovinkite, tuomet apšlakstykite aliejumi ir pagardinkite mėgstamais prieskoniais, pavyzdžiui, malta paprika, česnakų milteliais, čili ar cinamonu. Kepkite sėklas iki 175 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 20–30 minučių, retkarčiais pamaišant. Jos taps auksinės spalvos, traškios ir nepaprastai gardžios“, – idėja dalijasi kulinarijos šefė.
Įsibėgėjusiam rudeniui, kai už lango darosi vis vėsiau, ji siūlo du ypač jaukius, pigius ir lengvai paruošiamus patiekalus – ne tik moliūgų, bet ir įvairių kitų daržovių kupiną lazaniją bei amerikietišką klasiką – pagerintus žymiuosius „Mac & cheese“ makaronus su sūriu.
Spalvinga moliūgų ir kitų daržovių lazanija
Porcijos: 6
Gaminimo laikas: 20 min. ruošti ir apie 1 val. kepti
Reikės:
- lazanijos lakštų;
- moliūgų sluoksniui – 1 kg moliūgo,
- 2 didelių morkų,
- 200 g žiedinių kopūstų,
- 1 svogūno,
- 2 česnako skiltelių,
- druskos, pipirų,
- alyvuogių aliejaus,
- 120 g varškės arba rikotos,
- 2 kiaušinių,
- 100 g tarkuoto kietojo sūrio;
- špinatų sluoksniui:
- 300 g špinatų,
- 50 g sviesto arba alyvuogių aliejaus,
- 1 svogūno,
- 1 česnako skiltelės,
- 100 g fetos;
pomidorų sluoksniui:
- 400 g smulkintų konservuotų pomidorų,
- 1 šaukšto džiovinto raudonėlio.
Lazanijos gaminimas:
Įkaitinkite orkaitę iki 180 °C (su vėjo pūtimu).
Moliūgą, morkas, svogūną, česnaką nulupkite ir supjaustykite gabalėliais. Į kepimo skardą sudėkite moliūgą, morkas, žiedinių kopūstų žiedynus, svogūną, česnaką, apšlakstykite aliejumi, pagardinkite druska, pipirais ir viską sumaišykite. Kepkite apie 30 minučių arba kol daržovės suminkštės.
Kol daržovės kepa, paruoškite špinatų sluoksnį: keptuvėje su trupučiu sviesto arba aliejaus ant mažos ugnies pakepinkite smulkintus svogūnus ir česnaką, kol jie suminkštės (bet neparuduos). Įdėkite špinatus ir kepinkite keletą minučių, kol špinatai suminkštės. Nuimkite nuo ugnies ir sudėkite į maisto smulkintuvą (įskaitant ir vandenį, kuris susidarė nuo špinatų) su feta sūriu ir gerai sumalkite. Atidėkite į šalį.
Kai daržovės iškeps, leiskite joms šiek tiek atvėsti, tada sutrinkite maisto smulkintuvu su varške arba rikota, kiaušiniais, puse kietojo sūrio ir, jei reikia, daugiau prieskonių. Konsistencija turėtų būti pakankamai skysta, kad lazanija nebūtų per sausa, nes makaronai kepant sugeria drėgmę. Jei ji yra labai tiršta, įpilkite šiek tiek vandens ir vėl sutrinkite.
Raudonėlį sumaišykite su pomidorais. Ištepkite kepimo indą riebalais ir sudėliokite sluoksniais makaronų lakštus, po to trečdalį moliūgo mišinio, makaronus, pusę špinatų ir pakartokite. Baikite su paskutinio trečdaliu moliūgo tyrės sluoksniu, po to sudėliokite visus pomidorus ir pabarstykite likusiu kietuoju sūriu.
Kepkite apie 30–40 minučių arba kol viršus parus ir makaronai iškeps. Patiekite ir skanaukite!
Neatsivalgomi makaronai su sūriu ir moliūgu „Mac & cheese“
Porcijos: 6
Gaminimo laikas: 1 val.
Reikės:
- 500 g moliūgo,
- 450 g trumpų mėgstamų makaronų (pvz., penne),
- 50 g sviesto,
- 30 g miltų,
- 2 česnako skiltelių,
- 3 puodelių pieno,
- 1/2 puodelio vandens,
- 1 šaukštelio svogūnų miltelių,
- 1/8 šaukštelio muskato,
- 150 g goudos sūrio,
- 100 g čederio,
- druskos, pipirų.
Makaronų gaminimas:
Moliūgą nulupkite, supjaustykite mažais gabalėliais ir išvirkite, kol suminkštės. Nusausinkite, tada vėl sudėkite į puodą ir kelias minutes pakaitinkite, kad išgaruotų drėgmė. Tuomet sutrinkite trintuvu, kad gautumėte tyrę ir atidėkite.
Puodą maždaug iki pusės pripilkite vandens, gerai pasūdykite ir užvirinkite. Įdėkite makaronus ir virkite pagal instrukcijas ant pakuotės, kol jie bus al dente. Nusausinkite ir atidėkite, palikdami 1 puodelį makaronų vandens.
Tuo tarpu atskirame dideliame puode ant vidutinės ugnies išlydykite sviestą, tada įdėkite miltus ir gerai išmaišykite. Toliau maišykite ir kepkite apie 1 minutę. Įdėkite smulkintą česnaką ir gerai maišykite 30–60 sekundžių.
Sumaišykite pieną ir vandenį, tada labai lėtai, nuolat maišydami, supilkite į miltų mišinį. Maišykite, kol gausite vientisą pastą.
Kai pieno mišinys pradės burbuliuoti ir šiek tiek sutirštės, įpilkite moliūgų tyrės, paskaninkite svogūnų milteliais ir muskato riešuto. Išmaišykite. Leiskite mišiniui užvirti ir šiek tiek sutirštėti, tada sumažinkite ugnį iki mažiausios.
Suberkite tarkuotus sūrius ir nuolat maišykite šaukštu, kol jie visiškai išsilydys ir gausite tirštą, vientisą sūrio padažą. Paragaukite ir pagardinkite druska bei pipirais pagal skonį.
Sudėkite virtus makaronus ir gerai išmaišykite. Jei padažas per tirštas, įpilkite šiek tiek makaronų virimo vandens, kad gautumėte pageidaujamą konsistenciją. Skanaus!