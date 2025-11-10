MaistasPasigamink

Nostalgiškas sprandinės receptas, pagal kurį V. Radzevičius gamindavo su žmona: verta išbandyti

2025 m. lapkričio 10 d. 15:57
Receptas
Vytaras Radzevičius TV3 laidoje „Vytaro ferma“ atskleidė receptą, kurį anuomet ruošdavo kartu su žmona Laisve. Išbandykite jį ir patys!
Daugiau nuotraukų (1)
Vytarui šis patiekalas primena studijų laikus.
„Patiekalas – tarsi priminimas apie studentišką jaunystę. Mes su Laisve jį gamindavome, kai kas nors ateidavo į svečius. Oi, tas jaunystės skonis...“, – prisiminė jis.
Norintiems paragauti V. Radzevičiaus studentiškų laikų prisiminimų, verta išbandyti šį nesudėtingą receptą.
Ingredientai:
  • kiaulienos sprandinės (lengvai išmušta);
  • tarkuotos morkos;
  • stambiai tarkuotas sūris;
  • juodieji pipirai;
  • druska;
  • šlakelis aliejaus;
  • majonezas.

Kiaulienos sprandinės gaminimas:

Kepimo indą ištepkite aliejumi. Išdėliokite išmuštos sprandinės gabalėlius, pabarstykite druska ir pipirais. Ant viršaus sudėkite tarkuotas morkas, užtepkite majonezo sluoksnį ir apibarstykite sūriu. Kepkite 180–190 °C temperatūroje apie 30 minučių. Skanaus!
Vytaras Radzevičiuskiaulienos kepsnysreceptai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.