Nostalgiškas sprandinės receptas, pagal kurį V. Radzevičius gamindavo su žmona: verta išbandyti

Vytarui šis patiekalas primena studijų laikus.
„Patiekalas – tarsi priminimas apie studentišką jaunystę. Mes su Laisve jį gamindavome, kai kas nors ateidavo į svečius. Oi, tas jaunystės skonis...“, – prisiminė jis.
Norintiems paragauti V. Radzevičiaus studentiškų laikų prisiminimų, verta išbandyti šį nesudėtingą receptą.
Ingredientai:
- kiaulienos sprandinės (lengvai išmušta);
- tarkuotos morkos;
- stambiai tarkuotas sūris;
- juodieji pipirai;
- druska;
- šlakelis aliejaus;
- majonezas.
Kiaulienos sprandinės gaminimas:
Kepimo indą ištepkite aliejumi. Išdėliokite išmuštos sprandinės gabalėlius, pabarstykite druska ir pipirais. Ant viršaus sudėkite tarkuotas morkas, užtepkite majonezo sluoksnį ir apibarstykite sūriu. Kepkite 180–190 °C temperatūroje apie 30 minučių. Skanaus!