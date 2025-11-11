MaistasPasigamink

Autentiška Tikka Masala: kelionė į Indijos skonius

2025 m. lapkričio 11 d. 20:11
Tikka Masala – tai vienas populiariausių Indijos virtuvės patiekalų. Jis dažniausiai gaminamas su vištiena, tačiau puikiai tinka ir su ėriena, krevetėmis ar vegetariškais ingredientais, pavyzdžiui, paneer sūriu (kurį puikiai pakeičia lietuviškas varškės sūris).
Porcijų kiekis: 4
Reikės:
Gaminimas:
Supjaustykite 500 g vištienos filė, į keptuvę įpilkite šaukštą aliejaus, sudėkite vištieną ir apskrudinkite ant aukštos kaitros.
Kai vištiena apskrus, suberkite prieskonius. Gerai išmaišykite, sumažinkite kaitrą ir kepkite dar maždaug 1 minutę.
Supilkite padažą ir retkarčiais pamaišydami leiskite vištienai pasitroškinti 3–4 minutes, kol vištiena visiškai iškeps.
Patiekite su ryžiais. Jei verdant ryžius į vandenį įbersite ciberžolės (4 porcijoms ryžių – 0,5–1 a. š. ciberžolės), ryžiai taps gražios auksinės spalvos.
