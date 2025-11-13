Didelių nuolaidų – iki soties: 4 skanūs receptai, dėl kurių verta lėkti į „Iki“

„Vėstant orams pirkėjai vis dažniau ieško produktų sotesniems, šildantiems patiekalams, tačiau nepamiršta ir šviežių gėrybių – pavyzdžiui, prasidedant citrusų sezonui, šią savaitę pirkėjai mielai skanauja mažųjų apelsinų. Puikiomis kainomis įsigytos morkos virsta ir kvapniais pyragais, ir gardžiais garnyrais. Daugelis jau palengva ima repetuoti ir šventinius patiekalus – čia praverčia pasiūlymai majonezui skaniausioms salotoms ar cukrui kvapniems kepiniams“, – sako Gintarė Kitovė, „Iki“ komunikacijos vadovė.
Kas savaitę „Iki“ skelbia akcijas apie 5 tūkstančiams prekių, ir savaitgalio pasiūlymai visada tampa mažais atradimais – kas ieško įkvėpimo pietums, kas tiesiog nori pasirūpinti atsargomis. Šįkart puiki proga prisipildyti šaldiklį – juk koldūnai, virtiniai ar pica gelbsti visuomet, kai alkis užklumpa netikėtai, o šaldytai produkcijai „Iki“ šį savaitgalį sutaupysite 30 proc.
Pasak jos, jau nuo pirmadienio didelio pirkėjų dėmesio sulaukė ir „Iki“ kavos bei arbatos fiesta – itin didelės nuolaidos šiems produktams skatina gyventojus pasirūpinti mėgstamiausiais gėrimais pigiau. „Ši kategorija visada populiari, tačiau kai taikomos tokios nuolaidos, matome tikrą pirkėjų suaktyvėjimą – lietuviai puikių akcijų tikrai nepraleidžia“, – pastebi G. Kitovė.
„Iki“ atstovės teigimu, itin geri pasiūlymai daro įtaką ir lojalių pirkėjų įpročiams – daugelis įprato būtinai penktadienį užsukti į „Iki“. Būtent tądien „Iki“ taiko išskirtinai geras nuolaidas ištisoms prekių kategorijoms. Šįkart tai – 40 proc. nuolaida bulvių ir kukurūzų traškučiams, taip pat sultims, nektarams ir sulčių gėrimams, o net 50 proc. – tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir popierinėms nosinaitėms.
Visas naudingas „Iki“ akcijas maistui, pagal kurias lengva planuotis meniu, ir geriausius pasiūlymus kitoms prekėms rasite čia: www.iki.lt/leidiniai. Pirkėjų patogumui, „Iki“ kulinarijos šefė Elvyra Semaška dalijasi ir skanių, paprastų receptų idėjomis, kurios jau pritaikytos prie akcijų, galiojančių iki sekmadienio, lapkričio 16 dienos. Teliks susidaryti pirkinių sąrašą ir kasoje panaudoti „Iki“ programėlę ar lojalumo kortelę.
Gerai dienos pradžiai – tirštas ir kvapnus persimonų kokteilis
Dabar – pats persimonų pikas, kai jie ypač skanūs ir pigūs, o „Iki“ rūpinasi ir aukšta jų kokybe bei šviežumu. Šį savaitgalį „Iki“ kilogramą persimonų įsigysite vos už 1,99 Eur, tad valgykite vienus, dėkite į salotas, kepkite keksiukus ar gardinkite jogurtą, košę – jie tiks įvairiausiems patiekalams. Taip pat – ypač skaniam rytui, kuris iškart nuteiks gerai dienai.
Reikės: 1 gerai sunokusio persimono, 1 puodelio migdolų gėrimo arba pieno, ½ banano, 4 besėklių datulių (jei mėgstate saldžiau), ¼ arbat. šaukšt. vanilės miltelių, ¼ arbat. šaukšt. cinamono, ¼ arbat. šaukšt. muskato riešuto miltelių.
Gaminame:
Visus ingredientus sudėkite kartu ir suplakite iki vientisos konsistencijos.
Sotiems pietums – kepta šoninė su traškia odele
Akcijos šviežiai kiaulienai – vienos labiausiai pirkėjų mėgstamų, tad nenustebkite, jeigu prie sveriamų lentynų nutįs eilės. Visą savaitgalį „Iki“ lojalūs pirkėjai šviežios kiaulienos su kaulu galės įsigyti su 20 proc. nuolaida – nuo burnoje tirpstančių šonkaulių iki tradiciško karbonado.
„Daugelis jau patys įsitikinę, kad nors „Iki“ parduotuvėse apstu nuolaidų, jokių nuolaidų šviežios mėsos kokybei nėra. Sveriamos šviežios mėsos skyriuje absoliučiai visa kiauliena, kaip ir vištiena, jautiena yra tik lietuviškos kilmės. Ji pirkėjus pasiekia per itin trumpą laiką, yra tiekiama net 6 kartus per savaitę – taip užtikrinant didžiausią mėsos šviežumą. Dar vienas „Iki“ privalumas – mėsininkai parduotuvėje patys išpjausto gautą šviežią mėsą, kuri pirkėjams siūloma sveriamose lentynose. Taip galime užtikrinti, kad mėsa atitiks aukščiausius standartus“, – pabrėžia G. Kitovė.
O aukščiausiais kulinariniais standartais nesunkiai pavyks nustebinti ir namiškius – rašykitės receptą:
Reikės: 1 kg šviežios kiaulienos šoninės su kaulu ir oda, 2 šaukštų druskos, 2 šaukštelių pipirų, 1 šaukštelio saldžiosios maltos paprikos, 1 šaukštelio česnako miltelių, 1 šaukštelio svogūnų miltelių, 1 šaukštelio džiovinto mairūno (pasirinktinai), 1 šaukšto alyvuogių aliejaus.
Gaminame:
Įsitikinkite, kad šoninės oda yra gerai nuvalyta ir sausa. Dubenyje sumaišykite druską, pipirus, papriką, česnaką, svogūnus ir, jei naudojate, mairūną. Įpilkite alyvuogių aliejaus ir sumaišykite, kad susidarytų tiršta pasta. Paruoštą marinatą kruopščiai įtrinkite į visą šviežią mėsą ir palikite marinuotis bent 2–3 valandas, geriausia per naktį, šaldytuve. Įkaitinkite orkaitę iki 220 laipsnių. Šoninę padėkite ant grotelių odos puse į viršų. Kepkite 15–20 minučių, kol oda pradės ruduoti. Tuomet sumažinkite orkaitės temperatūrą iki 180 laipsnių ir kepkite dar 40–50 minučių, kol mėsa bus gerai iškepta, o oda taps traški. Palikite kelias minutes atvėsti, tada supjaustykite gabalėliais ir patiekite su mėgstamais priedais.
Vakarui su draugais – užkepti „nachos“ kukurūzų traškučiai
Jei mėgstate traškučius, penktadienį apsilankyti „Iki“ tiesiog privalu – tik tądien bus galima pasinaudoti ypač gera akcija. Visą penktadienį net 40 proc. nuolaida galioja tiek bulvių, tiek kukurūzų traškučiams.
Reikės: 1 maišelio kukurūzų traškučių, 0,5 kg smulkintos šviežios mėsos, „taco“ prieskonių, 1 skardinės juodųjų pupelių, nuplautų ir nusausintų, 2 puodelių gerai besilydančio sūrio (galite maišyti čederį ir fermentinį). Pasirinktinai: kubeliais pjaustyto pomidoro, kubeliais pjaustyto raudonojo svogūno, kubeliais pjaustyto avokado, šviežių arba marinuotų Chalapos paprikų, grietinės, gvakamolės, šviežių kalendrų, salsos.
Gaminame:
Smulkintą šviežią mėsą iškepkite keptuvėje, kol paruduos. Įberkite „taco“ prieskonių, išmaišykite ir nusausinkite riebalus. Traškučius paskleiskite ant didelės skardos. Ant viršaus sudėkite mėsą, pupeles ir sūrį. Kepkite iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje, kol sūris išsilydys – apie 5 minutes. Išimkite iš orkaitės ir ant viršaus uždėkite norimų priedų. Patiekite iš karto, kol dar šilta.
Užkandžiui – saliamio traškučiai su garstyčių padažu
Visą savaitgalį nuolaidos pasitinka ir šaltai ar karštai rūkytų mėsos gaminių skyriuje. Pigiau įsigyta rūkyta šoninė, kumpis ar „kabanossi“ dešrelės visada pradžiugins, bet ir daugelio mėgstamas saliamis tiks ne tik sumuštiniams, bet per 15 minučių gali virsti ir traškiu skanėstu.
Reikės: saliamio, grietinės, majonezo, Dižono garstyčių ir garstyčių sėklų.
Gaminame:
Garstyčių padažui sumaišykite grietinę, majonezą, Dižono garstyčias ir garstyčių sėklas. Indelį uždenkite maistine plėvele ir dviem valandoms dėkite į šaldytuvą. Orkaitę įkaitinkite iki 190 ºC. Skardą išklokite kepimo popieriumi ir išdėliokite dešros riekeles vienu sluoksniu. Kepkite apie 15 min. arba kol dešra apskrus. Atvėsinkite ir patiekite su padažu.
G. Kitovė primena, kad geriausiais „Iki“ pasiūlymais pasinaudoti paprasta – naudingos akcijos, įvairios nuolaidos ir ypatingi pasiūlymai skelbiami leidiniuose „Iki“ parduotuvėse, interneto puslapyje www.iki.lt ir mobiliojoje programėlėje. Joje pirkėjai ras ir asmeninių pasiūlymų bei dalyvaudami lojalumo programoje rinks taškus, kuriuos galės išmainyti į vertingus prizus ar nuolaidas.