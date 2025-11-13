Indiškas avinžirnių troškinys: sotus, pigus ir be galo skanus

„Indiška virtuvė yra nepaprasta skonių ir tekstūrų įvairove. Skirtingi Indijos regionai siūlo savo unikalius patiekalus, kuriuos formuoja geografinė padėtis, kultūrinė istorija ir vietos ingredientai.
Indijos virtuvė neįsivaizduojama be ryžių, lęšių ar avinžirnių. Indijoje avinžirniai mėgstami naudoti sriuboms, blyneliams ar troškiniams, nes ten tai sotus ir pigus ingredientas.
Patiekalas gal ir ne pats fotogeniškiausias, bet yra be galo skanus“, – rašė ji.
Indiškas avinžirnių troškinys
Ingredientai:
- 800 gramų konservuotų avinžirnių
- 400 gramų konservuotų pomidorų
- 1 vienetas morkų
- 1 vienetas paprikos
- 3 vienetai svogūnų
- 3 skiltelės česnako
- 5 centimetrai imbiero
- 2 vienetai aitriosios paprikos
- 1 šaukštelis maltos ciberžolės
- 1 šaukštelis garam masala prieskonių
- 0.5 šaukštelio kalendros
- 0.5 šaukštelio malto kumino
- 0.5 šaukštelio aitriosios paprikos miltelių
- pagal skonį druskos
- pagal skonį maltų juodųjų pipirų
- 1 šlakelis aliejaus (arba sviesto)
Troškinio gaminimas:
Avinžirnius sudėti į puodą, užpilti 400 ml vandens, pasūdyti. Užvirti ir nuimti nuo kaitros. Smulkiai supjaustyti svogūnus, smulkiai sutarkuoti imbierą, susmulkinti aitriuosius pipirus.
Keptuvėje įkaitinti aliejų, jame apkepinti svogūnus, įspausti česnaką, imbierą, aitriuosius pipirus, smulkintą papriką ir morką ir maišydami viską pakepkite 8–10 min. ant nedidelės ugnies.
Įmaišyti prieskonius ir pakepti 2–3 min., maišant.
Sudėti konservuotus pomidorus, įpilti dar šlakelį vandens. Pakepti 5 min. vis maišydami ir šaukštu patrindami pomidorus.
Sudėkite avinžirnius su likusiu vandeniu, kuriame jie mirksta.
Troškinkite dar 10–15 min. iki kol viskas sutirštės iki jums patinkančios konsistencijos. Patiekiant tinka apšlakstyti citrinų sultimis, smulkintais žalumynais. Patiekite su virtais ryžiais.
Elena Lukšaitė
