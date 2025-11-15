Dangiškos krevetės: tokių gardžių net restorane nerasi, o skonis pakylės iki dangaus

„Šį patiekalą visada gaminu savo šeimai, kai noriu visus palepinti ir nesinori eiti į restoraną.
Nors, tiesą sakant, tokių gardžių krevečių net restorane nerasi. Skonis išties pakylėja iki dangaus“, – prisipažino Dalia.
Indiškos krevetės su kokosų ryžiais ir žemės riešutais
Ingredientai (2–3 porcijoms):
- 250 g krevečių (virtų arba žalių, nuluptų)
- 1 puodelis basmati ryžių
- 1 puodelis kokosų pieno
- 1 puodelis vandens
- 1 v. š. kokosų aliejaus (arba ghee sviesto)
- 1 mažas svogūnas (smulkiai pjaustytas)
- 1 česnako skiltelė (susmulkinta)
- ½ puodelio žaliųjų žirnelių
- 2 v. š. skrudintų žemės riešutų
- 1 v. š. citrinos sulčių
- Žiupsnelis druskos
„Santa Maria“ prieskoniai:
- 1 a. š. Garam Masala
- ½ a. š. Curry Mango (švelnumui ir spalvai)
- ½ a. š. Česnakinės druskos
- ¼ a. š. Kajeno pipirų (nebūtina, jei nemėgstate aštriai)
Papuošimui:
- Šviežių kalendrų arba petražolių lapelių
- Šlakelis saldžiarūgščio arba čili padažo
- Papildomų žemės riešutų
Krevečių gaminimas:
Puode įkaitinkite kokosų aliejų, trumpai pakepinkite smulkintą svogūną ir česnaką, kol ims kvepėti. Suberkite ryžius, pamaišykite. Užpilkite kokosų pienu ir vandeniu, įdėkite žiupsnį druskos, „Santa Maria Garam Masala“ ir „Curry Mango“.
Užvirkite, tuomet sumažinkite ugnį, uždenkite ir virkite apie 10–12 min., kol ryžiai suminkštės ir susigers skystį.
Atskiroje keptuvėje įkaitinkite šlakelį aliejaus, suberkite krevetes, pagardinkite česnakine druska ir Kajeno pipirais. Kepkite 2–3 min., kol krevetės taps rausvos ir kvapnios.
Į išvirtus ryžius įmaišykite žirnelius, įdėkite krevetes, apšlakstykite citrinos sultimis. Lengvai išmaišykite, kad skoniai susijungtų.
Pabarstykite skrudintais žemės riešutais, užpilkite šiek tiek čili ar saldžiarūgščio padažo ir papuoškite žalumynais.