Vegetariška „kiaušinienės“ versija: šis indiškas valgis idealiai tiks tiek pusryčiams, tiek lengvai vakarienei

„Kepta pikantiška indiška varškė. Šis patiekalas yra indiška „kiaušinienės“ versija, bet naudojama varškė ar sūris“, – rašė Indiškos virtuvės gerbėja.
Tai aromatingas, greitai paruošiamas patiekalas, kuris tobula tinka vegetarams. Jis sodrus, pikantiškas, neįtikėtinai kvapnus, idealiai tinkantis tiek pusryčiams, tiek lengvai vakarienei.
Kepta pikantiška indiška varškė
Ingredientai:
- Panyro sūris (arba riebi varškė) 200 g – sutrinti pirštais
- Svogūnas 1/2 vnt. (smulkiai supjaustytas)
- Pomidoras 1/2 vnt. (smulkiai supjaustytas)
- Žalias čili pipiras 1 vnt. (arba pagal skonį) supjaustyti (neprivaloma)
- Imbieras 1 arb. š. (tarkuotas)
- Aliejus arba Ghee (sviestas) 2 valg. š.
- Druska pagal skonį
Santa Maria Prieskoniai:
Kumino (Cumin) sėklos 1 arb. š. (beriama pradžioje)
Ciberžolės milteliai 1/2 arb. š. (spalvai)
Garam Masala 1/2 arb. š. (aromatui)
Kalendros milteliai 1 arb. š. (suteikia gilumo)
Šviežia kalendra (gausiai patiekimui)
Varškės gaminimo eiga:
1. Sutrinkite Panyro sūrį (arba varškę) pirštais į trupinius. Pasiruoškite supjaustytus ingredientus.
2. Keptuvėje įkaitinkite aliejų arba sviestą. Suberkite Kumino sėklas ir kepkite apie 30 sekundžių, kol pradės spragsėti.
3. Sudėkite smulkintą svogūną ir žalią čili (jei naudojate). Kepkite, kol svogūnai suminkštės ir taps permatomi.
4. Dėkite tarkuotą imbierą ir supjaustytus pomidorus. Kepkite apie 3–4 minutes, kol pomidorai suminkštės ir pradės irti.
5. Sumažinkite ugnį. Dėkite Ciberžolės miltelius ir Kalendros miltelius. Maišykite tik 30 sekundžių, kol pasidarys aromatinga.
6. Įmaišykite sutrintą panyro sūrį (arba varškę) ir druską. Kepkite, vis pamaišydami, apie 3–5 minutes. Būkite atsargūs, neperkepkite, kad sūris neperdžiūtų.
7. Nuimkite nuo ugnies ir įmaišykite Garam Masala. Pabarstykite gausiai šviežia kalendra.
Patiekite karštą su Naan duona arba tiesiog skrudinta duona. Skanios ir lengvos indiškos virtuvės!
indiški patiekalaivegetariški patiekalaikiaušinienė
