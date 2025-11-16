MaistasPasigamink

„Santa Maria“ rinkiniais apdovanoti gardžiausių indiškų receptų autoriai

2025 m. lapkričio 16 d. 20:14
Lrytas.lt
Visą mėnesį Lrytas ir SANTA MARIA kvietė visus leistis į gurmanišką kelionę po neragautą Indiją.
Skaitytojai buvo kviečiami dalyvauti konkurse „Indija tavo virtuvėje – per 20 minučių!“ ir dalintis kvapniais, spalvingais ir gardžiais indiškų patiekalų receptais.
Rytų virtuvės mėgėjai išbandė skonių kupiną Indijos virtuvę ir siuntė savo mėgstamus ir greitai pagaminamus indiškų patiekalų receptus. Dalinosi galbūt daugelio dar neatrastais, neragautais Indijos skoniais!
Neįtikėtina, kokia skonių magija gimsta daugelio iš jūsų namuose!
SANTA MARIA prieskonių rinkiniais apdovanoti daugiausiai skaitytojų dėmesio sulaukusių šių receptų autoriai:
Vištiena su kariu ir kokosų pienu
Indiškas avinžirnių troškinys
Indiškos krevetės su kokosų ryžiais ir žemės riešutais
Sveikiname laimėtojus! Su jumis susisieksime asmeniškai! 
 
indiški patiekalaiKonkursasSanta Maria

