Korma – gardi ir kreminė Indijos klasika jūsų stalui

Porcijų kiekis: 4
Reikės:
- 500 g vištienos filė
- 1 valg.š. aliejaus
- 360 g Santa Maria Kepimo padažas Korma
Gaminimas:
Supjaustykite 500 g vištienos filė, į keptuvę įpilkite šaukštą aliejaus, sudėkite vištieną ir apskrudinkite ant aukštos kaitros.
Kai vištiena apskrus, suberkite prieskonius. Gerai išmaišykite, sumažinkite kaitrą ir kepkite dar maždaug 1 minutę.
Supilkite padažą ir retkarčiais pamaišydami leiskite vištienai pasitroškinti 3–4 minutes, kol vištiena visiškai iškeps.
Patiekite su ryžiais. Jei verdant ryžius į vandenį įbersite ciberžolės (4 porcijoms ryžių – 0,5–1 a. š. ciberžolės), ryžiai taps gražios auksinės spalvos.
Kormą galite papuošti skrudintais anakardžių riešutais – sausoje keptuvėje kelias minutes paskrudinkite riešutus ir išbėrę ant pjaustymo lentelės pasmulkinkite peiliu.