Korma – gardi ir kreminė Indijos klasika jūsų stalui

2025 m. lapkričio 16 d. 21:23
Korma – tai tradicinis indiškas patiekalas, gaminamas iš mėsos, daržovių ar jūros gėrybių, troškinamų švelniame jogurto, grietinėlės ar riešutų padaže su aromatingais prieskoniais. Tai švelniausias iš mūsų indiškų padažų, todėl puikiai tiks ir mažiausiems valgytojams.
Porcijų kiekis: 4
Reikės:
Gaminimas:
Supjaustykite 500 g vištienos filė, į keptuvę įpilkite šaukštą aliejaus, sudėkite vištieną ir apskrudinkite ant aukštos kaitros.
Kai vištiena apskrus, suberkite prieskonius. Gerai išmaišykite, sumažinkite kaitrą ir kepkite dar maždaug 1 minutę.
Supilkite padažą ir retkarčiais pamaišydami leiskite vištienai pasitroškinti 3–4 minutes, kol vištiena visiškai iškeps.
Patiekite su ryžiais. Jei verdant ryžius į vandenį įbersite ciberžolės (4 porcijoms ryžių – 0,5–1 a. š. ciberžolės), ryžiai taps gražios auksinės spalvos.
Kormą galite papuošti skrudintais anakardžių riešutais – sausoje keptuvėje kelias minutes paskrudinkite riešutus ir išbėrę ant pjaustymo lentelės pasmulkinkite peiliu.
indiški patiekalai

