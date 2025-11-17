Į kavą įdėkite sviesto: taip paruoštas gėrimas tapo tikra sensacija

Kai norisi naujo skonio: ką galima dėti į kavą?
Kavai tapus neatsiejama kasdienybės dalimi, nenuostabu, kad daugumai ją norisi atrasti iš naujo: į puodelį kavos keliauja įvairūs prieskoniai, skirtingų skonių augaliniai gėrimai ar gabalėlis sviesto.
Eksperimentuoti su kavos skoniu padeda net ir paprasčiausi virtuvėje turimi ingredientai – reikia tik trupučio fantazijos ir drąsos. Pavyzdžiui, keli druskos grūdeliai išties gali subalansuoti kartumą ir išryškinti skonio gilumą – tai ypač tinka tamsiai skrudintoms pupelėms. Ciberžolė suteikia ne tik ryškią spalvą, bet ir šildantį pojūtį – sumaišius ją su trupučiu pipirų ir medaus, galima pasigaminti išskirtinį rudens gėrimą.
„Cinamonas ir kardamonas – rudeniški, šildantys prieskoniai, kurie suteikia jaukumo. Kardamonas populiarus Artimuosiuose Rytuose, cinamonas – klasika tiek kavos puodelyje, tiek ant pieno putos.
Tuo metu žiupsnelis kakavos miltelių ar tarkuoto šokolado paverčia kavą tikru desertu. Tai ne tik skanu, bet ir naudinga – kakavoje gausu antioksidantų.
Vienas šaukštelis žemės ar migdolų sviesto suteikia sodrumo, švelnumo ir natūralaus saldumo. Vos keli lašai vanilės arba migdolų ekstrakto – ir puodelis kvepės tarsi desertinė kava be jokio cukraus.
Jei norisi atrasti daugiau netikėtų skonių, mūsų konditerijos meistrai dalijasi keliomis idėjomis, kuo dar galite paskaninti kavą“, – pataria prekybos tinklo Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento direktorė Snieguolė Valiaugaitė.
Moliūgų prieskonių kava
Šis gėrimas – tarsi rudeniškas apsikabinimas puodelyje. Moliūgų tyrė, kvapnūs prieskoniai ir švelnus pienas sukuria tikrą moliūgų pyrago nuotaiką, kuri puikiai dera su kava.
Vienai porcijai reikės:
- 1 puodelio mėgstamos kavos arba espreso;
- 2 v. š. moliūgų tyrės;
- 150–200 ml šilto arba putoto pieno;
- ½ a. š. cinamono;
- žiupsnelio maltų imbierų ir muskato;
- 1 a. š. medaus arba klevų sirupo;
- plakta grietinėlė;
- žiupsnelio prieskonių pabarstymui.
Kavos gaminimas:
Moliūgų tyrę sumaišykite su prieskoniais ir medumi ar sirupu, pašildykite kartu su pienu. Plakite iki vientisos, šiek tiek putotos konsistencijos. Supilkite į puodelį su kava, lengvai pamaišykite. Norint – papuoškite plakta grietinėle ir pabarstykite cinamonu ar moliūgų pyrago prieskonių mišiniu.
Obuolių pyrago skonio kava
Tai vienas iš šio rudens skonio atradimų – obuolių tyrė, cinamonas ir švelnus pienas šiame recepte susijungia į kvapnią kavą, primenančią šiltą obuolių pyrago gabalėlį. Puikus pasirinkimas tiems, kurie nori rudeniškos nuotaikos be moliūgų skonio.
Vienai porcijai reikės:
- 1 puodelio mėgstamos kavos arba espreso;
- 2 v. š. obuolių tyrės (naminė ar nesaldinta obuolienė);
- 150–200 ml šilto arba putoto pieno;
- ½ a. š. cinamono;
- 1 a. š. medaus arba klevų sirupo;
- plakta grietinėlė;
- žiupsnelis cinamono.
Kavos gaminimas:
Obuolių tyrę sumaišykite su cinamonu ir medumi, pašildykite kartu su pienu. Plakite iki vientisos konsistencijos. Supilkite šį mišinį į puodelį su kava, šiek tiek pamaišykite. Norint galima papuošti plakta grietinėle ir pabarstyti cinamonu.
Kava su sviestu (Bulletproof coffee)
Energingam rytui – riebalų turtinga kava, kuri išpopuliarėjo tarp sveikos gyvensenos šalininkų. Ji ne tik suteikia sotumo jausmą, bet ir maloniai šildo.
Vienai porcijai reikės:
- 1 puodelio karštos juodos kavos;
- 1 v. š. sviesto (geriausia – nesūdyto);
- 1 v. š. kokosų aliejaus.
Kavos gaminimas:
Viską supilkite į plaktuvą ar trintuvą ir plakite 20–30 sekundžių, kol kava taps kreminė.
Kava su medumi, cinamonu ir žiupsneliu druskos
Mažiau cukraus, daugiau natūralaus skonio – šis šildantis kavos receptas puikiai tinka rudens vakarams.
Vienai porcijai reikės:
- 1 puodelio karštos kavos;
- 1 a. š. medaus;
- ½ a. š. cinamono;
- žiupsnelio druskos.
Kavos gaminimas:
Į puodelį kavos įmaišykite medų, cinamoną ir druską. Skonis subtiliai saldus ir kupinas šiek tiek prieskonių kaip jaukus apkabinimas iš vidaus.