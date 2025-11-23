MaistasPasigamink

Norintiems ramiau miegoti, A. Ivanauskas siūlo pasigaminti šį traškų užkandį

2025 m. lapkričio 23 d. 20:40
Receptas
Kulinarinių laidų ir knygų autorius Alfas Ivanauskas, kuris su virtuvės šefu Donatu Šatkausku sukūrė specialų miegą skatinantį meniu.
Daugiau nuotraukų (4)
Jame vyrauja lengvai virškinami produktai, kurių sudėtyje gausu triptofano – medžiagos, reikalingos miego hormono serotonino ir melatonino gamybai, taip pat nervų sistemą raminamai veikiančio magnio, sveikųjų kompleksinių angliavandenių, padedančių palaikyti stabilią gliukozės ir insulino pusiausvyrą per visą naktį.
Alfo ir Donato miego užkandžių receptai – išskirtinai „Stiliaus“ skaitytojams.
Šefai ragina patiems įsitikinti, kad miegui palankaus maisto lengva pasigaminti namuose.
Linkime saldaus miego!
Traškus batonėlis su šiešutais ir sėklomis
13 batonėlių. Gaminimo laikas: apie 45 min.
Reikės:
  • 5 džiovintų datulių
  • 250 g medaus
  • 2 šaukštų kokosų aliejaus
  • 160 g avižinių dribsnių
  • 60 g riešutų (pekaninių karijų, migdolų)
  • 65 g lukštentų moliūgų sėklų
  • 50 g lukštentų saulėgrąžų
  • purškiamojo alyvuogių aliejaus kepimo formai papurkšti
  • 1 šaukšto sezamų
  • pusės šaukštelio druskos dribsnių

Batonėlio gaminimas:

Į prikaistuvį sudėkite smulkintas datules ir medų. Užvirkite, sumažinkite kaitrą ir virkite apie 5–6 min., kol datulės suminkštės. Nukelkite nuo kaitros, įmaišykite kokosų aliejų ir viską sutrinkite elektriniu trintuvu iki vientisos masės.
Dubenyje sumaišykite avižinius dribsnius, riešutus, moliūgų bei saulėgrąžų sėklas. Įmaišykite paruoštą datulių masę. Viską gerai išmaišykite.
Kepimo skardą išklokite kepimo popieriumi, papurkškite alyvuogių aliejumi. Supilkite paruoštą masę, tolygiai paskirstykite ir gerai suspauskite (tai galite padaryti stikline arba šaukšto nugarėle).
Masę supjaustykite norimo dydžio batonėliais, užberkite sezamų ir kepkite iki 175 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 20–30 min., kol paviršius taps auksinės spalvos.
Iškepusius batonėlius apibarstykite druskos dribsniais ir palikite visiškai atvėsti. Batonėliai puikiai išsilaiko kelias dienas, tad juos galite pasiruošti iš anksto.
Alfas IvanauskasMiegasbatonėliai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.