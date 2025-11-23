Norintiems ramiau miegoti, A. Ivanauskas siūlo pasigaminti šį traškų užkandį

Jame vyrauja lengvai virškinami produktai, kurių sudėtyje gausu triptofano – medžiagos, reikalingos miego hormono serotonino ir melatonino gamybai, taip pat nervų sistemą raminamai veikiančio magnio, sveikųjų kompleksinių angliavandenių, padedančių palaikyti stabilią gliukozės ir insulino pusiausvyrą per visą naktį.
Alfo ir Donato miego užkandžių receptai – išskirtinai „Stiliaus“ skaitytojams.
Šefai ragina patiems įsitikinti, kad miegui palankaus maisto lengva pasigaminti namuose.
Linkime saldaus miego!
Traškus batonėlis su šiešutais ir sėklomis
13 batonėlių. Gaminimo laikas: apie 45 min.
Reikės:
- 5 džiovintų datulių
- 250 g medaus
- 2 šaukštų kokosų aliejaus
- 160 g avižinių dribsnių
- 60 g riešutų (pekaninių karijų, migdolų)
- 65 g lukštentų moliūgų sėklų
- 50 g lukštentų saulėgrąžų
- purškiamojo alyvuogių aliejaus kepimo formai papurkšti
- 1 šaukšto sezamų
- pusės šaukštelio druskos dribsnių
Batonėlio gaminimas:
Į prikaistuvį sudėkite smulkintas datules ir medų. Užvirkite, sumažinkite kaitrą ir virkite apie 5–6 min., kol datulės suminkštės. Nukelkite nuo kaitros, įmaišykite kokosų aliejų ir viską sutrinkite elektriniu trintuvu iki vientisos masės.
Dubenyje sumaišykite avižinius dribsnius, riešutus, moliūgų bei saulėgrąžų sėklas. Įmaišykite paruoštą datulių masę. Viską gerai išmaišykite.
Kepimo skardą išklokite kepimo popieriumi, papurkškite alyvuogių aliejumi. Supilkite paruoštą masę, tolygiai paskirstykite ir gerai suspauskite (tai galite padaryti stikline arba šaukšto nugarėle).
Masę supjaustykite norimo dydžio batonėliais, užberkite sezamų ir kepkite iki 175 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 20–30 min., kol paviršius taps auksinės spalvos.
Iškepusius batonėlius apibarstykite druskos dribsniais ir palikite visiškai atvėsti. Batonėliai puikiai išsilaiko kelias dienas, tad juos galite pasiruošti iš anksto.