MaistasPasigamink

Šis kaimiškas troškinys tapo mėgstamiausiu – kitą dieną jis dar skanesnis

2025 m. lapkričio 23 d. 17:46
„Samčio užrašai“
Šis kaimiškas troškinys tapo mano mėgstamiausiu vakarienės receptu šaltomis dienomis.
Daugiau nuotraukų (2)
Sekmadieniais dažnai pagaminu didelę porciją – kitą dieną jis dar skanesnis, o mano šeima mėgsta likučius pietums darbo dienomis.
Niekas neprilygsta dubeniui karšto troškinio šaltą dieną, ar nemanote?
Ingredientai:
  • 1 kg. kiaulienos kumpio
  • 3 svogūnai
  • 2 skiltelės česnako
  • 2 šaukštai miltų
  • 1 šaukštas universalių prieskonių mišinio
  • 1/2 šaukšto česnakinių pipirų
  • 1/2 šaukšto persilado druskos ir pipirų pagal skonį
  • 1 šaukštelis rūkytos paprikos miltelių aliejaus kepimui
Padažui:
  • 0.5 l. daržovių sultinio arba vandens
  • 4 šaukštai pomidorų padažo
  • 3 šaukštai grietinės
  • 1 šaukštas miltų
  • 1 šaukštelis saldžios paprikos miltelių
  • 1 šaukštelis kmynų

Troškinio gaminimas:

Kiaulienos kumpį supjaustykite vieno kąsnio gabaliukais ir pagardinkite prieskoniais. Mėsos gabaliukus pabarstykite miltais, kad apsidengtu jų mase. Įkaitintoje su aliejumi keptuvėje mėsą gerai apkepiname (mėsa turi kepti laisvai, kad nesiliestų, tuomet geriau apkepa, apskrunda). Apkeptą mėsą išimame iš keptuvės ir laikome šiltai, kol prireiks. Keptuvėje, su sviestu pakepinkite griežinėliais pjaustytus svogūnus ir smulkintus česnakus. Į keptuvę įberkite šaukštą miltų ir trumpai pamaišant pakepinkite, supilkite sultinį, pomidorų padažą, grietinę ir išmaišykite. Kai padažas pradeda virti, atgal sudekite mėsą, berkite saldžios paprikos miltelius su kmynais ir troškinkite 25 – 30 min., ant vidurinio kaitrumo viryklės vis pamaišant. Tiekite su norimu garnyru.
„Samčio užrašai“
troškinysreceptai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.