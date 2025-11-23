Šis kaimiškas troškinys tapo mėgstamiausiu – kitą dieną jis dar skanesnis

Sekmadieniais dažnai pagaminu didelę porciją – kitą dieną jis dar skanesnis, o mano šeima mėgsta likučius pietums darbo dienomis.
Niekas neprilygsta dubeniui karšto troškinio šaltą dieną, ar nemanote?
Ingredientai:
- 1 kg. kiaulienos kumpio
- 3 svogūnai
- 2 skiltelės česnako
- 2 šaukštai miltų
- 1 šaukštas universalių prieskonių mišinio
- 1/2 šaukšto česnakinių pipirų
- 1/2 šaukšto persilado druskos ir pipirų pagal skonį
- 1 šaukštelis rūkytos paprikos miltelių aliejaus kepimui
Padažui:
- 0.5 l. daržovių sultinio arba vandens
- 4 šaukštai pomidorų padažo
- 3 šaukštai grietinės
- 1 šaukštas miltų
- 1 šaukštelis saldžios paprikos miltelių
- 1 šaukštelis kmynų
Troškinio gaminimas:
Kiaulienos kumpį supjaustykite vieno kąsnio gabaliukais ir pagardinkite prieskoniais. Mėsos gabaliukus pabarstykite miltais, kad apsidengtu jų mase. Įkaitintoje su aliejumi keptuvėje mėsą gerai apkepiname (mėsa turi kepti laisvai, kad nesiliestų, tuomet geriau apkepa, apskrunda). Apkeptą mėsą išimame iš keptuvės ir laikome šiltai, kol prireiks. Keptuvėje, su sviestu pakepinkite griežinėliais pjaustytus svogūnus ir smulkintus česnakus. Į keptuvę įberkite šaukštą miltų ir trumpai pamaišant pakepinkite, supilkite sultinį, pomidorų padažą, grietinę ir išmaišykite. Kai padažas pradeda virti, atgal sudekite mėsą, berkite saldžios paprikos miltelius su kmynais ir troškinkite 25 – 30 min., ant vidurinio kaitrumo viryklės vis pamaišant. Tiekite su norimu garnyru.