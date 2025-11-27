Dėkitės, dėkitės – „Iki“ visko turi ir juodai pigiai: užkandžiai, kurie svečius paliks be žado

„Iki“ padės lengviau pasiruošti gražiausioms metų šventėms
„Šiuo laikotarpiu pirkėjams svarbiausia – nepaskęsti pasiruošimo rūpesčiuose. Esame plačiausias tinklas tarp didžiųjų prekybininkų, siūlome gausų kokybiškų prekių asortimentą ir gausybę nuolaidų lojaliems pirkėjams – todėl arčiau namų esančiose „Iki“ parduotuvėse galima sutaupyti ne tik pinigų, bet ir laiko.
Kas savaitę skelbiame akcijas net apie 5 tūkst. prekių, o savaitgaliais jos dar didesnės – nuo kasdienės kavos, pupelių, kapsulių iki lašišos pjausnių savaitgalio skoniams. Mūsų principas paprastas – „Visko yra, tik ateik“. Todėl rūpinamės, kad „Iki“ rastumėte viską nuo šventinių smulkmenų iki gurmaniškų „Billa Premium“ produktų“, – sako G. Kitovė.
Paskutinės dienos iki gruodžio yra tikras Advento kalendorių pirkimo bumas, todėl šį savaitgalį su „Iki“ programėle ar lojalumo kortele net 50 proc. nuolaida taikoma įvairiems Advento kalendoriams, kurių tradicija jau tapo mažais rytiniais ritualais daugelyje namų. „Iki“ yra visko – ir tradicinių kalendorių su skanėstais, ir naujoviškų su žaislais, kojinėmis ar net skirtų augintiniams.
Pasak G. Kitovės, šiuo laikotarpiu pirkinių krepšeliuose ryškiai matomas pasiruošimo Kalėdoms startas. Juose – nuo ananasų ir džiovintų vaisių, riešutų šventinėms užkandžių lentoms iki aliejaus, majonezo ar šaldytų produktų, kurie pravers ir prieš šventes, ir tada, kai prasidės intensyviausias gaminimo maratonas.
„Įsivažiavę kalėdinių skanėstų ir žaislų pardavimai taip pat rodo – didelės nuolaidos paskatina pirkėjus jau iš anksto pasirūpinti dovanomis ir švenčių laukti ramiau, be paskutinės minutės streso. Taip pat didelio populiarumo jau pirmosiomis dienomis sulaukė „Švaros fiesta“ su nuolaidomis iki 50 proc. skalbimo ir valymo priemonėms – žmonės nori pasirūpinti, kad namai ir skalbiniai kvepėtų švara priimant svečius, o kartu ir sutaupyti“, – pasakoja „Iki“ komunikacijos vadovė.
Kuo šventės artyn, tuo dažniau grįžta ir užkandžių tema – juk būtent jie dažniausiai suburia draugus ir net tampa dėmesio centru. Šį savaitgalį „Iki“ – net 50 proc. siekianti akcija „Lay‘s“ traškučiams, tad daugelis draugų vakarėliui ar tiesiog jaukiam vakarui su filmu rinksis būtent juos. Tačiau kai tiek nuolaidų „Iki“, į užkandžių klausimą galima pažiūrėti ir kūrybiškiau.
Visas naudingas „Iki“ akcijas maistui, pagal kurias lengva planuotis meniu, ir geriausius pasiūlymus kitoms prekėms rasite čia: www.iki.lt/leidiniai. „Iki“ kulinarijos šefė Jolita Tamoševičienė dalijasi ir užkandžių idėjomis, kurios jau pritaikytos prie akcijų, galiojančių iki sekmadienio, lapkričio 30 dienos. Teliks susidaryti pirkinių sąrašą ir kasoje panaudoti „Iki“ programėlę ar lojalumo kortelę.
Su medumi ir cinamonu skrudinti avinžirniai
Saldūs, traškūs ir žiemos šventėmis kvepiantys avinžirniai – puikus užkandis, kurį ruošiant kone visą darbą už jus nuveiks orkaitė. Nereikės ne tik daug pastangų, bet ir išlaidų – šį savaitgalį „Iki“ įvairių rūšių „Bonduelle“ produkcijai taikoma net 40 proc. nuolaida. Tai reiškia – metas ne tik iš anksto ir pigiau pasirūpinti žirneliais, kukurūzais šventiniam stalui, bet ir gausesnėmis vis populiarėjančių avinžirnių atsargomis. Juo labiau, kad šis receptas nepaliks abejingų – tikrai nereikės kartoti „Dėkitės, dėkitės“.
Reikės: 1 indelio garuose virtų avinžirnių, 2 šaukštų aliejaus BILLA, 1 šaukštelio cinamono, 1 šaukšto cukraus, 1 šaukšto medaus.
Gaminame: nusausinkite avinžirnius, nuplaukite po šaltu vandeniu ir suberkite ant popierinio rankšluosčio, kad išdžiūtų. Dubenyje išplakite aliejų, cinamoną ir cukrų. Sudėkite avinžirnius į dubenį ir maišykite, kol visi avinžirniai bus tolygiai padengti. Išklokite avinžirnius ant didelės kepimo popieriumi išklotos skardos ir kepkite 190 laipsnių orkaitėje 35–40 minučių arba kol avinžirniai taps traškūs. Karštus, keptus avinžirnius sudėkite į mažą dubenėlį ir tolygiai aptepkite medumi. Avinžirnius vėl išklokite ant kepimo skardos ir palikite išdžiūti.
Vynuogių ir kumpio vėrinukai
Vytinti mėsos gaminiai – neatsiejama šventinių užkandžių dalis. „Serrano“, „chorizo“, „prosciutto“, o gal saliamis, „Kabanosy“ stiliaus dešrelės ar vytinta jautiena – kiekvienas turi savo favoritą. Bet vien juo apsiriboti nebūtina – visą savaitgalį „Iki“ parduotuvėse vytintiems mėsos gaminiams skelbiama net 30 proc. nuolaida. Tad pigiau „Iki“ įsigykite ir savo mėgstamiausių įprastų, ir tokių gurmaniškų „Billa Premium“ skanėstų kaip saliamis su trumais ar „Duroc Bacon“ šoninė. O su daugelio mėgstamu „prosciutto“ paruoškite šį tą naujo – tokie vėrinukai skanūs vieni patys, bet taip pat puikiai derės ir ant sūrių lentos, be kurios neapsieinama per jokį vakarėlį.
Reikės: „prosciutto“ kumpio BILLA PREMIUM, besėklių vynuogių, gražgarsčių, meliono.
Gaminame: ant dantų krapštukų ar specialių iešmelių maukite vieną vynuogę, vytinto kumpio armonikėlę, o tuomet – žiupsnelį šviežių gražgarsčių ir meliono gabalėlį.
Kalėdinis „nachos“ vainikas
Kas sakė, kad grilio patiekalai – tik vasarai? Romantika gali būti ir čirškanti kepsninė snieguotame peizaže, tačiau jų ruošimui galima panaudoti ir orkaitę. Marinuotiems, lėtai virtiems gaminiams ir šašlykams „Iki“ šį savaitgalį sutaupysite 20 proc., tad akcija – puiki proga prisiminti, kokia skani yra, pavyzdžiui, plėšyta jautiena. Su ja užkepti „nachos“, kurie bemat parūksta nuo stalo, bus dar gardesni, o jei pateiksite juos ir kitokia forma – dar ir šventiškesni.
Reikės: 0,6 kg lėtai virtos plėšomos jautienos GRILL PARTY, 1 maišelio kukurūzų traškučių, 1 skardinės juodųjų pupelių, 2 puodelių gerai besilydančio sūrio. Pasirinktinai: kubeliais pjaustyto pomidoro, kubeliais pjaustyto raudonojo svogūno, kubeliais pjaustyto avokado, šviežių arba marinuotų Chalapos paprikų, grietinės, gvakamolės, šviežių kalendrų, salsos.
Gaminame: lėtai virtą plėšomą jautieną paruoškite pagal instrukcijas ant pakuotės. Į didelės popieriumi išklotos skardos arba jei turite – picos kepimo skardos – centrą padėkite orkaitėje naudoti tinkamą mažą apvalų indelį. Aplink jį ratu paskleiskite traškučius. Ant viršaus sudėkite mėsą, pupeles ir sūrį. Kepkite iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje, kol sūris išsilydys – apie 5–10 min. Išimkite iš orkaitės ir ant viršaus uždėkite norimų priedų. Galite iš grietinės ir gvakamolės padaryti mažyčius „žaisliukus“. Į indelį įpilkite salsos ar kito mėgstamo padažo. Vaišinkite!
Kitokia mišrainė: silkės, kukurūzų ir žirnelių salotos
Silkė – ne tik Kūčių, bet ir viso šventinio laikotarpio valgis. Daugelis bandome naujus receptus su ja, ieškome, kuo šįkart nustebinti namiškius. O didelės „Iki“ nuolaidos „Bonduelle“ produkcijai pakiš ir dar vieną mintį – ruoškite šią žuvį su kukurūzais ir žirneliais.
Reikės: 1 indelio konservuotų žirnelių, 1 indelio konservuotų kukurūzų, 1 didelio obuolio, 5–6 silkės filė gabalėlių, saujelės šviežių krapų, 2 šaukštų citrinos sulčių. Padažui: 5 šaukštų majonezo (arba jogurto), 5 šaukštų grietinės, 2 šaukštelių garstyčių, druskos, pipirų, 2–3 šaukštų citrinos sulčių.
Gaminame: silkę supjaustykite gabalėliais. Žirnelius ir kukurūzus nusausinkite. Obuolį nulupkite, sutarkuokite ir iškart apšlakstykite obuolių sultimis, kad neparuduotų. Krapus smulkiai susmulkinkite ir viską sumaišykite. Visus padažo ingredientus gerai sumaišykite ir patiekite su salotomis.
Šventinis „sniego“ punšas su ledais
Už lango pūpsantys sniego kalnai gali tapti ir įkvėpimu virtuvėje. Jeigu norisi šventiško gėrimo, kodėl gi neparuošus balto nealkoholinio punšo? Saldus, kreminis ir gaivinantis – jis patiks ir vaikams, ir suaugusiems. Ir ypač tiems, kurie nori sutaupyti – mat ledams dėžutėje „Iki“ parduotuvėse jau taikoma net 40 proc. nuolaida.
Reikės: 1 l vanilinių ledų, 1/2 puodelio citrinos sulčių, 3 sunokusių bananų, 1/4 puodelio kuo smulkesnio cukraus, 1 puodelio 10 proc. grietinėlės, 1/2 litro toniko ar nealkoholinio putojančio vyno, kokosų drožlių ir mėgstamo sirupo papuošimui.
Gaminame: į maišytuvą įpilkite citrinos sulčių, sudėkite bananus ir cukrų, uždenkite ir maišykite, kol masė taps vientisa. Įpilkite grietinėlę ir vėl išmaišykite. Uždenkite ir padėkite į šaldytuvą iki 1 valandos. Supilkite citrinų ir bananų mišinį į punšo dubenį, įmaišykite toniką ir pridėkite daug ledų rutuliukų. Pasirinktinai, bet labai gražu: patepkite stikinių kraštus sirupu ir įmerkite juos į kokosų drožles. Skanaus!
G. Kitovė primena, kad geriausiais „Iki“ pasiūlymais pasinaudoti paprasta – naudingos akcijos, įvairios nuolaidos ir ypatingi pasiūlymai skelbiami leidiniuose „Iki“ parduotuvėse, interneto puslapyje www.iki.lt ir mobiliojoje programėlėje. Joje pirkėjai ras ir asmeninių pasiūlymų bei dalyvaudami lojalumo programoje rinks taškus, kuriuos galės išmainyti į vertingus prizus ar nuolaidas.
