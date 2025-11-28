Paragavus skumbrės liko priblokšta fantastiško skonio: visa magija – vos su dviem ingredientais

Bet paragavus aš buvau priblokšta fantastiško skonio ir negalėjau patikėti, kad šis paruošimo būdas taip pasiteisins. Skumbrės mėsa standi, bet tuo pačiu tirpstanti burnoje, išraiškingo skonio, bet ne per sūri ir su lengvu rūkytos žuvies poskoniu.
Mano vyras sakė, kad ją netgi labai lengva supainioti su šalto rūkymo skumbre, kuri, beje, yra viena iš jo mėgstamiausių. Taigi, griebkite šį receptą ir pasigaminkite sūdytos skumbrės namuose be jokių nereikalingų cukrų, skonio stipriklių ir konservantų, nes, pasirodo, viskas, ko reikia šiai žuviai, yra tik druska.
Gaminant maistą mano prioritetas numeris vienas yra skoninės savybės, bet į naudą organizmui aš taip pat nenusispjaunu ir stengiuosi į tai atsižvelgti, kaip įmanoma dažniau.
O šis receptas yra tobulas labai sveiko bei labai skanaus maisto pavyzdys. Skumbrė yra viena iš pačių naudingiausių žuvų, todėl, tiesiog, būtina ją kuo dažniau įtraukti į savo racioną.
Taigi, pradėkime privalumų sąrašėlį: itin gausus omega-3 riebalų rūgščių kiekis, kurių mūsų organizmas pats negamina ir turi gauti su maistu (širdies, kraujagyslių sveikata, imunitetas, smegenų veikla, odos ir sąnarių sveikata); selenas bei jodas (skydliaukės veikla, imunitetas, širdies ir kraujagyslių sveikata, oda, plaukai, nagai); vitaminas D (kaulų sveikata, raumenų veikla, gera nuotaika, kovoja su uždegimais bei infekcijomis); vitaminas B12 (nervinė sistema, energijos apykaita), baltymai ir t.t.
Taip pat, reguliarus skumbrės valgymas mažina „blogąjį“ cholesterolį ir didina „gerąjį“, o su šia problema susiduria dažnas iš mūsų (aš ne išimtis).
Tikiuosi, kad argumentų išbandyti naują receptą daugiau nei pakanka ir artimiausiu metu pasimėgausite skaniais sumuštiniais ar salotomis su šia ypatinga, bet nebrangia žuvimi.
Naminė sūdyta skumbrė
Ingredientai:
- šviežios skumbrės filė su oda
- druskos (joduota netinka)
- saulėgrąžų aliejaus
- svogūno
- ilgų medinių iešmelių
Skumbrės gaminimo eiga:
Skumbrės filė nuplaukite po šaltu tekančiu vandeniu ir labai gerai nusausinkite rankšluostiniu popieriumi. Ant gilesnės lėkštės išdėliokite medinius iešmelius. Skumbrę iš abiejų pusių dosniai apibarstykite druska ir sudėkite ant iešmelių oda žemyn.
Paruoštą skumbrę neuždengtą dėkite 2 valandoms į šaldytuvą. Jeigu skumbrių filė labai mažos ir plonos, tuomet šaldytuve laikykite 1 valandą ir 40 minučių. Praėjus laikui išimkite žuvį iš šaldytuvo, šaltu vandeniu nuplaukite druską ir labai gerai nusausinkite rankšluostiniu popieriumi. Atsargiai (stengdamiesi nepažeisti filė) nuo skumbrės nulupkite odą. Sūdytą skumbrię galite valgyti iš karto arba stiklainyje sluoksniuodami su pusžiedžiais supjaustytais svogūnais ir užpylę saulėgrąžų aliejumi laikyti šaldytuve, kol prireiks. Skanaus!