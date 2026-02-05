5 naminiai desertai: lengviau virškinami, greit pagaminami ir labai skanūs

„Lidl Lietuva“ tvarumo vadovės Monikos Anilionės teigimu, augaliniai desertai tampa vis populiaresni, nes leidžia atrasti naujų, subalansuotų derinių. Augaliniai desertai tampa puikiu sprendimu – jie ne tik gardūs, maistingi ir paprastai pagaminami, bet ir nereikalauja daug išlaidų.
Augaliniai desertai dažnai gaminami iš natūralių ingredientų – vaisių, uogų, riešutų, augalinių gėrimų ar ankštinių produktų. Tokie produktai ne tik padeda patenkinti saldumo poreikį, bet ir praturtina racioną skaidulomis, augaliniais baltymais bei kitomis maistinėmis medžiagomis.
„Tai puikus pasirinkimas tiems, kurie nori lengvesnio deserto po sočių patiekalų ar ieško alternatyvų tradiciniams saldumynams. Augaliniai desertai dažnai yra lengviau virškinami, o jų paruošimas nereikalauja sudėtingų ingredientų ar ilgo laiko virtuvėje“, – akcentuoja prekybos tinklo tvarumo vadovė.
Prekybos tinklas dalijasi penkiais augalinių desertų receptais, kurie leis pasimėgauti saldžiu gardumynu be sąžinės graužaties – jie lengvi, paprastai paruošiami, išsiskiria žema kaina ir puikiai tiks tiek kasdienai, tiek norint nustebinti svečius.
Apelsininiams energijos rutuliukams reikės:
- 100 g anakardžių riešutų
- 100 g migdolų riešutų
- 12 vnt. minkštų datulių
- 1 apelsino sulčių
- 2 a.š. tarkuotos apelsino žievelės
- 2 v.š. kakavos miltelių
- 4 v.š. kokosų drožlių
Rutuliukų gaminimas:
Riešutus ir datules nuplaukite, tuomet kartu su kakavos milteliais apelsino sultimis bei žievele sudėkite į maisto trintuvą ir sutrinkite iki vientisos masės. Gautą masę įdėkite į šaldytuvą ir palaikykite 20 minučių.
Praėjus šiam laikui, rankomis formuokite rutuliukus, juos apvoliokite kokosų drožlėse ir skanaukite.
Mangų panakotai su uogomis reikės:
- 800 g mango
- 200 ml vandens
- 50 g cukraus
- 10 g želatinos
- 250 g šaldytų uogų
- 50 g medaus
- 1 vnt. apelsino
- 1 vnt. mėtos šakelės (papuošimui)
Panakotos gaminimas:
Želatiną užpilkite keliais šaukštais šilto vandens ir leiskite išbrinkti. Tuomet užvirinkite 200 ml vandens ir jame ištirpinkite cukrų. Mangus nulupkite ir sutrinkite virtuviniu trintuvu, į juos supilkite pagamintą cukraus ir vandens sirupą bei sudėkite želatiną.
Viską gerai išmaišykite ir supilkite į taures – leiskite sustingti šaldytuve. Tuo metu ant kepimo skardos sudėliokite mėgstamas šaldytas uogas, pabarstykite apelsino žievelėmis ir apšlakstykite medumi. Kepkite 15 minučių iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje, iškepus – atvėsinkite.
Atvėsusias uogas sudėliokite ant sustingusios panakotos ir papuoškite mėtos šakele.
Avižiniams batonėliams reikės:
- 200 g žemės riešutų sviesto
- 60 g sūdytų žemės riešutų
- 2 saujų avižų
- 2 v.š. cukraus
- 1 a.š. vanilinio cukraus
- 100 g juodojo šokolado
- 1 v.š. kokosų sviesto
Batonėlių gaminimas:
Cukrų ištirpinkite keptuvėje su 5 valgomaisias šaukštais vandens. Sumaišykite su riešutų sviestu ir vanile. Riešutus susmulkinkite peiliu ir sudėkite į riešutų sviesto masę. Ten pat sudėkite avižas ir gerai išminkykite rankomis.
Masę sukrėskite į kepimo popieriumi išklotą formą ir tvirtai suspauskite rankomis. Kartu su kokosų sviestu ištirpinkite šokoladą ir apliekite suspaustą masę. Laikykite šaldytuve 1–2 valandas, o sustingus supjaustykite norimais gabalėliais.
Naminiams vaisių guminukams reikės:
- 1 stiklinės apelsinų sulčių
- 1 stiklinės mėgstamų uogų (šviežių arba šaldytų)
- 1 v.š. medaus
- 5 v.š. želatinos
Guminukų gaminimas:
Želatiną išbrinkinkite pusėje stiklinės apelsinų sulčių. Puode pakaitinkite uogas ir likusias apelsinų sultis, tačiau neužvirkite. Įdėkite medų ir nuimkite nuo ugnies. Nuolat maišant supilkite želatiną ir maišykite tol, kol želatina ištirps.
Elektriniu trintuvu viską sutrinkite iki vientisos masės. Supilkite į silikonines formeles. Įdėkite į šaldytuvą ir laikykite, kol sustings.
Tinginiui reikės:
- 500 g sausainių
- 400 g kokosų kremo
- 200 g juodojo šokolado
Tinginio gaminimas:
Sausainius sulaužykite mažais gabalėliais. Garų vonelėje ištirpinkite juodąjį šokoladą ir supilkite kokosų kremą. Į gautą masę sudėkite sulaužytus sausainius, tvirtai suspauskite į kepimo formą ir padėkite į šaldytuvą bent keletui valandų, o geriausia pernakt.
Skanaus!
desertaiguminukaibatonėliai
Rodyti daugiau žymių