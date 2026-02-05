Savaitgalio meniu už kelis eurus: pasinaudokit „Iki“ akcijomis bananams ir viščiukui – visa šeima dėkos už skonių šventę

„Iki“ akcijos, kurios pravers kiekvienam
„Apsipirkti pigiau „Iki“ gali kiekvienas lojalus klientas – nuo šeimų, apsiperkančių visai savaitei, iki tų pirkėjų, kurie užbėga vos kelių produktų. Taip yra dėl to, nes kas savaitę „Iki“ skelbiame akcijas tūkstančiams prekių, kuriomis galima naudotis su „Iki“ programėle ar lojalumo kortele. Jų gausu visuose skyriuose: nuo už itin didelį šviežumą klientų vertinamų vaisių ir daržovių, mėsos, žuvies skyrių iki šaldytų produktų, bakalėjos ir gyvūnų prekių. Kiekvienas lengvai ras, kaip sumažinti savo išlaidas neatsisakant nei kokybės, nei įvairovės“, – sako Gintarė Kitovė, „Iki“ komunikacijos vadovė.
Ir žinoma, visuomet „Iki“ konditerijos skyrius yra kupinas gerų pasiūlymų – taip, kaip „IKI Šefai“ tortai, pyragai ir pyragaičiai yra kupini skonio. „Švieži, rankų darbo ir didele meile gaminami „IKI Šefai“ konditerijos gaminiai – viena didžiausių „Iki“ stiprybių. Gyventojai vertina galimybę įsigyti desertų, kurie pagal kruopščiai atrinktus receptus gaminami iš aukščiausios kokybės produktų. Kurie yra lyg gaminti namuose ar butikinėje kepyklėlėje – tačiau juos galima įsigyti patogiau ir pigiau, kartu su kasdieniais pirkiniais“, – pastebi G. Kitovė.
Aukštą „Iki“ konditerijos kokybę patvirtino ir neseniai atliktas aklas degustacinis tyrimas. „IKI Šefai“ pyragas „Napoleonas“ lengvai nugalėjo konkurentus ir buvo išrinktas geriausiu, lyginant kelis Vilniuje esančių prekybos tinklų gaminius. Pasimėgauti numeris vienas „Napoleonu“ galima už visad gerą kainą – šviežias, kokybiškas pyragas „Iki“ pirkėjams tekainuoja 11,99 Eur/kg.
Penktadienis – diena, kai „Iki“ sutaupoma labiausiai
Sumanūs pirkėjai jau seniai įsidėmėjo – penktadienis „Iki“ yra ypatingas. Būtent tą dieną skelbiamos išskirtinės, dydžiu ir apimtimi išsiskiriančios akcijos. Su akcija – ne pavienės prekės čia ar ten, o ištisos kategorijos – tad galima rinktis mėgstamus prekės ženklus ir už juos mokėti gerokai mažiau.
„Pirkėjai tinklą renkasi ir pagal kainas, ir pagal patogumą. „Iki“ nebūtina medžioti tos vienos akcijinės prekės – galima pildyti krepšelį tuo, ką mėgstate, ir vis tiek sutaupyti. Be to, tokios plačios nuolaidos puikus būdas išbandyti kažką naujo – įsigyti tą produktą, kurį seniai norėjote paragauti. Penktadienio akcijos – galimybė atsinaujinti savo meniu ir atsargas be streso“, – sako G. Kitovė.
Šį penktadienį, vasario 6 dieną, su „Iki“ programėle ar lojalumo kortele laukia: 40 proc. nuolaida įvairių rūšių maltai kavai (nuo pigesnių kasdienių variantų iki gurmaniškų pasirinkimų), 35 proc. nuolaida gyvūnų prekėms (ar maisto, ar žaislo – viskas pigiau), o net 50 proc. sutaupys perkantys buitinę chemiją (nuo ploviklių iki skalbiklių).
Pigus savaitgalio meniu – iš produktų su akcija
Šis savaitgalis „Iki“ – dar viena dovana biudžeto planuotojams. Didelės nuolaidos su „Iki“ programėle ar lojalumo kortele pasitinka:
● ieškančius atlantinių lašišų filė (vos 11,99 Eur/kg),
● šaltai ir karštai rūkytų mėsos gaminių (20 proc. pigiau).
● Taip pat skelbiamos naudingos nuolaidos smaližiams (sausainiams, meduoliams, vafliams ir arbatai – 30 proc. akcija).
● Šis savaitgalis „Iki“ – ir puiki proga atsinaujinti kruopų ir miltų atsargas (sutaupysite 25 proc.),
● apsirūpinti gazuoti ir negazuotu vandeniu (30 proc. nuolaida)
● bei moterų higienos prekėmis (jų „Iki“ įsigysite su 30 proc. nuolaida).
O didžiausios šio savaitgalio žvaigždės – du produktai, kurių kainos tiesiog stulbina. Šviežias viščiukas broileris, augintas be antibiotikų, „Iki“ tekainuoja 2,99 Eur/kg (net 50 proc. pigiau). O bananai, be kurių daugelio namai tiesiog neįsivaizduojami – vos 89 ct/kg. Su tokiomis kainomis visas savaitgalio meniu kainuos juokingai mažai.
Visas kiekvienos savaitės naudingas „Iki“ akcijas maistui, pagal kurias lengva planuotis meniu, ir geriausius pasiūlymus kitoms prekėms rasite čia: www.iki.lt/leidiniai. Pirkėjų patogumui, „Iki“ kulinarijos šefė Jolita Tamoševičienė dalijasi ir receptų idėjomis. Jos pritaikytos prie ypač gerų pasiūlymų, kurie „Iki“ parduotuvėse jau pradeda galioti ketvirtadienį ir tęsis iki sekmadienio, vasario 8 d. Kad sutaupytumėte, nepamirškite kasoje pasinaudoti „Iki“ programėle arba lojalumo kortele.
Purūs bananų blynai su cinamonu ir vanile
Šie blynai storesni ir puresni už įprastus, su jaukiu cinamono ir vanilės aromatu. Jie primena amerikietiškus blynus – idealūs lėtam savaitgalio rytui. „Iki“ pigiau įsigykite ne tik bananų, bet ir miltų su 25 proc. nuolaida – jie spintelėje tikrai pravers įvairiems patiekalams.
Reikės: 2 prinokusių bananų iš IKI, 1 puodelio IKI miltų, 1 IKI ŪKIS kiaušinio, trečdalio puodelio IKI pieno, 2 šaukštų IKI cukraus, 1 šaukštelio kepimo miltelių, ½ šaukštelio kepimo sodos, 1 šaukštelio cinamono, ½ šaukštelio vanilės ekstrakto, žiupsnelio druskos, šlakelio IKI aliejaus kepimui.
Gaminame:
Vieną bananą šakute sutrinkit iki vientisos masės, kitą supjaustykite smulkiais kubeliais – jie suteiks blynams papildomos tekstūros. Dubenyje sumaišykite sutrintą bananą, kiaušinį, pieną ir vanilės ekstraktą. Gerai išplakite. Kitame sumaišykite miltus, cukrų, kepimo miltelius, kepimo sodą, cinamoną ir druską.
Sausus ingredientus suberkite į drėgnus ir atsargiai sumaišykite, kol gausis vientisa tešla (gali likti nedidelių gumuliukų – tai normalu). Įmaišykite bananų kubelius. Kepkite įkaitintoje keptuvėje su aliejumi po 2–3 minutes iš abiejų pusių, kol gražiai apskrus. Patiekite su medumi, šviežiomis uogomis ar papildomais bananų griežinėliais. Skanaus!
Medumi glazūruotas viščiukas broileris su grikių ir daržovių garnyru
Viščiukas su saldžiai pikantiška glazūra taps tikra švente net ir eilinę vakarienę, o grikiai su daržovėmis – puikus, sotus ir maistingas priedas. Patogu tai, kad „Iki“ sutaupysite ne tik viščiukui, bet ir grikiams – o pavalgysit itin skaniai.
Reikės viščiukui: 1 kg IKI šviežio viščiuko broilerio, 3 šaukštų medaus, 2 šaukštų sojos padažo, 1 šaukšto IKI alyvuogių aliejaus, 2 česnako skiltelių, 1 šaukštelio imbiero miltelių, druskos, pipirų.
Reikės garnyrui: 1 puodelio IKI grikių, 2 puodelių vandens, 1 CLEVER morkos, 1 CLEVER svogūno, 2 šaukštų IKI sviesto, druskos, pipirų, šviežių petražolių.
Gaminame:
Orkaitę įkaitinkite iki 190 °C. Dubenyje sumaišykite medų, sojos padažą, aliejų, išspaustą česnaką, imbierą, druską ir pipirus. Viščiuką kruopščiai įtrinkite šiuo marinatu. Sudėkite į kepimo indą ir kepkite apie 50–60 minučių, kas 15 minučių laistydami išsiskyrusiomis sultimis ir likusiu marinatu. Grikius išvirkite pagal instrukcijas.
Morką supjaustykite kubeliais, svogūną – smulkiai. Keptuvėje ištirpinkite sviestą ir pakepinkite svogūną, kol taps permatomas. Įdėkite morką ir kepkite dar 5 minutes. Išvirusius grikius įmaišykite į daržoves, pagardinkite druska, pipirais, užberkite kapotų petražolių. Patiekite viščiuką su grikių garnyru ir, jei norite, šviežiomis salotomis.
Apverstas bananų ir sausainių pyragas su karamele
Šis pyragas kepa „aukštyn kojomis“ – dugne karamelizuojasi bananai, o viršuje iškyla drėgnas pyragas su sausainių gabaliukais. Apvertus po kepimo, gausite stulbinančiai gražų ir skanų desertą. Pravers ir pusryčiams jau „Iki“ pigiau įsigyti bananai bei miltai, o sausainius rinkitės pagal savo skonį – „Iki“ įvairioms rūšims galioja 30 proc. nuolaida.
Reikės karamelei: 100 g IKI cukraus, 50 g IKI sviesto, 3 šaukštų „Iki“ grietinėlės.
Reikės pyragui: 3 bananų iš IKI (2 tešlai, 1 dekoravimui), 100 g sausainių iš IKI (sulaužytų), 1,5 puodelio IKI miltų, 2 IKI ŪKIS kiaušinių, 1/3 puodelio IKI cukraus, 1/3 puodelio IKI aliejaus, ½ puodelio IKI pieno, 1 šaukštelio kepimo miltelių, ½ šaukštelio cinamono, žiupsnelio druskos.
Gaminame:
Orkaitę įkaitinkite iki 180 °C. Paruoškite apvalią kepimo formą (22–24 cm skersmens). Karamelei: nedideliame puode ant vidutinės kaitros ištirpinkite cukrų, maišydami, kol taps gintaro spalvos. Įdėkite sviestą ir gerai išmaišykite. Įpilkite grietinėlės, maišykite dar pusę minutės. Supilkite karamelę į formos dugną. Vieną bananą supjaustykite riekelėmis ir išdėliokite ant karamelės formos dugne.
Du bananus sutrinkite šakute. Įmuškite kiaušinius, supilkite aliejų ir pieną, išmaišykite. Atskirame dubenyje sumaišykite miltus, cukrų, kepimo miltelius, cinamoną ir druską. Sumaišykite su drėgnais ingredientais, įmaišykite sulaužytus sausainius. Tešlą atsargiai supilkite ant bananų formos dugne. Kepkite 35–40 minučių, kol pyragas iškeps. Išimkite iš orkaitės, palaukite 5 minutes, tada apverskite ant lėkštės. Karamelė ir bananai bus viršuje! Patiekite šiltą arba atvėsusį.
G. Kitovė primena, kad geriausiais „Iki“ pasiūlymais pasinaudoti paprasta – naudingos akcijos, įvairios nuolaidos ir ypatingi pasiūlymai skelbiami leidiniuose „Iki“ parduotuvėse, interneto puslapyje www.iki.lt ir mobiliojoje programėlėje.
Joje pirkėjai ras ir asmeninių pasiūlymų bei dalyvaudami lojalumo programoje rinks taškus, kuriuos galės išmainyti į vertingus prizus ar nuolaidas.