Gardus ir saldus: šį A. Ivanausko užkandį ypač tinka valgyti prieš miegą

Šefai ragina patiems įsitikinti, kad miegui palankaus maisto lengva pasigaminti namuose.
KIVIŲ IR ANANASŲ TARTARAS SU ŽELĖS IR MĖTŲ PADAŽU
Gaminimo laikas: 40 min.
Reikės (2 asm.):
ŽELEI:
- 150 ml vyšnių sulčių
- 50 ml trešnių sulčių
- 1 šaukšto natūralaus saldiklio
- 3 g agaro miltelių
- 1 šaukšto rožių vandens
- 1 saujelės valgomų gėlių žiedlapių (rožių, medetkų ar kitų spalvingų žiedų)
- liofilizuotų vyšnių ir ananasų trupinių tartarui papuošti
TARTARUI:
- 2 kivių
- 150 g ananaso
- 1 šaukštelio citrinų sulčių
- 20 g pistacijų
VYŠNIŲ PADAŽUI:
- 80 ml vyšnių tyrės (arba sutrintų, perkoštų vyšnių be kauliukų)
- 20 ml trešnių sulčių
- 1 šaukštelio cukraus
MĖTŲ PADAŽUI:
- 1 saujos šviežių mėtų lapelių
- 2 šaukštų alyvuogių aliejaus „Extra Virgin“
- 2–3 g apelsinų, žaliųjų citrinų žievelių (sutarkuotų labai smulkia tarka)
- žiupsnelio druskos
Tartaro gaminimas:
Prikaistuvyje sumaišykite vyšnių, trešnių sultis su saldikliu ir agaro milteliais. Užvirkite ir leiskite pavirti 2 min. Nukelkite nuo kaitros ir įmaišykite rožių vandenį.
Į konditerinį žiedą supilkite ploną karštos želės sluoksnį (2–3 mm). Ant viršaus išdėliokite valgomus žiedlapius ir užpilkite dar truputį želės, kad jie visiškai pasidengtų.
Palikite stingti kambario temperatūroje apie 10 min.
Kivius ir ananasą supjaustykite labai smulkiais kubeliais. Suberkite į dubenį, apšlakstykite citrinų sultimis ir įmaišykite smulkintas pistacijas.
Į tą pačią formą sudėkite kivių ir ananasų tartarą. Lengvai paspauskite, kad sutvirtėtų. Ant tartaro užpilkite dar vieną ploną sluoksnį šiltos želės. Leiskite visiškai sustingti dar 15 min.
Prikaistuvyje pašildykite vyšnių tyrę su trešnių sultimis ir cukrumi. Pavirkite kelias minutes, kad sutirštėtų. Elektriniu trintuvu sutrinkite mėtų lapelius, alyvuogių aliejų ir smulkiai tarkuotas citrusų žieveles. Įberkite žiupsnelį druskos, trinkite, kol masė taps vientisu ir kvapiu padažu. Atsargiai nuimkite formą nuo tartaro.
Aplink patiekalą paskleiskite vyšnių padažo, šalia užlašinkite kelis mėtų padažo taškus kontrastui.
Papuoškite gėlių žiedlapiais ir apibarstykite liofilizuotų vyšnių ir ananasų trupiniais.