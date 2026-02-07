Sultingas kiaulienos kumpis: mėsa bus skaniai apskrudusi, nepraradusi savo sulčių

Kaip tinkamai paruošti?
Kumpis – liesesnė kiaulienos dalis, todėl jis yra itin jautrus paruošimo laikui ir tinkamai temperatūrai.
„Per ilgai kepant kiaulienos kumpį, jame esantys baltymai susitraukia, drėgmė išgaruoja ir mėsa praranda sultingumą, skonį. Todėl jį ruošiant svarbu stebėti tiek kepimo laiką, tiek temperatūrą“, – aiškina maisto technologas Vladislovas Judickis.
Pasak technologo, pirmiausia reikia nuspręsti, kokį patiekalą gaminsite ir kokio dydžio kumpio gabalą ruošite – nuo to priklausys, ar naudosite keptuvę, ar orkaitę.
„Plonesni, 1–2 centimetrų storio kumpio gabalėliai geriausiai tinkami kepti keptuvėje. Svarbu, kad keptuvė būtų gerai įkaitinta – tada mėsa greitai apskrus, bet nespės prarasti savo sulčių. Didesniems kumpio gabalams labiau tinka orkaitė, kurioje mėsa gali kepti lėčiau ir tolygiau“, – pasakoja V. Judickis.
Prieš ruošiant patiekalą, jis pataria kumpį išimti iš šaldytuvo bent 20–30 minučių, kad mėsa spėtų atšilti. Marinatams, kurie ne tik suteikia skonio, bet ir padeda išsaugoti drėgmę, pasak V. Judickio, dažniausiai pakanka paprastų ingredientų: aliejaus, česnako, druskos, pipirų ir žolelių.
„Dar viena dažnai pamirštama, bet svarbi taisyklė – mėsos „poilsio“ laikas po kepimo. Iškepusį kumpį reikėtų uždengti folija ir palaikyti 10–15 minučių. Taip sultys pasiskirstys visame mėsos gabale ir kumpis išliks sultingas“, – pataria V. Judickis.
Kiaulienos kumpio kepsneliai
Norintiems greito, nebrangaus ir gardaus patiekalo, kurį galima pasigaminti keptuvėje, Kokybės ir maisto gamybos departamento technologas V. Judickis siūlo kiaulienos kumpio kepsnelius.
Šiam patiekalui reikės:
- 500–600 g šviežio vakuumuoto kiaulienos kumpio be kaulo ir odos;
- 2 v. š. aliejaus;
- 2 v. š. sojos padažo;
- 1 a. š. garstyčių;
- druskos, pipirų (pagal skonį).
Kepsnelių gaminimas:
Kiaulienos kumpį supjaustykite maždaug 2 cm storio riekelėmis. Įtrinkite jas druska, pipirais ir garstyčiomis. Įkaitinkite keptuvę su aliejumi. Sudėkite kepsnelius ir kepkite po 3–4 minutes iš abiejų pusių, kol gražiai apskrus. Baigiant kepti, supilkite sojos padažą ir trumpai pakaitinkite. Patiekite su virtais ryžiais, bulvėmis ir mėgstamu šviežių salotų garnyru ar mėgstamu kitu garnyru.
Orkaitėje keptas kiaulienos kumpis su žolelėmis
Reikės:
- 1,8 kg šviežio vakuumuoto kiaulienos kumpio be kaulo ir odos;
- 1 v. š. alyvuogių aliejaus;
- 1 v. š. paprikos miltelių;
- 1 v. š. džiovinto šalavijo;
- 2 a. š. džiovinto rozmarino;
- 2 a. š. smulkinto česnako;
- 1 a. š. juodųjų pipirų;
- 0,5 a. š. druskos.
Kumpio gaminimas:
Sutepkite kumpį alyvuogių aliejumi. Dubenyje sumaišę papriką, šalaviją, rozmariną, česnaką, pipirus ir druską, šiuo mišiniu įtrinkite mėsą. Dėkite kumpį į kepimo indą ar ant grotelių ir 175 laipsnių temperatūros orkaitėje kepkite 1 valandą (vidinė mėsos temperatūra storiausioje vietoje turėtų pasiekti 68 laipsnius ir laikytis bent 3 minutes). Iškepusį kumpį išimkite iš orkaitės ir leiskite „pailsėti“ 10–15 minučių. Skanaus!