Neįtikėtinai skanios salotos svorio metimui – paruošite per 5 minutes

Šios burokėlių salotos yra neįtikėtinai greitai paruošiamos, labai skanios, padeda reguliuoti svorį.
Salotos yra vienas paprasčiausių patiekalų, kurį nesunku pagaminti. Tereikia susmulkinti ingredientus, juos sumaišyti ir pagardinti aliejumi, majonezu ar mėgstamu padažu. Ingredientai gali būti tiek švieži, tiek virti.
Burokėlių salotos
Ingredientai:
- virti burokėliai – 4 vnt.
- svogūnas – 1 vnt.
- marinuoti agurkai – 5 vnt.
- virti kiaušiniai – 4 vnt.
- alyvuogių aliejus – pagal skonį
- aliejus kepimui – 200 ml
- pienas – 9 ml
- druska – pagal skonį
- juodieji pipirai – pagal skonį
- garstyčios – 1 arb. š.
- citrinų sultys – 1 arb. š.
- petražolės – pagal skonį
- česnakas – 2 skiltelės
Salotų gaminimas:
Pirmiausia nulupkite svogūną ir supjaustykite jį smulkiais gabalėliais, tada apkepkite karštame aliejuje, kol taps auksinės spalvos. Marinuotus agurkus supjaustykite kubeliais, taip pat susmulkinkite ir virtus kiaušinius. Padažui sumaišykite alyvuogių aliejų, pieną, garstyčias, citrinų sultis, druską ir pipirus – plakite, kol padažas taps tirštas ir vientisas.
Pagrindinis salotų ingredientas – burokėliai. Sutarkuokite juos vidutinio stambumo tarka, sudėkite smulkiai pjaustytą česnaką ir šviežias petražoles. Visus ingredientus sudėkite į didelį dubenį, užpilkite padažu ir gerai išmaišykite, rašo „tsn“.
Prieš patiekiant salotas galima papuošti žalumynais ir patiekti su traškiais skrebučiais.
Skanaus!
burokėliaisalotosmišrainė
Rodyti daugiau žymių