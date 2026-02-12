Purūs ir dangiškai skanūs blynai – lyg šviežios bandelės: iškepsite per 5 minutes

Reikia minimalaus kiekio ingredientų, vos kelių minučių tešlai užmaišyti – ir ant stalo jau puikuojasi purūs, aromatingi blynai, kurie savo skoniu primena šviežias bandeles.
Jums reikės:
- kefyro – 400 ml;
- miltų – 300 g;
- cukraus – 2 valgomųjų šaukštų;
- druskos – 1 arbatinio šaukštelio;
- maistinės sodos – 1 arbatinio šaukštelio;
- kiaušinio – 1 vnt.;
- aliejaus – kepti.
Blynų paruošimo būdas:
Giliame dubenyje išplakite kiaušinį, suberkite druską bei cukrų ir maišykite, kol ištirps kristalai. Supilkite šiltą kefyrą ir vėl kruopščiai išmaišykite.
Dalimis berkite miltus, maišydami tirštą tešlą. Kartu su antrąja miltų dalimi suberkite sodą ir dar kartą viską gerai išminkykite.
Tešlos konsistencija turi būti tokia, kad ji nuo mentelės slystų lėtai ir „tingiai“.
Uždenkite dubenį maistine plėvele ir palikite tešlą „pailsėti“ maždaug 5 minutes. Per šį laiką ji taps puresnė ir stabilesnė.
Keptuvę su nedideliu kiekiu aliejaus gerai įkaitinkite ant silpnos ugnies. Valgomuoju šaukštu dėkite tešlą, formuodami blynus. Kepkite uždengę dangčiu, kol susiformuos rusva plutelė, maždaug 3–4 minutes iš kiekvienos pusės.
Blynų paruošimą lengva patikrinti mediniu pagaliuku – jis turi išlikti sausas. Patiekite šiltus su medumi, uogiene arba grietine.
