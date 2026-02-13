Gardžiausių bulvinių blynų paslaptis: padės viena gudrybė

Norint iškepti pačius skaniausius bulvinius blynus, pirmiausia būtina gerai nuspausti sutarkuotas bulves – kuo mažiau drėgmės, tuo traškesni blynai.
Tuomet tarkuotą masę su sviestu verta trumpam dėti į mikrobangų krosnelę. Taip pasišalina likusi drėgmė, o sviestas įsigeria į bulves, todėl tarkis tampa lipnus.
Svarbu nedėti kiaušinių, tuomet blynai išlaikys formą ir bus traškūs.
Traškūs bulviniai blynai
Ingredientai:
- 5–6 vidutinio dydžio bulvės
- 30–40 g sviesto
- 1–2 šaukštai kvietinių miltų (nebūtina, jei bulvės krakmolingos)
- Druska pagal skonį
- Žiupsnelis maltų juodųjų pipirų (nebūtina)
- Aliejus kepimui
Bulvinių blynų gaminimas:
Bulves nulupkite ir sutarkuokite smulkia tarka. Sutarkuotas bulves labai gerai nuspauskite rankomis arba per marlę, kad pasišalintų kuo daugiau skysčio.
Nuspaustą bulvių tarkį sudėkite į dubenį, įdėkite sviestą ir trumpam (apie 1–2 minutes) dėkite į mikrobangų krosnelę, kol sviestas ištirps ir išgaruos likusi drėgmė.
Išmaišykite – masė taps lipni. Pagardinkite druska, jei norite – pipirais. Jei masė per skysta, įmaišykite šiek tiek miltų. Keptuvėje įkaitinkite aliejų.
Šaukštu dėkite bulvių masę, formuokite plonus blynus. Kepkite ant vidutinės ugnies po 2–3 minutes iš kiekvienos pusės, kol blynai taps auksinės spalvos ir traškūs.
Iškepusius blynus dėkite ant popierinio rankšluosčio, kad susigertų riebalų perteklius. Patiekimas: Patiekite karštus su grietine, jogurtiniu padažu ar mėgstamais priedais. Traškūs išorėje, minkšti viduje – tokie bulviniai blynai tikrai nenuvils.