Švęskime šventes skaniai ir nebrangiai su „Lidl“: „Supersavaitgalio“ pasiūlymuose – nuo lašišos iki braškių

Šį savaitgalį, nuo šeštadienio iki sekmadienio, visose „Lidl“ parduotuvėse 1 kg atlantinės lašišos filė bus galima įsigyti už 11,99 Eur – net 33 proc. pigiau. 885 ml „Hellmann’s“ majonezo kainuos tik 3,39 Eur. Į prekių krepšelį verta įsidėti ir „Šeimininkės“ sviesto, kurio 200 g įsigysite tik už 1,39 Eur. Pastarasis pravers būsimiems savaitgalio pietums ir šventiškam desertui.
Šventišką savaitgalio nuotaiką susikurti padės ir šviežios braškės, kurių pakuotė kainuos perpus pigiau – vos 1,99 Eur. Pridėkite vieną iš gardžių tortų – su maskarponės sūriu, kavos arba varškės kremo su vyšniomis – tik už 6,39 Eur ir paskaninsite savo šventinį savaitgalį.
„Braškės ir tortas – puikus ilgojo šventinio savaitgalio derinys. Šviežių braškių gaivumas kvepia tikru pavasariu, kuris, tikėkimės, jau netrukus ir ateis. Tuo metu „Lidl“ „Desertinėje“ išsirinkę vieną iš mūsų populiariausių tortų pagardinsite šventiškas Valentino dienos ir Vasario 16-osios akimirkas“, – teigia „Lidl Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė.
Valentino dienos proga pirkėjų „Lidl“ parduotuvėse lauks ir gausus gėlių asortimentas. Pavasariška 7 tulpių puokštė kainuos vos 1,99 Eur. Gausesnės tulpių puokštės – 15 ir 25 vienetų – kainuos atitinkamai 6,99 Eur ir 10,99 Eur.
Savo mylimuosius bus galima nustebinti ir kitų gėlių puokštėmis. Tulpių ir hiacintų puokštė kainuos vos už 5,99 Eur, o spalvotą rožių puokštę bus galima įsigyti tik už 9,99 Eur.
„Kokia gi Valentino diena be gėlių! Ar tai būtų vos keli žiedai, ar didžiulė puokštė, pradžiuginti jums brangius žmones – pakankamai nesunku. Tam, kad dovanotos gėlės džiugintų kuo ilgiau, dėmesio verta paskirti ir joms: reguliariai keiskite vandenį, kas keletą dienų patrumpinkite gėlių kotus, laikykite jas toliau nuo šilumos šaltinių ir kt. Ar tai būtų tulpės, ar rožės, šie patarimai leis mėgautis gražiais žiedais dar ilgiau“, – pataria L. Skersytė.
Mylimus žmones pradžiuginti meilės bei valstybingumo dienų progomis verta ir šventiškai gardžiais pietumis. Žemų kainų prekybos tinklas „Lidl“ kviečia paskanauti troškintos lašišos ir pasimėgauti lengvai paruošiamomis braškių tartaletėmis.
Ingredientų šiems patiekalams galima rasti tarp kokybiškų ir nebrangių „Supersavaitgalio“ pasiūlymų.
Ir skanu, ir nebrangu: orkaitėje troškinta lašišos filė su garintomis daržovėmis
Lašiša – bene idealiausias pasirinkimas šventiškiems savaitgalio pietums, kai norisi prabangių, bet nebrangių skonių. Į šventinio ilgojo savaitgalio meniu verta įtraukti orkaitėje troškintą lašišos filė, kurią pagardins garintos daržovės. Skanu, kvapnu, o ir sveikatai palanku – idealūs ir rūpestingumo kupini pietūs meilės artimiesiems ir valstybei dienoms!
2 porcijoms reikės:
2–3 lašišos filė gabalėlių (150–200 g kiekvienas)
75 g „Šeimininkės“ sviesto
2 skiltelių česnako
0,5 citrinos (sulčių ir kelių griežinėlių)
Druskos, pipirų pagal skonį
1 brokolio
2 morkų
1 didesnės cukinijos
Saujos šparaginių pupelių
Gaminimas:
Lašišą nusausinkite, pagardinkite druska ir pipirais.
Įkaitinkite orkaitę iki 180 °C.
Ištirpinkite sviestą. Įmaišykite smulkintą česnaką ir citrinos sultis.
Lašišą sudėkite į kepimo indą. Užpilkite sviesto mišiniu. Ant viršaus uždėkite kelis citrinos griežinėlius. Uždenkite folija, kad neapdžiūtų.
Kepkite 15–20 min., priklausomai nuo filė gabalėlių storio.
Supjaustykite daržoves vienodo dydžio gabalėliais.
Garinkite 5–8 min., kad liktų lengvai traškios.
Prieš patiekiant įdėkite mažą gabalėlį sviesto, pagardinkite druska ir pipirais, apšlakstykite trupučiu citrinos sulčių.
Į lėkštę dėkite lašišą, šalia – spalvingas daržoves. Užpilkite kepimo metu susidariusio sviesto padažo ir skanaukite.
Skanioms akimirkoms kartu: lengvai paruošiamos braškių tartaletės
„Lidl“ taip pat kviečia išbandyti romantiškai nuteikiantį, tačiau lengvai pagaminamą desertą – tartaletes su braškėmis. Braškių šviežumas ir gaivumas, kreminio įdaro lengvumas ir tartalečių traškumas – puiki skonių kombinacija.
„Šviežios braškės – vienos mėgstamiausių uogų tarp mūsų pirkėjų. Sujunkime jas su švelniu maskarponės kremu ir turėsime skonių receptorius džiuginantį desertą, kuriuo norėsis mėgautis ir mėgautis“, – tvirtina „Lidl Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė L. Skersytė.
8–10 tartalečių reikės:
Tešlai:
200 g miltų
100 g šalto sviesto
50 g cukraus pudros
1 kiaušinio trynio
1–2 š. šalto vandens
Žiupsnelio druskos
Kremui ir viršui reikės:
250 g „Milbona“ maskarponės sūrio
200 ml „Pilos“ plakamosios grietinėlės (35 proc. riebumo)
2–3 v. š. cukraus pudros
1 a. š. vanilinio cukraus
300–400 g šviežių braškių
Šiek tiek tarkuoto juodojo šokolado, mėtų lapelių papuošimui
Gaminimas:
Miltus sumaišykite su cukraus pudra ir druska.
Įtrinkite kubeliais pjaustytą šaltą sviestą, kol gausite trupinius.
Įdėkite trynį, įpilkite šiek tiek vandens ir greitai suminkykite tešlą.
Suformuokite diską ir padėkite į šaldytuvą 30 min.
Iškočiokite tešlą, išklokite tartalečių formeles. Subadykite šakute.
Kepkite 180 °C orkaitėje 15–18 min., kol gražiai pagels.
Atvėsinkite.
Nuplaukite ir į keturias dalis supjaustykite braškes.
Šaltą grietinėlę supilkite į dubenį ir elektriniu plaktuvu išplakite iki standumo.
Kitame dubenyje lengvai permaišykite maskarponę su cukraus pudra ir vaniliniu cukrumi.
Atsargiai įmaišykite plaktą grietinėlę į maskarponę: maišykite švelniai, kad kremas liktų purus.
Į kiekvieną tartaletę įdėkite po šaukštą kremo. Ant viršaus gražiai išdėliokite pjaustytas braškes.
Palaikykite šaldytuve bent 20–30 min., kad kremas sustingtų.
Apibarstykite tartaletes tarkuotu juoduoju šokoladu, papuoškite mėtų lapeliais ir patiekite.
Skanaus!
Šventiškai gardžių ir pigių „Supersavaitgalio“ prekių ieškokite visose 84 „Lidl“ parduotuvėse 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.