Vienos skardos patiekalas su žuvimi ir bulvėmis: kai norisi pavalgyti skaniai, greitai ir neapsunkti

„Iki“ kulinarijos šefė Jolita Tamoševičienė siūlo ypač lengvai pagaminamą auksaspalvę doradą.
Dorada mėgstama ir tų, kurie netrykšta noru ilgai triūsti virtuvėje. Ją galima kepti keptuvėje, troškinti, tačiau ypač populiaru visą žuvį tiesiog iškepti orkaitėje ar ant grotelių.
Tokiems receptams reikia vos kelių ingredientų, o kepimas neprailgsta – tad nereiks nei daug išlaidų, nei laiko.
Vienos skardos vakarienė – dorada su bulvėmis
Porcijos: 4
Gaminimo laikas: 60 min.
Reikės:
- 2 šviežių doradų,
- 1 poro,
- poros saujų vyšninių pomidorų,
- aitriosios paprikos (pagal skonį),
- malto arba tarkuoto imbiero,
- 6 mažų bulvių,
- 2–3 šaukštų alyvuogių aliejaus,
- citrinos žievelės,
- smulkintų laiškinių česnakų,
- druskos, pipirų.
Dorados gaminimas:
Bulves blanširuokite. Doradas pagardinkite druska ir pipirais. Atidėkite į šalį. Ant kepimo skardos ištieskite foliją. Sudėkite griežinėliais supjaustytą porą, per pusę perpjautus vyšninius pomidorus ir griežinėliais supjaustytą aitriąją papriką be sėklų. Ant viršaus padėkite doradas, įdėkite tarkuoto imbiero. Aplink sudėkite blanširuotas bulves, viską apšlakstykite alyvuogių aliejumi, pabarstykite citrinos žievele ir smulkintais laiškiniais česnakais. Ant viršaus uždėkite dar vieną folijos lakštą, gerai uždenkite ir kepkite 200 ºC temperatūroje apie 35–45 minutes. Patiekite doradas dar kartą apibarstytas smulkintais laiškiniais česnakais.
Dorada su citrina ir žolelių sviestu
Porcijos: 4
Gaminimo laikas: 40 min.
Reikės:
- 2 šviežių doradų,
- 75 g sviesto,
- 4 šakelių šviežio rozmarino,
- 1 šaukšto smulkintos šviežios kalendros,
- 1 šaukšto smulkintų šviežių petražolių,
- 2 skiltelių česnako,
- druskos, pipirų,
- 1 citrinos,
- alyvuogių aliejaus.
Dorados gaminimas:
Įkaitinkite orkaitę iki 180 ºC. Doradas pagardinkite žiupsneliu druskos ir pipirais. Į virtuvinį kombainą sudėkite kambario temperatūros sviestą, pusę rozmarino lapelių (be kotelių), kalendrą, petražoles, česnaką ir žiupsnelį pipirų. Gerai išmaišykite, kol gausite vientisą masę. Išimkite ir šaukštu užtepkite mišinį ant doradų. Tuomet žuvis padenkite citrinos griežinėliais ir apibarstykite likusiais rozmarinais. Išdėliokite ant kepimo skardos ir apšlakstykite trupučiu alyvuogių aliejaus. Kepkite apie 20 minučių.
doradažuvies patiekalaiką paruošti pietums
Rodyti daugiau žymių