Meilės laiškai lėkštėje: antrą pusę palepinkite romantiškais pusryčiais

Originaliai ir kūrybiškai patiekti patys paprasčiausi pigūs produktai gali palikti įspūdį ilgam, įsitikinusi prekybos tinklo kulinarijos šefė Jolita Tamoševičienė. Čia neišsenkančiu lobynu tampa „TikTok“ ir „Instagram“ tinklai – milijonai netrunka pastebėti išvaizda sužavinčių, tačiau visai paprastai pagaminamų patiekalų.
Ji dalijasi 5 receptais, kuriuos verta išbandyti jau šį savaitgalį ir pamaloninti artimą žmogų.
Meilės „laiškas“ vos iš 2 ingredientų
Socialiniuose tinkluose viruso greitumu išplitęs receptas įrodo – romantišką pusryčių staigmeną sukurti gali net tie, kurie virtuvėje jaučiasi ne itin drąsiai.
Šiam kepiniui reikės vos kelių ingredientų, o rezultatas tikrai privers nusišypsoti.
Reikės:
- sluoksniuotos tešlos,
- uogienės,
- riešutų kremo,
- 1 kiaušinio,
- jei norite – ir cukraus pudros.
Kepinio gaminimas:
Sluoksniuotą tešlą padalykite į lygius stačiakampius. Kiekviename jų peiliu horizontaliai nežymiai brūkštelėkite liniją per vidurį (neperpjaukite), kad būtų lengviau orientuotis.
Vienoje pusėje išpjaukite apverstą širdelės formą. Kitą pusę aptepkite riešutų kremu, tuomet uogiene. Užlenkite tešlos pusę su širdele ant pusės su uogiene ir šakute užspauskit kraštus.
Patepkite kiaušinio plakiniu ir kepkite apie 10 minučių 180 °C temperatūroje. Iškepusius kepinius apibarstykite cukraus pudra ir nustebinkite mylimą žmogų.
Soc. tinklų žvaigždė – skrebutis su įspausta širdele
Tai paprastas, romantiškas pusryčių hitas, kuris socialiniuose tinkluose sulaukė milijonų peržiūrų ir atkartojimų. Visai paprasta – tereikia šaukšteliu ar pirštu įspausti širdelės formą duonos riekėje, kuri vėliau apskrudinama iki auksinės spalvos ir užpildoma uogiene. Paprasčiau tiesiog būti negali!
Reikės:
- mėgstamos šviesios duonos,
- uogienės arba šokoladinio kremo.
Sumuštinio gaminimas:
Švelniai dviem paspaudimais įspauskite širdelės formą ant duonos riekės šaukšteliu arba pirštu. Galite daryti kelias mažesnes širdeles arba vieną didelę – tam naudokite valgomąjį šaukštą. Šaukšto bazę spauskite į tą pačią vietą – o galiuku suformuokite širdelės kontūrus. Nespauskite per stipriai – tikslas tik šiek tiek įspausti viršutinį sluoksnį.
Duoną sudėkite į skrudintuvą arba ant keptuvės ir apskrudinkite iki auksinės spalvos. Jei kepate keptuvėje – galite viršų patepti sviestu, kad gautųsi dar traškesnė. Pamatysite – įspausta širdelė išliks šviesesnė. Į ją įdėkite mėgstamos uogienės arba šokoladinio kremo ir patiekite prie kvapnios kavos puodelio.
Šventiški rytiniai kiaušiniai
Paversti klasikinius pusryčius romantiška staigmena galima su vienu paprastu pjūviu. Jei antra pusė dieną mėgsta pradėti su kiaušiniu ir dešrele – šis receptas būtent jums. Dešrelių „širdelės“ atrodo nuostabiai, yra lengvai pagaminamos, pigios ir skanios.
Reikės:
- 2 dešrelių,
- 2 kiaušinių,
- šviežių žalumynų,
- tarkuotos mocarelos,
- druskos, pipirų.
Kiaušinių gaminimas:
Dešreles perpjaukite išilgai. Svarbu – ne iki paties galo! Palikite apie 2 cm sveikos dešrelės gale. Abi puses lenkite išvirkščiai ir suformuokite į širdelę, galiukus sujunkite dantų krapštuku.
Dešreles sudėkite ant keptuvės ir apkepkite iš vienos pusės. Tada apverskite, į širdelės vidurį įmuškite kiaušinį ir laukite, kol jis iškeps.
Kai kiaušinis paruoštas, viską kartu perkelkite į lėkštę. Pagardinkite pagal skonį druska, pipirais, apibarstykite smulkintais žalumynais ir paberkite tarkuotos mocarelos. Mėgaukitės!
Avokado sumuštinis „iš širdies“
Įprastus ingredientus galima patiekti tiesiog šventiškiau – ir tai visiškai pakeis pusryčių nuotaiką. Pomidorus bei sūrį išpjausčius širdelės formele sausainiams, net daugelio mėgstamiausias avokado skrebutis sužavės iš naujo ir atrodys tarsi iš madingo restorano. Paprastas, sveikas ir toks romantiškas variantas pusryčiams.
Reikės:
- mėgstamos duonos (geriausia naudoti ruginę ar pilno grūdo),
- mocarelos,
- didelių pomidorų (kad būtų spalvingiau, naudokite dviejų spalvų – raudonus ir geltonus),
- prinokusio avokado,
- šviežių bazilikų lapelių,
- balzamiko acto,
- alyvuogių aliejaus,
- druskos ir pipirų,
- citrinos sulčių.
Sumuštinio gaminimas:
Duoną apskrudinkite skrudintuve arba keptuvėje su šlakeliu alyvuogių aliejaus. Avokadą sutrinkite šakute, pagardinkite druska, pipirais ir citrinų sultimis. Mocareloje ir skirtingų spalvų pomidoruose sausainių formele išpjaukite širdele. Duoną gausiai aptepkite avokadu, ant jo gražiai išdėliokite širdelių kombinacijas – raudona, balta, geltona. Apibarstykite šviežiais bazilikais, apšlakstykite balzamiko actu ir alyvuogių aliejumi. Skanaus!
Dubajaus stiliaus braškės
Dubajaus stiliaus šokoladas jau kuris laikas užkariavęs pasaulį, o jo ingredientai virsta vis naujais tiesiog neatsivalgomais skanėstais. Šis nuodėmingai skanus desertas yra tikras malonumas – kreminis šokoladas, šviežios braškės ir traškus Artimųjų Rytų konditerijos produktas „kataifi“, sumaišytas su pistacijų kremu. Tai tokia unikali skonių simfonija, kuri garantuotai pradžiugins ir skonio receptorius, ir akis.
Reikės:
- 450 g šviežių braškių,
- 1 šaukšto sviesto,
- 60 g „kataifi“ tešlos,
- 120 ml pistacijų kremo,
- 1 šaukšto tahini pastos,
- 90 g šokolado,
- 1/2 arbat. šaukštelio kokosų aliejaus,
- susmulkintų pistacijų.
Braškių gaminimas:
Braškes nuplaukite ir supjaustykite.
Keptuvėje ant vidutinės kaitros ištirpinkite sviestą, tada suberkite susmulkintą „kataifi“ tešlą. Kartais pamaišant kepkite 4–6 min., kol tešla taps auksinė. Nukelkite ir palikite atvėsti.
Dubenėlyje sumaišykite pistacijų kremą ir tahini pastą. Pašildykite mikrobangų krosnelėje arba vandens vonelėje ir gerai išmaišykite. Suberkite apskrudintą kataifi tešlą į šį mišinį ir išmaišykite, kol tešla visiškai pasidengs kremu.
Kitame dubenėlyje išlydykite šokoladą su kokosų aliejumi.
Į kiekvieną serviravimo taurę ar stiklinę dėkite braškių. Ant jų užpilkite pistacijų-kataifi mišinio, tada užlašinkite ištirpinto šokolado. Kartokite sluoksnius, kol užpildysite taurę iki viršaus – braškės, traški tešla, šokoladas. Pagražinkite smulkintomis pistacijomis. Skanaus!
