Šokoladiniai blynai Užgavėnėms: pagaminus pagal šį receptą visi liks sužavėti

2026 m. vasario 16 d. 14:03
Receptas
Blynus mėgsta visi. Jie puikiai tinka pusryčiams arba tiesiog greitam užkandžiui.
Be to, artėjančioms Užgavėnėms šis šokoladinių blynų receptas bus kaip tik.
Reikės:
  • Pienas – 0,5 l;
  • Kiaušiniai – 2 vnt.;
  • Kvietiniai miltai – 200 g;
  • Kakavos milteliai – 2 v. š.;
  • Cukrus – 3 v. š.;
  • Druska – žiupsnelis;
  • Augalinis aliejus – 2 v. š.

Blynų gaminimo eiga:

Susirenkame visus ingredientus ir pradedame gaminti.
1 žingsnis
Giliame dubenyje sumaišome kiaušinius, cukrų ir druską. Plakame šluotele, kol masė taps vientisa. Supilame pusę kiekio pieno ir išmaišome.
2 žingsnis
Persijojame miltus kartu su kakava. Šį mišinį beriame į tešlą ir viską kruopščiai išmaišome.
3 žingsnis
Supilame likusį pieną ir augalinį aliejų. Dar kartą viską gerai išmaišome. Tešla turi gautis pakankamai skysta.
4 žingsnis
Įkaitiname keptuvę. Ją šiek tiek patepame aliejumi. Kepame blynus.
Blynelius patiekiame karštus su varške, džemu, uogiene arba sviestu.
Skanaus!
BlynaiUžgavėnėsšokoladas
