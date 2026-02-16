Šokoladiniai blynai Užgavėnėms: pagaminus pagal šį receptą visi liks sužavėti

Be to, artėjančioms Užgavėnėms šis šokoladinių blynų receptas bus kaip tik.
Reikės:
- Pienas – 0,5 l;
- Kiaušiniai – 2 vnt.;
- Kvietiniai miltai – 200 g;
- Kakavos milteliai – 2 v. š.;
- Cukrus – 3 v. š.;
- Druska – žiupsnelis;
- Augalinis aliejus – 2 v. š.
Blynų gaminimo eiga:
Susirenkame visus ingredientus ir pradedame gaminti.
1 žingsnis
Giliame dubenyje sumaišome kiaušinius, cukrų ir druską. Plakame šluotele, kol masė taps vientisa. Supilame pusę kiekio pieno ir išmaišome.
2 žingsnis
Persijojame miltus kartu su kakava. Šį mišinį beriame į tešlą ir viską kruopščiai išmaišome.
3 žingsnis
Supilame likusį pieną ir augalinį aliejų. Dar kartą viską gerai išmaišome. Tešla turi gautis pakankamai skysta.
4 žingsnis
Įkaitiname keptuvę. Ją šiek tiek patepame aliejumi. Kepame blynus.
Blynelius patiekiame karštus su varške, džemu, uogiene arba sviestu.
Skanaus!