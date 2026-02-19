„Iki“ šį savaitgalį padės ir sutaupyti, ir artimuosius nustebinti ypač gardžiais patiekalais: 3 originalios idėjos pigiam meniu

„Žinome, kad nuolaidos žmonėms tikrai aktualios – ir džiaugiamės galėdami tą poreikį atliepti. Kas savaitę „Iki“ skelbiame akcijas tūkstančiams prekių, kad viskuo, kuo reikia, būtų galima sutaupant apsirūpinti vienoje vietoje. „Iki“ visuomet nuolaidų gausu šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos ir žuvies, pieno produktų, kepinių, bakalėjos bei kituose skyriuose. Nors šventės jau atšvęstos, kiekviena diena „Iki“ – mažytė šventė tiems, kurie nori apsipirkti pigiau“, – sako Gintarė Kitovė, „Iki“ komunikacijos vadovė.
Kiaulienos sprandinė su karamelizuotais obuoliais ir čiobreliais
Žiemos pabaigoje obuoliai ir kiauliena – klasikinis derinys, kuris niekada nenuvilia. Saldūs karamelizuoti obuoliai puikiai subalansuoja riebesnę sprandinę, o čiobreliai suteikia žolelių aromato, primenančio, kad pavasaris visgi ne už kalnų. Šviežia kiauliena 3 širdelių „Iki“ parduotuvėse šį savaitgalį kainuoja net 25 proc. pigiau, o obuolių „Gala“ nusipirksite už superkainą, vos 79 ct/kg – puiki proga išbandyti.
Reikės: 1–1,2 kg IKI šviežios kiaulienos sprandinės, 3 obuolių, 2 šaukštų IKI sviesto, 1 šaukšto rudojo cukraus, 4 CLEVER česnako skiltelių, kelių šakelių šviežių čiobrelių IKI DERLIUS, druskos, pipirų, šlakelio alyvuogių aliejaus BILLA BIO.
Gaminame:
Sprandinę įtrinkite druska, pipirais ir smulkintu česnaku, palikite bent 30 minučių. Keptuvėje įkaitinkite aliejų ir apkepinkite mėsą iš visų pusių iki auksinės plutelės – tai „užrakina“ sultis viduje. Sudėkite į kepimo indą, aplink išbarstykite čiobrelių šakeles, uždenkite folija ir kepkite 160 °C orkaitėje apie 1,5 val.
Obuolius nulupkite, supjaustykite stambiais griežinėliais ir keptuvėje su sviestu ir ruduoju cukrumi karamelizuokite ant vidutinės kaitros apie 8–10 minučių, kol taps auksiniai ir minkšti. Likus 20 minučių iki kepimo pabaigos, nuimkite foliją, ant mėsos išdėliokite karamelizuotus obuolius ir grąžinkite į orkaitę – be folijos, kad viršus gražiai apskrustų. Skanaus!
Užpilami makaronai gurmaniškiau: 3 minutės iki azijietiško gardumo
Užpilami makaronai jau seniai nėra vien studentų ar skubančio keliautojo maistas. Vos su keliais šviežiais priedais iš jų namuose galima atkartoti azijietiškus patiekalus, kuriuos taip pamėgę lietuviai, tačiau kurie restoranuose kainuoja nemažai. Šią savaitę įvairių rūšių užpilamiems makaronams „Iki“ galioja 25 proc. nuolaida – tai ženklas nusipirkti kelias pakuotes ir paeksperimentuoti bei paruošti maistingą patiekalą.
Reikės: 1 pakuotės užpilamų makaronų iš „Iki“, 1 ant kraiko laikomų vištų kiaušinio IKI, saujelės špinatų IKI ar PAK CHOI lapų, 2–3 šaukštų sojų padažo, 1 šaukštelio sezamų aliejaus, žiupsnelio aitriųjų paprikų dribsnių, šviežių svogūnų laiškų, pasirinktinai – kelių virtos arba keptos kiaulienos riekelių (galite naudoti jau išsikeptą kiaulieną su obuoliais).
Gaminame:
Makaronus užpilkite verdančiu vandeniu kaip įprasta. Po 2–3 min. nupilkite dalį jo, palikdami apie 4–5 šaukštus sultinio. Įmaišykite prieskoninį maišelį, sojų padažą ir sezamų aliejų. Keptuvėje ant didelės kaitros per 1–2 minutes iškepkite kiaušinį (trynys turėtų likti skystokas) ir špinatų lapus – jie suminkštės vos per minutę.
Jei norite, kiaušinį galite ir minkštai išvirti. Makaronus supilkite į gilų dubenį, ant viršaus dėkite kiaušinį, žalumynus, mėsą ir pabarstykite svogūnų laiškais bei paprikų dribsniais. Patiekite iš karto – karštai ir kvapniai.
Alyvuogių aliejaus pyragas su citrina
„Šis pyragas – vienas tų atradimų, kurie nustebina du kartus. Pirmą kartą – išgirdus receptą, antrą – paragavus. Alyvuogių aliejus suteikia pyragui nepaprasto drėgnumo ir subtilų žolelių poskonį, o citrina – gaivos. Ir dar vienas privalumas – aliejaus čia reikia tikrai nemažai, tad 40 proc. nuolaida „Iki“ jam šį savaitgalį tikrai pravers“, – skania idėja dalijasi „Iki“ konditeris Thierry Lauvray.
Reikės: 180 ml ypač gryno alyvuogių aliejaus BILLA BIO, 3 IKI ŪKIS kiaušinių, 200 g CLEVER cukraus, 2 citrinų žievelės ir sulčių, 240 g IKI miltų, 1,5 šaukštelio kepimo miltelių, žiupsnelio druskos, 120 ml IKI pieno, pasirinktinai – cukraus pudros apibarstymui.
Gaminame:
Orkaitę įkaitinkite iki 175 °C, apvalią kepimo formą (24 cm) išklokite kepimo popieriumi ir patepkite aliejumi. Dubenyje išplakite kiaušinius su cukrumi, kol mišinys taps šiek tiek purus ir šviesesnis – apie 3–4 minutes. Nenutraukdami plakimo lėtai įpilkite alyvuogių aliejų plona srovele, tada įpilkite pieną, citrinų sultis ir įtarkuokite žievelę.
Atskirai sumaišykite miltus, kepimo miltelius ir druską, tada atsargiai sumaišykite su drėgnais ingredientais – tik tiek, kad neliktų miltų gumuliukų. Supilkite į formą ir kepkite 40–45 minutes, kol į centrą įsmeigtas pagaliukas išlįs sausas. Atvėsinkite formoje 10 minučių, tada išimkite. Patiekite papuoštą cukraus pudra – šiltas ar visiškai atvėsęs, jis vienodai skanus.
