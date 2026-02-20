„Lidl“ pigūs pasiūlymai taps hitu, kurį norėsis kartoti: išbandykite kiaulienos sprandinę kefyro ir garstyčių marinate

Kiaulienos sprandinė – bene universaliausia ir Lietuvos pirkėjų viena mėgstamiausių mėsos rūšių. Kiauliena jau daugelį metų išlieka dažniausiu pasirinkimu prekių krepšeliuose, o sprandinė itin vertinama dėl savo sultingumo, išraiškingos tekstūros ir gebėjimo atsiskleisti tiek kasdieniuose, tiek šventiniuose patiekaluose.
Tai mėsa, kurią galima ruošti daugybe skirtingų būdų, kiekvieną kartą atrandant vis kitokį skonį. Ją galima kepti orkaitėje ar keptuvėje, ruošti ant grilio, troškinti, marinuoti ar net kepti lėtai žemoje temperatūroje. Būtent dėl savo universalumo, sprandinė yra kulinariniam kūrybiškumui atviras ir bene visada pasiteisinantis pasirinkimas.
„Norint iškepti minkštą ir sultingą kiaulienos sprandinę, verta rinktis marinatą su rūgštele – tam puikiai tinka kefyras, natūralus jogurtas, pasukos ar šiek tiek citrinos sulčių. Rūgštis švelniai veikia mėsos skaidulas ir padeda išlaikyti drėgmę kepimo metu. Taip pat svarbu mėsos neperkepti ir leisti jai „pailsėti“ bent 5–10 minučių prieš pjaustant – tai padeda išlaikyti mėsą sultingą ir minkštą“, – sako „Lidl Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė.
Šis savaitgalis – puiki proga kulinariniams eksperimentams, nes „Lidl“ parduotuvėse pirkėjų laukia ypatingos „Supersavaitgalio“ nuolaidos atrinktoms prekėms. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų nuo šeštadienio iki sekmadienio „Lidl“ parduotuvėse kainuos vos 3,79 Eur.
„Supersavaitgalio“ metu „Lidl“ klientų lauks dar daugiau pasiūlymų: kilogramas lietuviškų bulvių kainuos vos 0,17 Eur, o 500 g „Jacobs Kronung“ maltos kavos – 6,49 Eur. Išskirtinis pasiūlymas „Ocean Sea“ žuvies pirštelių mėgėjams: perkant dvi pakuotes už 5,97 Eur, trečia – nemokama. Ypatingas pasiūlymas galios ir kai kuriems gaiviesiems gėrimams, pavyzdžiui, 1 litras „Pepsi“ kainuos vos 0,85 Eur.
„Dienos ilgėja, tačiau žiema dar neskuba trauktis. Nuo besikandžiojančio šaltuko sušilti geriausiai padės aromatingi pietūs ar vakarienė, kurių žvaigždė – kiaulienos sprandinė, o su „Supersavaitgalio“ pasiūlymais ruošdami šį patiekalą tikrai sutaupysite. Garnyrui puikiai tiks bulvės, kurių kilogramas šį savaitgalį kainuos vos 17 centų. Taip išeis gardus patiekalas visai šeimai už vos keletą eurų“, – sako L. Skersytė.
Kiaulienos sprandinės kepsneliai kefyro ir garstyčių marinate
Kefyro ir garstyčių marinate kepta kiaulienos sprandinė be jokios abejonės taps šio savaitgalio pažiba. Negana to, garnyrui pasirinkę bulves, sutaupysite dar daugiau, mat visa tai „Lidl“ parduotuvėse šį savaitgalį – už itin patrauklią kainą.
4–6 asmenims reikės:
1 kg kiaulienos sprandinės
300 ml „Pilos“ kefyro
2 v. š. garstyčių (grūdeliais arba paprastų)
3 skiltelių česnako
1 a. š. saldžiųjų paprikų miltelių
1 a. š. džiovintų čiobrelių arba mairūno
1 v. š. aliejaus
1 a. š. druskos
0,5 a. š. juodųjų pipirų
1 kg lietuviškų bulvių (garnyrui)
Mėgstamų šviežių ar raugintų daržovių patiekimui
Paruošimas
Pirmiausia susmulkinkite česnaką. Atskirame inde sumaišykite kefyrą, garstyčias, aliejų, prieskonius ir smulkintą česnaką, kol gausite vientisą masę.
Mėsą kruopščiai įtrinkite paruoštu marinatu. Uždenkite indą ir laikykite šaldytuve mažiausiai keturias valandas. Geriausia mėsą palikti marinuotis per naktį.
Kepant sprandinę orkaitėje, rekomenduojama ją kepti apie 70–90 min. 180 °C temperatūroje, pridengiant ją folija.
Sprandinę galima kepti vienoje orkaitėje su garnyru – bulvėmis. Dėkite ją ant grotelių virš skardos su bulvėmis, kad kepimo metu išsiskiriančios sultys subėgtų į skardą. Paskutinėmis kepimo minutėmis nuo sprandinės foliją galima nuimti, kad susiformuotų švelni, apskrudusi plutelė.
Sprandinę galite kepti ir keptuvėje. Prieš įtrinant ją marinatu, supjaustykite mėsą 2–3 cm storio kepsneliais, o pamarinuotą kepkite gerai įkaitintoje keptuvėje po 4–5 min. iš kiekvienos pusės.
Iškepusią mėsą rekomenduojama palikti 5–10 min. pailsėti, kad sultys tolygiai pasiskirstytų.
Sprandinę patiekite su orkaitėje keptomis bulvėmis ir mėgstamomis šviežiomis ar raugintomis daržovėmis.
Skanaus!
„Supersavaitgalio“ pasiūlymų ieškokite visose 84 „Lidl“ parduotuvėse 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.
