Išsiilgusiems šviežumo – salotos su ridikėliais: kupinos vitaminų, kūnui naudingų medžiagų

Išbandykite azijietiškas ridikėlių salotas. Jos kupinos vitaminų C, A ir B grupės vitaminų, taip pat fosforo, cinko ir kitų mūsų kūnui naudingų medžiagų.
Ridikėliai ne tik suteikia patiekalams ypatingą skonio natą, bet ir padeda sustiprinti organizmą šaltuoju metų laiku.
Azijietiškos ridikėlių salotos
Pankolių ir ridikėlių salotos
Reikės:
- 6 ridikėlių,
- 1 agurko,
- kalendros lapelių,
- 2 šaukštų sezamo sėklų,
- 1 šaukšto sezamo aliejaus,
- 1 šaukšto ryžių acto,
- 1 šaukštelio medaus,
- 1 šaukštelio sojų padažo,
- ½ šaukštelio čili dribsnių.
Salotų gaminimas:
„Ridikėlius ir agurką supjaustykite plonomis riekelėmis. Sudėkite į dubenį, gausiai pabarstykite smulkinta kalendra. Atskirame indelyje sumaišykite sezamo aliejų, ryžių actą, medų, sojų padažą ir čili dribsnius – tai bus padažas.
Užpilkite jį ant daržovių ir gerai išmaišykite, pabarstykite sezamo sėklomis. Leiskite salotoms pailsėti 5–10 minučių, kad ridikėliai šiek tiek suminkštėtų ir įsigertų padažo.
Šios salotos bus puikus gaivus garnyras prie azijietiškų patiekalų arba kaip atskiras lengvas užkandis“, – receptu dalijasi prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė. J. Tamoševičienė.
