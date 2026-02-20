MaistasPasigamink

Išsiilgusiems šviežumo – salotos su ridikėliais: kupinos vitaminų, kūnui naudingų medžiagų

2026 m. vasario 20 d. 10:02
Nors žiema šiemet – itin graži, tačiau šalta ir ne vienam jau prailgusi, kai ima stigti ir ūpo, ir vitaminų kūnui. Tačiau nebūtina laukti, kol nutirps sniego kalnai – pavasariškų salotų galite pasigaminti ir dabar, rašoma pranešime spaudai.
Daugiau nuotraukų (1)
Išbandykite azijietiškas ridikėlių salotas. Jos kupinos vitaminų C, A ir B grupės vitaminų, taip pat fosforo, cinko ir kitų mūsų kūnui naudingų medžiagų.
Ridikėliai ne tik suteikia patiekalams ypatingą skonio natą, bet ir padeda sustiprinti organizmą šaltuoju metų laiku.
Azijietiškos ridikėlių salotos

Pankolių ir ridikėlių salotos

Reikės:
  • 6 ridikėlių,
  • 1 agurko,
  • kalendros lapelių,
  • 2 šaukštų sezamo sėklų,
  • 1 šaukšto sezamo aliejaus,
  • 1 šaukšto ryžių acto,
  • 1 šaukštelio medaus,
  • 1 šaukštelio sojų padažo,
  • ½ šaukštelio čili dribsnių.

Salotų gaminimas:

Susiję straipsniai
„Ridikėlius ir agurką supjaustykite plonomis riekelėmis. Sudėkite į dubenį, gausiai pabarstykite smulkinta kalendra. Atskirame indelyje sumaišykite sezamo aliejų, ryžių actą, medų, sojų padažą ir čili dribsnius – tai bus padažas.
Užpilkite jį ant daržovių ir gerai išmaišykite, pabarstykite sezamo sėklomis. Leiskite salotoms pailsėti 5–10 minučių, kad ridikėliai šiek tiek suminkštėtų ir įsigertų padažo.
Šios salotos bus puikus gaivus garnyras prie azijietiškų patiekalų arba kaip atskiras lengvas užkandis“, – receptu dalijasi prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė. J. Tamoševičienė.
salotosridikėliaiVitaminai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.