Išmetate banano žieves? Parodė, ką skanaus iš jų galite pasigaminti

2026 m. vasario 22 d. 10:20
Lrytas.lt
Receptas
Suvalgius bananą dažniausiai šio vaisiaus žievė keliauja tiesiai į šiukšlių dėžę. Tačiau socialiniame tinkle „Tik Tok“ žaibiškai išplito „Calmcaloriesrecipes“ paskyros įrašas, kuriame dalijamasi išradingu būdu, kaip šias atliekas nesunkiai galima paversti itin gardžiu patiekalu.
Įraše nurodoma, kad bananų žieves Indijoje ir Pietryčių Azijoje žmonės valgo jau dugybę metų. Jas troškina su prieskoniais, kepa kari, deda į sriubas.
Taigi, kaip pasigaminti sknų pagardą iš banano žievių?
Pirmiausia supjaustykite bananų žieves juostelėmis, pamarinuokite sojų padaže su klevų sirupu ir rūkyta paprika. Kepkite keptuvėje kol lengvai apskrus.
Keptas banano žievių juosteles galite dėti ant sumuštinio, į salotas, ryžių dubenį. O jei patinka – valgykite tiesiog vienas.
Skanaus!
