Išmetate banano žieves? Parodė, ką skanaus iš jų galite pasigaminti

Įraše nurodoma, kad bananų žieves Indijoje ir Pietryčių Azijoje žmonės valgo jau dugybę metų. Jas troškina su prieskoniais, kepa kari, deda į sriubas.
Taigi, kaip pasigaminti sknų pagardą iš banano žievių?
Pirmiausia supjaustykite bananų žieves juostelėmis, pamarinuokite sojų padaže su klevų sirupu ir rūkyta paprika. Kepkite keptuvėje kol lengvai apskrus.
Keptas banano žievių juosteles galite dėti ant sumuštinio, į salotas, ryžių dubenį. O jei patinka – valgykite tiesiog vienas.
Skanaus!