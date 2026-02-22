Vaisiais kvepiantis pyragas: receptas itin paprastas ir lengvas, tačiau skonis – stulbinantis

Kviečiame išsikepti lengvą, nebrangų, tačiau stulbinančio skonio mandarinų pyragą, kuris papuoš stalą, pripildydamas namus saldaus vaisių kvapo.
Receptas itin paprastas – keli mandarinai, šiek tiek cukraus, kiaušiniai, aliejus ir miltai – viskas, ką tikriausiai jau turite savo namų virtuvėje.
Prekybos tinklas „Lidl“ dalijasi receptu.
Mandarinų pyragas
Jums reikės:
- 6 vnt. mandarinų;
- 2 vnt. kiaušinių;
- žiupsnelio druskos;
- tarkuotos mandarinų žievelės;
- 100 g cukraus;
- 150 ml vandens;
- 150 ml aliejaus;
- 220 g miltų;
- 10 g kepimo miltelių;
- 10 g sviesto.
Pyrago gaminimas:
Pirmiausia nulupkite mandarinus. Kepimo indą ištepkite sviestu, pabarstykite trupučiu miltų ir cukraus. Keturis mandarinus perskelkite per pusę ir išdėliokite kepimo indo dugne.
Atskirame dubenyje sutrinkite likusius du mandarinus, sudėkite kiaušinius, supilkite vandenį, aliejų ir suberkite cukrų. Įmaišykite druską, miltus, kepimo miltelius ir gerai išmaišykite iki vientisos masės.
Tuomet supilkite ją į kepimo indą ant mandarinų ir kepkite 180° C temperatūros orkaitėje 40 minučių.
Iškepus pyragui, leiskite jam šiek tiek atvėsti, tada atsargiai apverskite ant lėkštės.
Skanaus!
