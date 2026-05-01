Grilio meistras K. Krivickas siūlo išsikepti pasakiško skonio česnakinę sūrio duoną

2026 m. gegužės 1 d. 13:59
Receptas
Grilio meistras Kristupas Krivickas siūlo išsikepti pasakiško skonio česnakinę sūrio duoną.
Česnakinė sūrio duona
Produktai:
  • Balta duona (kepalas)
  • 100 g švelnaus čederio
  • 100 g brandinto čederio
  • 100 g mocarelos
  • 100 g rūkyto sūrio
  • 100 g sviesto
  • Sauja petražolių
  • 1 skiltelė česnako

Česnakinės duonos paruošimas:

Duoną įpjaukite skersai ir išilgai, suformuodami tinklelį, tačiau neperpjaukite iki galo, kad kepalas išlaikytų formą.
Česnaką sutarkuokite, petražoles smulkiai sukapokite, sumaišykite su minkštu sviestu ir gautą masę paskirstykite tarp įpjovų.
Sūrius sutarkuokite, sumaišykite tarpusavyje ir gausiai prikimškite į duonos tarpus, kad užpildytų visas ertmes. Kepalą sandariai suvyniokite į foliją ir kepkite apie 20 min 165 °C temperatūroje netiesioginėje kaitroje.
Tuomet išvyniokite ir kepkite dar 10 min 180 °C, kol sūris išsilydys ir lengvai apskrus.
Patiekite karštą – plėšiant gabalėliais sūris maloniai tįsta, o česnakinis sviestas suteikia sodrų, aromatingą skonį.
