Šventiniams pusryčiams – Benedikto kiaušiniai: nedidelė gudrybė padės išvirti juos tobulai

Šį kulinarinį gardumyną supa ir gana įdomi istorija, skaičiuojanti jau per 100-metį. Benedikto kiaušinių kilmė nėra visiškai aiški, bet dažniausiai minima viena versija. 1894 m. Niujorke biržos makleris Lemuelis Benedictas esą užsuko į „Waldorf Hotel“ viešbutį ir paprašė skrebučio, traškios šoninės, minkštai virto kiaušinio bei olandiško padažo. Viešbučio metrdotelis patiekalą patobulino: vietoj skrebučio panaudojo anglišką bandelę, o vietoj šoninės – kumpį.
„Jei seniau Benedikto kiaušiniai buvo pavaldūs tik restoranų šefams, juos nesunkiai gali pasigaminti kiekvienas savo namuose. O dabar Benedikto kiaušiniai gali tapti puikia šventinių pusryčių idėja“, – sako „Lidl Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė.
Pravers viena gudrybė
Trys netradiciniai receptai gardiems ir sveikiems pusryčių sumuštiniams
Nors kartą gaminę Benedikto kiaušinius greičiausiai sutiks: bene didžiausias iššūkis – tinkamai be lukšto išvirti kiaušinį, nepažeidžiant trynio. Kol vieni bando meistriškai įlieti įmuštą kiaušinį į verdantį vandenį, kiti gali išmėginti vieną triuką, kuris garantuotai padės skaniai išvirti kiaušinį.
Šiai gudrybei prireiks paprasto sietelio. Puode užvirinkite vandenį, o tada sumažinkite kaitrą, kad vanduo nestipriai virtų. Tuo metu kiaušinį įmuškite į sietelį ir palaikykite apie 10–20 sekundžių, kad nubėgtų skystas, vandeningas baltymas.
Į verdantį vandenį įpilkite maždaug 1 valgomąjį šaukštą acto litrui vandens. Prieš įleidžiant kiaušinį rekomenduojama šaukštu sukurti lengvą sūkurį – ypač jei verdate po vieną kiaušinį. Atsargiai su sieteliu – jo virti nereikia – įleiskite kiaušinį kuo arčiau vandens paviršiaus ir virkite apie 3–4 minutes.
Galiausiai, išimkite kiaušinį kiaurasamčiu, trumpai nusausinkite ant popierinio rankšluosčio ir uždėkite ant paruoštos bandelės. Skamba pakankamai paprastai, tad metas šią gudrybę išmėginti praktiškai.
Net tris skirtingus gardžius ir nebrangius receptus kviečia išmėginti prekybos tinklas „Lidl“.
Pirmiausia – olandiškas padažas
Kad ir kokį Benedikto kiaušinių receptą nuspręsite išmėginti, pirmiausia patartina pagaminti olandišką padažą. Šio padažo reikės su visais receptais, nes jis – esminis Benedikto kiaušinių ingredientas. Labai svarbu, kad patiekiant padažas būtų dar šiltas.
Olandiškam padažui reikės:
- 3 kiaušinių trynių
- 150 g „Pilos“ sviesto
- 1 v. š. citrinos sulčių
- 1 a. š. Dižono garstyčių
- Žiupsnelio druskos, maltų baltųjų arba juodųjų pipirų
Olandiško padažo gaminimas:
Sviestą ištirpinkite puode ir laikykite šiltai. Į karščiui atsparų dubenį sudėkite trynius, garstyčias, įpilkite citrinos sulčių, įberkite druskos ir pipirų. Dubenį pastatykite virš puodo su vos verdančiu vandeniu taip, kad dubens dugnas neliestų vandens, ir nuolat plakite, kol masė taps tirštesnė ir puri. Tada labai pamažu, vis paplakant, supilkite šiltą tirpintą sviestą, kol padažas taps glotnus ir tirštas. Jei padažas pasidarytų per tirštas, įmaišykite 1–2 arbatinius šaukštelius šilto vandens.
Tikra klasika: Benedikto kiaušiniai su lašiša ir kaparėliais
Paklausus, ką dažniausiai galime rasti ant Benedikto kiaušinių, daugelis įvardintų lašišą, taip pat – ir kaparėlius.
2 porcijoms Benedikto kiaušinių prireiks:
- 2 „Brioche“ tipo bandelių
- 4 kiaušinių
- 120 g rūkytos lašišos
- 2 v. š. kaparėlių
- 2 v. š. smulkintų krapų
- 1 a. š. citrinos žievelės
- 1 v. š. acto kiaušiniams virti
- Olandiško padažo patiekimui
Benedikto kiaušinių gaminimas:
Perpjaukite bandeles pusiau ir lengvai paskrudinkite ant keptuvės. Kiaušinius išvirkite pagal aukščiau nurodytą metodą. Ant kiekvienos bandelės pusės uždėkite rūkytos lašišos, ant viršaus – po virtą kiaušinį, užpilkite olandiško padažo, pabarstykite kaparėliais, krapais ir smulkinta citrinos žievele.
Kažkas lietuviško: Benedikto kiaušiniai su juoda duona
Labai svarbus Benedikto kiaušinių patiekalo ingredientas – kokybiška ir šviežia „Brioche“ tipo bandelė. Kita vertus, šiuolaikinėje virtuvėje galima imtis ir gana netradicinių eksperimentų, bandelę pakeičiant lietuviška juoda duona.
2 porcijoms reikės:
- 4 storesnių juodos duonos riekių
- 4 kiaušinių
- 120 g kepto arba vytinto kumpio
- 1 v. š. sviesto arba alyvuogių aliejaus
- 2 v. š. smulkintų laiškinių česnakų arba krapų
- 1 v. š. acto kiaušiniams virti
- Marinuotų svogūnų patiekimui
- Olandiško padažo
Benedikto kiaušinių gaminimas:
Juodos duonos riekes paskrudinkite keptuvėje su trupučiu sviesto arba orkaitėje. Trumpai apkepkite ir keptą kumpį. Kiaušinius išvirkite pagal aukščiau nurodytą metodą. Ant kiekvienos duonos riekės uždėkite mėsos, po to virtą kiaušinį, užpilkite olandiško padažo ir pabarstykite smulkintais laiškiniais česnakais arba krapais. Jei norite ryškesnio skonio, galite pridėti šiek tiek marinuotų svogūnų.
To dar neragavote: egzotiškieji Benedikto kiaušiniai iš Azijos
Nors Benedikto kiaušiniai dažniausiai įsivaizduojami su kumpiu arba lašiša, jie puikiai atsiskleidžia ir tarp Azijos skonių. Keletas rytietiškų priedų, ir šis receptas gali tapti nauju pusryčių hitu.
2 porcijoms reikės:
- 2 „Brioche“ tipo bandelių
- 4 kiaušinių
- 200 g rudųjų pievagrybių
- 1 v. š. sojų padažo
- 1 a. š. alyvuogių aliejaus
- 1 a. š. medaus
- 1 a. š. žaliosios citrinos sulčių
- 1 a. š. aštraus padažo
- 2 a. š. skrudintų sezamų
- 2 v. š. smulkintų svogūnų laiškų
- 1 v. š. acto kiaušiniams virti
- Olandiško padažo
Benedikto kiaušinių gaminimas:
Supjaustykite pievagrybius ir sudėkite į įkaitintą keptuvę. Tuomet į keptuvę įpilkite sojų padažo, alyvuogių aliejaus ir medaus. Viską trumpai pakepinkite, kad pievagrybiai pasidengtų glazūra. Bandeles perpjaukite per pusę ir paskrudinkite ant keptuvės. Kiaušinius išvirkite pagal aukščiau nurodytą metodą. Į jau paruoštą olandišką padažą įmaišykite žaliosios citrinos sulčių ir aštraus padažo. Ant bandelės sudėkite pakepintus priedus, tada kiaušinį, užpilkite pagardinto olandiško padažo ir pabarstykite sezamais bei svogūnų laiškais. Skanaus!
