 Sveikesnė balta mišrainė pagal I. Trusovę: štai, ką dietistė deda vietoje majonezo ir bulvių.

„Nors balta mišrainė daugeliui vis dar išlieka vienu nostalgiškiausių ir labiausiai atpažįstamų šventinio stalo patiekalų, dažnai ji siejama su sunkumu, gausiu majonezo kiekiu ir ne pačia palankiausia sudėtimi. Vis dėlto šis receptas gali būti lengvai atnaujinamas, o galutinis rezultatas – ne mažiau skanus“, – sako „Rimi“ ambasadorė I. Trusovė.
Kai klasikinis receptas nebeatitinka šiandienos valgymo įpročių
Pasak I. Trusovės, vienas didžiausių mitų apie šventinį maistą yra tai, kad sveikesnis pasirinkimas reiškia prastesnį skonį. Tačiau praktikoje dažnai būna priešingai – patiekalas tampa lengviau virškinamas, skanesnis bei maistingesnis.
Vienos žinomiausių receptų tinklaraštininkių atviros: mes irgi nesimaitiname tobulai
„Dažnai žmonės galvoja, kad jei jau valgai baltą mišrainę, ji būtinai turi būti tokia, kokią prisimena iš vaikystės – su daug majonezo ir bulvių. Tačiau receptą tikrai galima atnaujinti taip, kad jis išliktų skanus, bet būtų lengvesnis ir maistingesnis“, – sako dietistė I. Trusovė.
Anot jos, dažniausiai pakanka ne atsisakyti paties patiekalo, o šiek tiek peržiūrėti jo sudėtį. Net ir nedideli pakeitimai gali padėti išlaikyti pažįstamą skonį, tačiau padaryti patiekalą labiau tinkamą tiek šventiniam, tiek kasdieniam stalui.
Kokie pakeitimai baltą mišrainę gali paversti maistingesniu pasirinkimu?
Pasak dietistės, daugiausia įtakos turi trys dalykai: padažas, pagrindiniai ingredientai ir baltymų kiekis. Būtent jie lemia, ar patiekalas bus tik tradicinis, ar ir labiau subalansuotas bei sotesnis.
„Majonezą galima pakeisti graikiško jogurto ir garstyčių padažu, vietoje bulvių rinktis žiedinį kopūstą, o mišrainę papildyti vištiena bei kiaušiniais. Tokie sprendimai leidžia išlaikyti pažįstamą skonį, bet suteikia daugiau maistinės vertės“, – sako ji.
I. Trusovė priduria, kad tokie pakeitimai ypač pasiteisina per šventes, kai norisi išlaikyti tradicijas, tačiau kartu po valgio nesijausti apsunkus. Norintiems atnaujinti šventinio stalo klasiką, I. Trusovė siūlo išbandyti baltymų ir skaidulų turtingesnę baltos mišrainės versiją.
Maistingesnei baltos mišrainės versijai pagaminti Jums reikės:
- 4 kiaušinių
- 200 g virtos vištienos
- 2 morkų
- 2 raugintų agurkėlių
- 1 šviežio agurkėlio
- 100 g marinuotų žirnelių
- Poros saujų kalafijoro
- Krapų
- Padažui:
- 100 g graikiško jogurto
- 1 a. š. Dijon garstyčių
- Druskos, pipirų
- Citrinos sulčių
- Šiek tiek kaparėlių skysčio (nebūtina, bet suteikia daugiau skonio)
Baltos mišrainės gaminimas:
Pirmiausia pasiruoškite pagrindinius ingredientus. Kiaušinius kietai išvirkite, atvėsinkite ir nulupkite. Morkas išvirkite taip, kad jos liktų minkštos, bet nepervirusios – svarbu, kad jos išlaikytų formą ir nesutrupėtų maišant. Kalafijorą trumpai apvirkite arba apgarinkite, kad jis šiek tiek suminkštėtų, tačiau vis dar išliktų malonios tekstūros. Virtą vištieną, kiaušinius, morkas, raugintus ir šviežią agurką supjaustykite nedideliais, panašaus dydžio kubeliais.
Tuomet visus paruoštus ingredientus sudėkite į didesnį dubenį, suberkite marinuotus žirnelius ir smulkintus krapus. Atskirame inde pasiruoškite padažą: graikišką jogurtą sumaišykite su Dijon garstyčiomis, pagardinkite druska, pipirais, keliais lašais citrinos sulčių ir, jei norisi išraiškingesnio skonio, įpilkite šiek tiek kaparėlių skysčio.
Paruoštą padažą supilkite ant mišrainės ir viską atsargiai, bet kruopščiai išmaišykite, kad ingredientai tolygiai pasidengtų. Prieš patiekiant mišrainę verta bent trumpam palaikyti šaldytuve – taip skoniai geriau susijungs, o pati mišrainė taps dar gaivesnė. Skanaus!
