Pradėjus valgyti bus sunku sustoti: desertas nustebins skoniu dėl šio ingrediento

Lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ kulinarijos meistrai dalijasi socialiniuose tinkluose itin išpopuliarėjusiu receptu, kaip originaliai panaudoti traškučius ir iš jų pasigaminti tartą su šokoladu bei sūria karamele.
Visą pasaulį užkariavę bulvių traškučiai kadaise buvo laikomi prabangiu patiekalu, patiekiamu restoranuose. Manoma, kad jie atsirado kaip pokštas prieš daugiau nei pusantro šimto metų viename JAV restorane.
Pasakojama, kad virtuvės šefas, supykęs ant kliento, kuris vis skųsdavosi per storai supjaustytomis bulvėmis, nutarė pašiepti priekabų lankytoją. Jis supjaustė bulves beveik permatomais griežinėliais, iškepė itin traškiai ir gausiai pasūdė. Klientą šis patiekalas sužavėjo, o bulvių traškučiai tapo restorano pažiba.
Ar traškučiai gali būti sveiki?
Šiandien bulvių traškučiai – patogus užkandis, tapęs neatsiejama iškylų, kelionių ir pramogų dalimi.
Kodėl taip mėgstame bulvių traškučius?
Bulvių traškučiai jau seniai domina įvairių sričių tyrėjus – nuo maisto technologų iki psichologų. Jie aiškinasi, kodėl šis užkandis visame pasaulyje tapo toks populiarus. Viena svarbiausių priežasčių – riebalų, druskos ir angliavandenių derinys, skatinantis dopamino išsiskyrimą smegenyse ir sukeliantis malonumo pojūtį.
Mokslininkų teigimu, valgant bulvių traškučius, malonumo ir pasitenkinimo pojūtį lemia ne tik skonio receptoriai, bet ir kitos juslės. Bulvių traškučiai dažnai suteikia daugiau jutiminio malonumo nei, pavyzdžiui, riešutai, dėl kramtant skleidžiamo garso.
Jie skleidžia aukštesnio dažnio, ryškesnį garsą, kuris, anot mokslininkų, smegenyse siejamas su šviežumu, todėl maistas atrodo patrauklesnis. Nustatyta, kad žmonės suvalgo daugiau traškučių, kai aiškiai girdi jų traškėjimą. Be to, malonius pojūčius žadinantys traškučiai nesuteikia sotumo jausmo, todėl pradėjus juos valgyti sunku sustoti.
Bulvių traškučiai gali būti ir puikus desertas
Bulvių traškučių mėgėjai visame pasaulyje neapsiriboja šiuo metu rinkoje siūlomais skoniais. Norėdami nustebinti savo skonio receptorius, jie išbando ir įvairius kulinarinius eksperimentus. Traškučiais gardinamos sriubos, jais apvoliojami mėsos ar žuvies kepsneliai, o socialiniuose tinkluose išradingi užkandžiautojai dalijasi net desertų, gaminamų iš bulvių traškučių, receptais. Vienas tokių – šiuo metu internete gausiai paplitęs net ir desertinis jų variantas.
„Kartais sudėtinga įgyvendinti kulinarijos entuziastų idėjas, pristatomas trumpuose socialinių tinklų vaizdo įrašuose. Todėl lietuviško prekybos tinklo kulinarijos meistrai skuba į pagalbą ir žingsnis po žingsnio moko, kaip pasigaminti prabangaus skonio desertą“, – sako prekybos tinklo atstovas T. Atraškevičius.
Bulvių traškučių tarta su šokoladu ir sūria karamele
Pagrindui reikės:
- apie 450 g pasirinktų bulvių traškučių;
- 1/4 stiklinės miltų;
- 6 šaukštų ištirpinto sviesto.
- Šokoladiniam įdarui reikės:
- 300 g juodojo šokolado;
- 60 ml riebios grietinėlės;
- 2 kiaušinių;
- 1 arbatinio šaukštelio vanilės ekstrakto;
- 1 arbatinio šaukštelio druskos.
Karamelės įdarui reikės:
- 160 ml sūdytos karamelės sirupo;
- 80 ml riebios grietinėlės;
- 1 šaukštas sviesto.
- Viršutiniam sluoksniui ir papuošimui reikės:
- 300 g juodojo šokolado;
- 300 ml riebios grietinėlės;
- papildomai sutrupintų traškučių ir druskos dribsnių.
Deserto gaminimas:
Elektriniu smulkintuvu sutrinkite bulvių traškučius su miltais iki smulkių trupinių, supilkite ištirpintą sviestą ir dar kartą trumpai permaišykite. Kepimo inde, tvirtai spausdami prie dugno ir kraštų, iš mišinio suformuokite tartos pagrindą. Kepkite 10 minučių 170 °C temperatūroje, ištraukite ir atidėkite.
Puode ant mažos kaitros pakaitinkite grietinėlę ir joje ištirpinkite juodąjį šokoladą. Masę šiek tiek atvėsinkite, kad būtų šilta, tuomet įplakite kiaušinius, vanilės ekstraktą ir druską. Maišykite, kol taps vientisa. Šokoladinį įdarą supilkite ant paruošto tartos pagrindo.
Karamelės sluoksniui ant mažos kaitros, nuolat maišydami, pakaitinkite grietinėlę, sūdytos karamelės sirupą ir šaukštą sviesto. Kai masė taps tolygi, šiek tiek atvėsinkite, tolygiai paskirstykite ant šokolado sluoksnio ir dėkite į šaldytuvą, kad sustingtų.
Viršutiniam sluoksniui grietinėlėje ištirpinkite šokoladą, šiek tiek atvėsintą užpilkite ant viršaus, papuoškite sutrupintais bulvių traškučiais ir pabarstykite jūros druskos dribsniais. Patiekite atvėsintą – tai saldus ir traškus skanėstas ypatingoms progoms. Skanaus!