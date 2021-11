Kelios gudrybės padės paversti košę tikru šedevru: norėsis valgyti nuo pusryčių iki vakarienės

Įvairių kruopų košę lietuviai mėgsta nuo seno, todėl nenuostabu, kad kruopos – neatsiejama kasdienio pirkėjų krepšelio dalis.

„Analizuodami pirkimo duomenis matome, kad populiariausi tarp pirkėjų yra klasikiniais laikomi ryžiai, avižinių kruopų gaminiai, grikiai, perlinės ir manų kruopos. Veikiausiai prie šių tradicinių košių dauguma yra įpratę nuo vaikystės“, – teigia Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė.

Lietuvoje iš įvairių kruopų buvo gaminami tiek kasdieniai, tiek šventiniai patiekalai. Tačiau populiariausias kruopų patiekalas – įvairios košės. Nuo seno populiarios perlinių kruopų, grikių ar miežių košės, tačiau pastaruoju metu tarp gyventojų vis labiau populiarėja ir bolivinės balandos, kurių tėvynė – Pietų Amerika, arba iš Afrikos atkeliavęs kuskusas.

Pasak Vilmos Juodkazienės, prekybos tinklo „Iki“ maisto ekspertės, nors košės dažniausiai valgomos pusryčiams, tinkamai paruoštas šis patiekalas gali tapti ir maistingais pietumis, ir vakariene.

Be to, įvairių kruopų košės – sveikos ir maistingos. Grūdiniai produktai pasižymi ir gerųjų medžiagų gausa. O ir pagal Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas grūdinės kilmės maistą reikėtų vartoti bent kelis kartus per dieną. Mat jame yra gausu geležies, magnio, fosforo, B grupės vitaminų, skaidulų.

Žinoma, ieškant sveikiausių pasirinkimų reikėtų rinktis pilno grūdo kruopas: tokie produktai užtikrina sotumo jausmą, lėtesnį energijos įsisavinimą ir sklandesnę žarnyno veiklą.

Ir su uogomis, ir su mėsa

Maisto ekspertė įsitikinusi, kad patinkančią košę gali atrasti kiekvienas, svarbu nebijoti eksperimentuoti, išbandyti įvairias košių rūšis, ieškoti naujų ingredientų, kuriais galima praturtinti mėgstamų kruopų skonį. Kaip teigia V.Juodkazienė, košes galima ruošti tiek saldžiai, tiek pikantiškai.

„Košes galite gardinti pačiais įvairiausiais ir labiausiai mėgstamais ingredientais. Pavyzdžiui, avižinę košę galite pagardinti įvairiausiomis šviežiomis arba džiovintomis uogomis, vaisiais, riešutais, medumi, netgi šokoladu. Prie avižų nuostabiai tinka ir cinamonas. Norint išgauti vis kitokį šios košės skonį – ją galite virti ne tik paprastame piene, bet ir kokosų, sojų ar migdolų augaliniuose gėrimuose“, – teigia ji.

Mėgstantiems sūriau, avižinę, grikių, bolivinių balandų, perlinių kruopų, kukurūzų, bulguro ar kitą mėgstamą košę ekspertė siūlo gardinti ir keptu kiaušiniu, įvairiausiais žalumynais, pavyzdžiui, špinatais ar lapiniais kopūstais. Taip pat ir įvairiomis prieskoninėmis žolelėmis: bazilikais, krapais ar petražolėmis. Į košę galima įmaišyti ir įvairiausių keptų daržovių: svogūnų, morkų, paprikų, netgi saldžiosios bulvės ar moliūgo, mėgstamų grybų.

Mėgstantys sočiau košę gali derinti ir su pačia įvairiausia mėsa. Pavyzdžiui, nuo pietų ar vakarienės likusia kepta kiauliena, vištiena ar jautiena bei žuvimi, kepta šonine, kumpiu ar konservuotu tunu. O norintiems intensyvesnio kruopų skonio – košes virti galima ne tik pasūdytame vandenyje, bet ir sultinyje.

Jeigu nuo pusryčių, pietų ar vakarienės stalo liko košės likučių – ne bėda. Ekspertė sako, kad avižinę arba grikių košę galima panaudoti kepant blynus arba ruošiant troškinius.

V.Juodkazienė siūlo paeksperimentuoti ir dalijasi keliais receptais.

Avižinė košė su keptu kiaušiniu, laiškiniais svogūnais ir moliūgų sėklomis

Reikės:

120 g avižinių dribsnių

1/4 a. š. druskos

50 g laiškinių svogūnų

2 v. š. moliūgų sėklų

2 kiaušinių

400 ml vandens

40 g tarkuoto kietojo sūrio

1 a. š. sviesto

Kaip gaminti

Puode užvirkite 300 ml vandens, suberkite avižas, įberkite druskos ir virkite apie 7 minutes, kol košė sutirštės. Nukelkite puodą nuo viryklės ir į avižas įmaišykite sūrį bei sviestą.

Keptuvėje įkaitinkite 4–5 šaukštus vandens, įmuškite kiaušinius ir kepkite juos 2–3 minutes, tuomet supilkite likusį vandenį ir kepkite–virkite dar kelias minutes, kol trynys taps jūsų mėgstamo kietumo.

Avižų košę patiekite dubenėliuose, ant viršaus įkomponuokite po keptą kiaušinį ir apibarstykite susmulkintais laiškiniais svogūnais bei lukštentomis moliūgų sėklomis. Skanaus!

Kukurūzų košė su avinžirniais ir grybais

Reikės:

250 g greitai paruošiamų kukurūzų kruopų

1 l vandens

20 g sviesto

500 g pievagrybių

3 v. š. alyvuogių aliejaus

žiupsnelio druskos

žiupsnelio maltų juodųjų pipirų

1/4 a. š. maltų raudonųjų paprikų prieskonių

240 g virtų avinžirnių

žiupsnelio maltų ciberžolių

2–3 šakelių šviežių čiobrelių

200 g graikiško jogurto

Kaip gaminti

Į verdantį vandenį įberkite šaukštelį druskos ir maišydami mediniu šaukštu po truputį supilkite kukurūzų kruopas. Košę, nesustodami maišyti, virkite apie 2–3 minutes. Kai išvirs, įdėkite sviesto, išmaišykite ir uždenkite.

Keptuvėje įkaitinkite alyvuogių aliejų, sudėkite supjaustytus pievagrybius ir kepkite, kol nugaruos iš jų išsiskyręs vanduo. Pagardinkite pievagrybius druska, pipirais, maltomis paprikomis ir žiupsneliu šviežių čiobrelių. Viską išmaišykite, dar minutėlę pakepinkite ir perkelkite grybus į lėkštę.

Į tą pačią keptuvę suberkite virtus avinžirnius, įberkite druskos, pipirų bei ciberžolių ir, vis pamaišydami, porą minučių pakepinkite juos aukštoje kaitroje. Keptus grybus su avinžirniais suberkite ant kukurūzų košės, apibarstykite likusiais čiobreliais ir viską patiekite su graikišku jogurtu.